|Президентским указом Жапарова. За неуплату налогов спирт- и винзавод "Аю" конфискованы государством
12:33 14.04.2023
Президент Кыргызстана: Спиртзавод и водочный завод компании "Аю" конфискованы и переходят в собственность государства
Tazabek - Спиртзавод и водочный завод компании "Аю" конфискованы и переходят в собственность государства. Об этом 14 апреля сообщил президент КР Садыр Жапаров в интервью "Кабар".
Президент сообщил, что компанию предупреждали на протяжении 2,5 лет работать в рамках законодательства, выплачивать налоги и не подделывать акцизные марки.
"Не послушались. Как и раньше не платили миллионы сомов налогов, подделывая акцизные марки и попались с 12 тыс. поддельных акцизных марок. Выпуская контрабандный спирт, попались с 275 тоннами спирта, стоимость которого превышает 40 млн сомов. После этого спиртзавод и водочный завод были конфискованы на основании закона и переходят в собственность государства. В дальнейшем и спирт, и водка будут производиться государством", - сообщил президент.
Справка:
Основателем ассоциации "Аю Холдинг" является Шаршенбек Абдыкеримов. Согласно информации на сайте холдинга, в его состав входят:
- "Aртезиан" (компания производит минеральную воду и национальные напитки);
- ОсОО "Аю";
- производитель консервированных овощей и фруктов Golden Sun;
- откормочный комплекс "Буллc KG";
- угледобывающая компания "Турук Майнинг";
- торгово-развлекательный центр Tommi;
- птицеферма "Вегетелла";
- коттеджный городок Ski Paradise на территории горнолыжной базы "Каракол";
- ОсОО "Аю Лизинг";
- винодельческая компания ОсОО "Винодел";
- предприятие по производству молочной продукции "Глобал Милк" (торговая марка "ЭлСут");
- "Карабалтинский завод строительных изделий";
- торговый центр "Аю Гранд";
- фармацевтический завод "Аю Фарм";
- "Авторемонтный завод";
- спиртовой завод "Аю";
- крестьянско-фермерское хозяйство "Ак-Сарай";
- производитель окон, дверей, витражей, перегородок из пластиковых и алюминиевых профилей "Ала-Тоо Пласт";
- переработчик хлопка ОАО CTF "Коттон-Текстиль Фэктори";
- дом отдыха "Голубая Бухта" в селе Кош-Кол;
- компания "Аршан Ритейл";
- компания по распределению и продаже электроэнергии ОсОО "Нур-Ал-Энерго" – торговая марка "Аю Энерджи";
- кожевенный завод ОАО "ОККО";
- предприятие по производству этилового спирта ЗАО Tokmok Bulls;
- ЗАО "Микрофинансовая компания Аю Финанс";
- строительная компания "Аю Курулуш";
- ЗАО "Страховая компания "Аю Гарант";
- производитель напитков, воды и пива ЗАО "GoldenDrinks".