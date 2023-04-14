Как кыргыз-президент может быть отрешен от должности? Садыр Жапаров подписал поправки

11:56 14.04.2023

14 апреля 2023



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон о гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента.



Раньше обвинение президенту выдвигалось большинством от общего числа депутатов по инициативе не менее одной трети от общего числа. Для выдвижения обвинения должно было быть заключение специальной комиссии парламента.



Теперь решение о выдвижении обвинения против президента должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депутатов (60 депутатов). Не менее половины депутатов от общего числа (не менее 45 депутатов) должны быть инициаторами решения. Заключение специальной комиссии парламента будет направляться в Генеральную прокуратуру и Конституционный суд.



Раньше президент мог быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления. Обвинение должно было быть подтверждено заключением генпрокурора о наличии в действиях президента признаков преступления.



Теперь наряду с генпрокурором и Конституционный суд будет давать заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинения.



Раньше, если экс-президент не соблюдал ограничения, по представлению генпрокурора актом президента прекращалось предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.



Теперь суд будет рассматривать заявление генпрокурора о прекращении предоставления экс-президенту всех гарантий, а также материального и иного обеспечения за счет республиканского бюджета.



Раньше экс-президент до достижения пенсионного возраста имел право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75% месячной заработной платы президента, а по достижении пенсионного возраста - на пенсию в размере 75% месячной зарплаты. Размер пенсии повышается с учетом роста зарплаты президента.



Из статьи убрали слово "пожизненное" и теперь неизвестно, какой период экс-президент будет иметь право на ежемесячное денежное содержание.