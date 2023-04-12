"Это вам на чай". Зам. губера Ошской области Киргизии Жаныкулов попался на взятке в прямом эфире (видео)

12:31 14.04.2023

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Президент уволил Данияра Жаныкулова: в соцсетях обсуждают видео с деньгами



В социальных сетях распространили видео, где заместитель полномочного представителя президента КР в Ошской области Данияр Жаныкулов, находясь в своем рабочем кабинете, получает какие-то конверты от разных людей, другим - передает деньги.







На кадрах один из мужчин говорит: "Это на чай. Помогите решить вопрос". При этом он передает конверт чиновнику.



На видео также замечен аким Кара-Суйского района Турусбек Ногоев. После недолгой беседы Данияр Жаныкулов протягивает ему конверт, который Ногоев кладет в карман.



В рабочем кабинете теперь уже бывшего зама полпреда по региону замечен и пресс-секретарь полномочного представительства Эрмек Муратбек уулу.



"Здесь 100 тысяч сомов", - говорит Данияр Жаныкулов и передает пачку денег пресс-секретарю.



"Остальные потом, сказали, дадут?" - спросил Эрмек Муратбек уулу.



Видео, вызвавшее общественный резонанс прокомментировал сам Данияр Жаныкулов. Напомним, сегодня его, полпреда Зиядина Жамалдинова и акима Кара-Суйского района Турусбека Ногоева президент уволил.



Данияр Жаныкулов пояснил, что видео снято год назад.



"Я тогда курировал социальные вопросы и сидел в другом кабинете. Камеры устанавливал сам, чтобы не оклеветали в том, что я беру у кого-то взятки. Усатый мужчина, который зашел первым в кадре, - это Керим Макеев. Тогда он пришел ко мне после операции и сказал, что у него есть соглашение по керосину и просил помочь ему. Я обещал помочь, там нет никаких коррупционных элементов", - заявил Данияр Жаныкулов.



По словам бывшего чиновника, Керим Макеев сказал, что не смог навестить Данияра Жаныкулова, когда тот лежал в больнице, поэтому передал ему деньги на чай и параллельно попросил решить вопрос.



Данияр Жаныкулов отметил, что с акимом Турусбеком Ногоевым обсуждал лишь рабочие процессы и не передавал ему денег.



В конвертах, как он уточнил, были письма и обращения граждан по разным вопросам.