Большевиков Абай Кылычбекович назначен... Кадровые перестановки в кыргызском Оше

12:38 14.04.2023

В мэрии города Ош произошли кадровые перестановки



Turmush - Директором муниципального предприятия "Ошский городской комбинат по облагораживанию и озеленению" назначен Большевиков Абай Кылычбекович.



Как сообщили в мэрии, соответствующий приказ подписал мэр города.



На посту главы МП Большевиков сменил Осмонова Жалила Акылбаевича, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Ранее он работал корреспондентом на телеканалах "ОшТВ" и "Ош Пирим", был телеведущим, начальником отдела. В последнее время занимал должность директора телеканала "Ош Пирим".



Кроме того, Мокеев Адилет Маматкадырович назначен советником мэра города Ош. Ранее он занимал пост руководителя регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, работал в должности заместителя начальника управления архитектурно-строительного контроля. Является советником государственной и муниципальной службы 2 класса.



Он сменил на этом посту Муктарбека Зулпукарова.