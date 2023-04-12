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"Зона субдукции Каскадия". Ученые с ужасом изучают гигатскую дыру в морском дне у берегов Калифорнии
10:19 14.04.2023

Эксперты предупредили о мегаземлетрясении у побережья США после обнаружения трещины на дне Тихого океана

Максим Макарычев

Ученые опасаются, что дыра в линии разлома длиной около тысячи километров в Тихом океане может спровоцировать катастрофическое землетрясение, которое уничтожит города на северо-западе США.

Отверстие, извергающее горячую жидкость, находится примерно в 80 километрах от береговой линии Орегона, на границе падающего разлома, известного как зона субдукции Каскадия, которая простирается от Северной Калифорнии до Канады. Эта геологическая особенность способна вызвать 9-балльное землетрясение на северо-западе Тихого океана, и эта дыра может быть топливом, в котором она нуждается, сообщает Daily Mail.

Утечка впервые была обнаружена в 2015 году, но недавний анализ, проведенный специалистами Вашингтонского университета, предполагает, что химически отличная жидкость является "смазкой неисправности". Эта жидкость позволяет плитам двигаться плавно, но без нее "напряжение может вызвать разрушительное землетрясение", полагают исследователи.

Команда ученых назвала дыру, которую они описали как горячий источник, "Пифийский оазис" в честь древнегреческого оракула, который "пророчествовал" с помощью изменяющих сознание газов, исходящих из горячего источника. Наблюдения позже показали, что вытекшая жидкость была на несколько градусов теплее, чем окружающая морская вода, и исходила непосредственно из мегатолчка Каскадия, где температура оценивается от 300 до 500 градусов по Фаренгейту (от 149 до 260 градусов Цельсия). "Потеря жидкости увеличивает трение между океаническими и континентальными плитами", - отметили эксперты.

Каскадия охватывает несколько крупных мегаполисов, включая Сиэтл и Портленд в штате Орегон, а также затрагивает части Северной Калифорнии и острова Ванкувер в Канаде. Она представляет собой область, где сталкиваются две тектонические плиты. Хуан-де-Фука, небольшая океаническая плита, загоняется под Североамериканскую плиту на вершину континентальной части США. При этом ситуации, в которых одна тектоническая плита скользит по другой, могут вызывать сильнейшие известные в мире землетрясения. Ярким примером является землетрясение Тохоку 2011 года, которое потрясло Японию и унесло жизни около 20 тысяч человек.

Каскадия сейсмически тихая по сравнению с другими зонами субдукции, но не полностью бездействующая. Исследования показывают, что разлом разорвался в результате события силой девять баллов в 1700 году, что примерно в 30 раз мощнее, чем самое сильное предсказанное землетрясение в Сан-Андреасе.

Источник - RG.RU
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