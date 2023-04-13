Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США, - У Цзюнь Хуа

12:36 14.04.2023

Nihon Keizai

Япония



США и Китай укрепляют намерение противостоять друг другу

Nihon Keizai: Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США



Китай и США двигаются к конфронтации, пишет Nihon Keizai. Враждебность по отношению к Поднебесной достигла в Америке "беспрецедентного уровня". Пекин с его попытками сформировать союз против Вашингтона не отстает. Все это чревато новым конфликтом.



Американо-китайские отношения двигаются в сторону конфронтации. Это связано с негативным восприятием коммунистической партии КНР в США. По мере осмысления прошлой политики голоса, рассматривающие Китай как беспрецедентную угрозу, значительно усилились. Пекин, в свою очередь, прилагал усилия к тому, чтобы изменить подход Вашингтона в нужном ему направлении, однако весьма вероятно, что он отказался от этой идеи.



Уже давно отмечается, что в США, где углубляется внутриполитический раскол, одно только жесткое отношение к Поднебесной поддерживают все вне зависимости от партийной принадлежности. В последнее время это стало проявляться все более отчетливо. 27 марта палата представителей единогласно приняла законопроект, который подразумевает необходимость оказывать воздействие на правительство, чтобы оно изменило статус Китая как развивающейся страны в международных организациях.



5 апреля двухпартийная делегация во главе со спикером палаты представителей Кевином Маккарти встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь в Президентской библиотеке Рейгана, которая находится в пригороде Лос-Анджелеса.



Это первый американо-тайваньский контакт такого уровня на территории Соединенных Штатов после разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем. Он привлек внимание всего мира, но принятие законопроекта, предшествовавшего ему, также заслуживает рассмотрения.



В конгрессе США, особенно в палате представителей, где не такие жесткие партийные ограничения, законопроекты часто утверждались подавляющим большинством голосов, но единогласие встречалось редко - даже объявление войны Японии, Германии и Италии в декабре 1941 года не было единодушным решением.



Тем не менее законопроект, связанный с Китаем, приняли единодушно. Я вынуждена признать, что враждебность в американском сообществе по отношению к Пекину и, в частности, к КПК, достигла беспрецедентного уровня.



Поднебесная также придерживается конфронтационной позиции, поскольку президент Си Цзиньпин публично критиковал США.



В сочетании с отменой политики нулевой терпимости к COVID-19 Китай, похоже, перешел к агрессивной дипломатии в отношении Соединенных Штатов. Эта дипломатия приняла форму проведения саммитов на высшем уровне и расшатывания международного порядка, созданного Вашингтоном.



Одним из примеров является приглашение таких европейских лидеров, как канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, в Пекин для того, чтобы продемонстрировать свой потенциал в качестве посредника по между Россией и Украиной и попытаться подорвать западный альянс, предоставив европейским странам реальные дивиденды через инвестиции и торговлю.



Кроме того, Си отправился в Москву и продемонстрировал близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным в попытке сформировать и укрепить антиамериканский лагерь.



Вслед за Инициативой по глобальной безопасности прошлой весной Си предложил Инициативу глобальной цивилизации. Это подход к реструктуризации международного порядка с военной точки зрения, а также с точки зрения безопасности, идеологии и ценностей.



Из этих концепций в сочетании с Инициативой по глобальному развитию, которая пропагандирует преимущества китайской модели роста, становится ясно, что КНР систематически бросает вызов международному порядку под управлением США.



Стоит отметить, что ни одна из сторон не уверена в победе, поэтому в ближайшее время столкновения, вероятно, не будет. Однако если тенденция к конфронтации сохранится, риск непреднамеренного конфликта возрастет. В связи с этим американо-китайские отношения привлекают все большее внимание.



Автор: У Цзюнь Хуа (Wu Jun Hua)