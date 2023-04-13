 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.04.2023
17:18  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана, - "Караван"
17:16  Китай дрейфует к военной поддержке России: сенсационный визит министра обороны КНР, - М.Ростовский
12:38  Большевиков Абай Кылычбекович назначен... Кадровые перестановки в кыргызском Оше
12:36  Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США, - У Цзюнь Хуа
12:33  Президентским указом Жапарова. За неуплату налогов спирт- и винзавод "Аю" конфискованы государством
12:31  "Это вам на чай". Зам. губера Ошской области Киргизии Жаныкулов попался на взятке в прямом эфире (видео)
11:56  Как кыргыз-президент может быть отрешен от должности? Садыр Жапаров подписал поправки

11:09  Вилка на украинском направлении. Китайский вояж Макрона напугал Польшу, - С.Стремидловский
10:19  "Зона субдукции Каскадия". Ученые с ужасом изучают гигатскую дыру в морском дне у берегов Калифорнии
10:10  Под Херсоном утоп в болоте первый немецкий Leopard
09:42  Джихадисты захватили почти половину центрально-африканской страны Буркина-Фасо. Незаметная война
08:11  США готовятся к "чиповой войне" с Россией и Китаем, - Евг.Поздняков
07:49  Умерла забытая всеми создательница мини-юбок Мэри Куант
07:45  Ким лично запутил новую корейскую баллистическую ракету "Хвасон-18"
00:46  Демократы способны развалить США итогами президентских выборов, - СП
00:23  Китай привязывает к себе Центральную Азию щедрыми подарками, - В.Панфилова
00:21  Готовясь к войне, Китай меняет правила мобилизации, - Владимир Скосырев
00:18  Идея БРИКС: зачем президент Бразилии отправился в Китай
00:14  Чем чревата для США защита Тайваня? - Ян Бурума
00:04  ЕАБР: мир стоит на пороге глобальной рецессии, что ждет Центральную Азию?
00:00  Россия и соседи Афганистана призвали США отдать Кабулу деньги, - НГ
Четверг, 13.04.2023
22:34  Глава Минюста США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
19:55  Черти жарят черта. СБУ разоблачила как русского агента упоротого бандер-олигарха и дьякона УПЦ Новинского
19:35  В Молдавии оппозиционного олигарха Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
19:29  Самарканд. Страны-соседи Афганистана высказались за участие в новых проектах на его территории
19:26  В Узбекистане могут арестовать на 15 суток за приставания к девушкам на улице. А как в Таджикистане?
19:08  Новые незаконные методы призыва в армию в Таджикистане, - Мазхаб Джумъа
19:03  О "бастующих" в Казахстане нефтяниках, - Данияр Ашимбаев
12:20  Мирзиеев лично протестировал первый турецкий электромобиль Togg - подарок от Эрдогана
12:14  Германии осталось только молиться..., - Сеймур Херш снова разоблачает
12:12  Деревня миллионеров по-китайски: как в КНР победили нищету, - Адил Урманов
12:04  Си Цзиньпин – "блестящий" и "умнейший" человек, - Трамп (интервью)
12:02  О консервативном балансе и традиционных ценностях. В поисках идеологии, - А.Гиринский
11:59  Продовольствие как оружие и оружие как помощь, - И.Пелличчиари
11:58  Америку накроет шторм Трампа, - Хилал Каплан
11:55  Как бы Америка ни сжимала кулаки ее гегемонию ждет неминуемый конец, - Global Times
10:10  Свобода слова в Кыргызстане как раздражающий фактор для чиновников, - Д.Подольская
10:01  Салам-нихао! Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим
09:56  Токаев по-новому рассадил генералов в КазКНБ
09:50  Синьхуа: победа юаня над долларом позволит Китаю заменить США на мировой арене
08:30  Кунсулу Дальтоновна Закарья (женщина, микробиолог) - новый президент Академии наук при президенте Казахстана
08:25  Подводные камни и рифы "Полярного шелкового пути", - Дм.Нефедов
08:21  Преступность среди мигрантов. Кто не виноват и что делать, - Геворг Мирзаян
08:11  Кому выгодны новые протесты в Казахстане: США и Британию все устраивает, - МК
08:07  Россия остановила прокачку казахской нефти по КТК. Ввиду угрозы экологии
07:41  Супероружие Пекина: что знает о нем американская разведка, - СП
07:33  Россия - это гигантский духовный танк, который ведет свой тысячелетний бой, - Александр Проханов
06:45  РосСенаторша Собчак-Нарусова озаботилась лечением монгольских чумных сурков
00:59  Казахстан договорился с Азербайджаном о нефти. Россию потихоньку задвигают? - СП
00:24  "Президент" афганской эмиграции Атмар напомнил о себе мирными инициативами
00:21  Города Казахстана становятся центрами социальных протестов, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США, - У Цзюнь Хуа
12:36 14.04.2023

