Президентским указом Жапарова. За неуплату налогов спирт- и винзавод "Аю" конфискованы государством

12:33 14.04.2023

Президент Кыргызстана: Спиртзавод и водочный завод компании "Аю" конфискованы и переходят в собственность государства



Tazabek - Спиртзавод и водочный завод компании "Аю" конфискованы и переходят в собственность государства. Об этом 14 апреля сообщил президент КР Садыр Жапаров в интервью "Кабар".



Президент сообщил, что компанию предупреждали на протяжении 2,5 лет работать в рамках законодательства, выплачивать налоги и не подделывать акцизные марки.



"Не послушались. Как и раньше не платили миллионы сомов налогов, подделывая акцизные марки и попались с 12 тыс. поддельных акцизных марок. Выпуская контрабандный спирт, попались с 275 тоннами спирта, стоимость которого превышает 40 млн сомов. После этого спиртзавод и водочный завод были конфискованы на основании закона и переходят в собственность государства. В дальнейшем и спирт, и водка будут производиться государством", - сообщил президент.



Справка:



Основателем ассоциации "Аю Холдинг" является Шаршенбек Абдыкеримов. Согласно информации на сайте холдинга, в его состав входят:



- "Aртезиан" (компания производит минеральную воду и национальные напитки);



- ОсОО "Аю";



- производитель консервированных овощей и фруктов Golden Sun;



- откормочный комплекс "Буллc KG";



- угледобывающая компания "Турук Майнинг";



- торгово-развлекательный центр Tommi;



- птицеферма "Вегетелла";



- коттеджный городок Ski Paradise на территории горнолыжной базы "Каракол";



- ОсОО "Аю Лизинг";



- винодельческая компания ОсОО "Винодел";



- предприятие по производству молочной продукции "Глобал Милк" (торговая марка "ЭлСут");



- "Карабалтинский завод строительных изделий";



- торговый центр "Аю Гранд";



- фармацевтический завод "Аю Фарм";



- "Авторемонтный завод";



- спиртовой завод "Аю";



- крестьянско-фермерское хозяйство "Ак-Сарай";



- производитель окон, дверей, витражей, перегородок из пластиковых и алюминиевых профилей "Ала-Тоо Пласт";



- переработчик хлопка ОАО CTF "Коттон-Текстиль Фэктори";



- дом отдыха "Голубая Бухта" в селе Кош-Кол;



- компания "Аршан Ритейл";



- компания по распределению и продаже электроэнергии ОсОО "Нур-Ал-Энерго" – торговая марка "Аю Энерджи";



- кожевенный завод ОАО "ОККО";



- предприятие по производству этилового спирта ЗАО Tokmok Bulls;



- ЗАО "Микрофинансовая компания Аю Финанс";



- строительная компания "Аю Курулуш";



- ЗАО "Страховая компания "Аю Гарант";



- производитель напитков, воды и пива ЗАО "GoldenDrinks".