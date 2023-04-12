 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Под Херсоном утоп в болоте первый немецкий Leopard
10:10 14.04.2023

РИА Новости: под Херсоном ВC РФ уничтожили немецкий танк Leopard, утопив его в болоте
Роман Отраднов
Немецкие танки Leopard, которые Запад передал Киеву, активно используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Одна боевая машина была захвачена российской диверсионной группой, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений добровольческого батальона "Сокол" - офицер с позывным "Бык".

По его словам, немецкие танки обстреливали блокпосты. Российский диверсионный отряд смог захватить одну из боевых машин.

"Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. "Леопарды" здесь, они уже в гостях", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что иностранные наемники управляют немецкими зенитно-ракетными комплексами.

Ранее сообщалось, что пророссийские активисты создали в Херсонской области подпольную организацию и помогают Вооруженным силам РФ уничтожать объекты ВСУ.

В конце марта власти Германии объявили, что 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину.

Отмечается, что ВСУ модернизируют технику на советский манер. В частности, на Leopard 2A4 установили комплекс динамической защиты "Контакт-1". Видимо, какие-то части боевой машины достаточно уязвимы, поэтому и было принято решение прикрыть слабые места, считают военкоры.

А бывший начальник генштаба чешской армии Йиржи Шедивы заявил, что танки Leopard слишком переоценены и не являются "чудо-оружием".

Источник - RG.RU
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