Nihon Keizai
Япония

США и Китай укрепляют намерение противостоять друг другу
Nihon Keizai: Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США

Китай и США двигаются к конфронтации, пишет Nihon Keizai. Враждебность по отношению к Поднебесной достигла в Америке "беспрецедентного уровня". Пекин с его попытками сформировать союз против Вашингтона не отстает. Все это чревато новым конфликтом.

Американо-китайские отношения двигаются в сторону конфронтации. Это связано с негативным восприятием коммунистической партии КНР в США. По мере осмысления прошлой политики голоса, рассматривающие Китай как беспрецедентную угрозу, значительно усилились. Пекин, в свою очередь, прилагал усилия к тому, чтобы изменить подход Вашингтона в нужном ему направлении, однако весьма вероятно, что он отказался от этой идеи.

Уже давно отмечается, что в США, где углубляется внутриполитический раскол, одно только жесткое отношение к Поднебесной поддерживают все вне зависимости от партийной принадлежности. В последнее время это стало проявляться все более отчетливо. 27 марта палата представителей единогласно приняла законопроект, который подразумевает необходимость оказывать воздействие на правительство, чтобы оно изменило статус Китая как развивающейся страны в международных организациях.

5 апреля двухпартийная делегация во главе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь в Президентской библиотеке Рейгана, которая находится в пригороде Лос-Анджелеса.

Это первый американо-тайваньский контакт такого уровня на территории Соединенных Штатов после разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Он привлек внимание всего мира, но принятие законопроекта, предшествовавшего ему, также заслуживает рассмотрения.

В конгрессе США, особенно в палате представителей, где не такие жесткие партийные ограничения, законопроекты часто утверждались подавляющим большинством голосов, но единогласие встречалось редко - даже объявление войны Японии, Германии и Италии в декабре 1941 года не было единодушным решением.

Тем не менее законопроект, связанный с Китаем, приняли единодушно. Я вынуждена признать, что враждебность в американском сообществе по отношению к Пекину и, в частности, к КПК, достигла беспрецедентного уровня.

Поднебесная также придерживается конфронтационной позиции, поскольку президент Си Цзиньпин публично критиковал США.

В сочетании с отменой политики нулевой терпимости к COVID-19 Китай, похоже, перешел к агрессивной дипломатии в отношении Соединенных Штатов. Эта дипломатия приняла форму проведения саммитов на высшем уровне и расшатывания международного порядка, созданного Вашингтоном.

Одним из примеров является приглашение таких европейских лидеров, как канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, в Пекин для того, чтобы продемонстрировать свой потенциал в качестве посредника по между Россией и Украиной и попытаться подорвать западный альянс, предоставив европейским странам реальные дивиденды через инвестиции и торговлю.

Кроме того, Си отправился в Москву и продемонстрировал близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным в попытке сформировать и укрепить антиамериканский лагерь.

Вслед за Инициативой по глобальной безопасности прошлой весной Си предложил Инициативу глобальной цивилизации. Это подход к реструктуризации международного порядка с военной точки зрения, а также с точки зрения безопасности, идеологии и ценностей.

Из этих концепций в сочетании с Инициативой по глобальному развитию, которая пропагандирует преимущества китайской модели роста, становится ясно, что КНР систематически бросает вызов международному порядку под управлением США.

Стоит отметить, что ни одна из сторон не уверена в победе, поэтому в ближайшее время столкновения, вероятно, не будет. Однако если тенденция к конфронтации сохранится, риск непреднамеренного конфликта возрастет. В связи с этим американо-китайские отношения привлекают все большее внимание.

Автор: У Цзюнь Хуа (Wu Jun Hua)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681464960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами
- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год
- Кадровые перестановки
- В столице состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников науки
- Мажилисменам презентовали законопроект по вопросам ведения бизнеса
- Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы
- Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области
- Рабочий график главы государства
- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  