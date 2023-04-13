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|Большевиков Абай Кылычбекович назначен... Кадровые перестановки в кыргызском Оше
12:38 14.04.2023
В мэрии города Ош произошли кадровые перестановки
Turmush - Директором муниципального предприятия "Ошский городской комбинат по облагораживанию и озеленению" назначен Большевиков Абай Кылычбекович.
Как сообщили в мэрии, соответствующий приказ подписал мэр города.
На посту главы МП Большевиков сменил Осмонова Жалила Акылбаевича, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее он работал корреспондентом на телеканалах "ОшТВ" и "Ош Пирим", был телеведущим, начальником отдела. В последнее время занимал должность директора телеканала "Ош Пирим".
Кроме того, Мокеев Адилет Маматкадырович назначен советником мэра города Ош. Ранее он занимал пост руководителя регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, работал в должности заместителя начальника управления архитектурно-строительного контроля. Является советником государственной и муниципальной службы 2 класса.
Он сменил на этом посту Муктарбека Зулпукарова.