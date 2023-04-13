 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.04.2023
17:18  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана, - "Караван"
17:16  Китай дрейфует к военной поддержке России: сенсационный визит министра обороны КНР, - М.Ростовский
12:38  Большевиков Абай Кылычбекович назначен... Кадровые перестановки в кыргызском Оше
12:36  Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США, - У Цзюнь Хуа
12:33  Президентским указом Жапарова. За неуплату налогов спирт- и винзавод "Аю" конфискованы государством
12:31  "Это вам на чай". Зам. губера Ошской области Киргизии Жаныкулов попался на взятке в прямом эфире (видео)
11:56  Как кыргыз-президент может быть отрешен от должности? Садыр Жапаров подписал поправки

11:09  Вилка на украинском направлении. Китайский вояж Макрона напугал Польшу, - С.Стремидловский
10:19  "Зона субдукции Каскадия". Ученые с ужасом изучают гигатскую дыру в морском дне у берегов Калифорнии
10:10  Под Херсоном утоп в болоте первый немецкий Leopard
09:42  Джихадисты захватили почти половину центрально-африканской страны Буркина-Фасо. Незаметная война
08:11  США готовятся к "чиповой войне" с Россией и Китаем, - Евг.Поздняков
07:49  Умерла забытая всеми создательница мини-юбок Мэри Куант
07:45  Ким лично запутил новую корейскую баллистическую ракету "Хвасон-18"
00:46  Демократы способны развалить США итогами президентских выборов, - СП
00:23  Китай привязывает к себе Центральную Азию щедрыми подарками, - В.Панфилова
00:21  Готовясь к войне, Китай меняет правила мобилизации, - Владимир Скосырев
00:18  Идея БРИКС: зачем президент Бразилии отправился в Китай
00:14  Чем чревата для США защита Тайваня? - Ян Бурума
00:04  ЕАБР: мир стоит на пороге глобальной рецессии, что ждет Центральную Азию?
00:00  Россия и соседи Афганистана призвали США отдать Кабулу деньги, - НГ
Четверг, 13.04.2023
22:34  Глава Минюста США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
19:55  Черти жарят черта. СБУ разоблачила как русского агента упоротого бандер-олигарха и дьякона УПЦ Новинского
19:35  В Молдавии оппозиционного олигарха Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
19:29  Самарканд. Страны-соседи Афганистана высказались за участие в новых проектах на его территории
19:26  В Узбекистане могут арестовать на 15 суток за приставания к девушкам на улице. А как в Таджикистане?
19:08  Новые незаконные методы призыва в армию в Таджикистане, - Мазхаб Джумъа
19:03  О "бастующих" в Казахстане нефтяниках, - Данияр Ашимбаев
12:20  Мирзиеев лично протестировал первый турецкий электромобиль Togg - подарок от Эрдогана
12:14  Германии осталось только молиться..., - Сеймур Херш снова разоблачает
12:12  Деревня миллионеров по-китайски: как в КНР победили нищету, - Адил Урманов
12:04  Си Цзиньпин – "блестящий" и "умнейший" человек, - Трамп (интервью)
12:02  О консервативном балансе и традиционных ценностях. В поисках идеологии, - А.Гиринский
11:59  Продовольствие как оружие и оружие как помощь, - И.Пелличчиари
11:58  Америку накроет шторм Трампа, - Хилал Каплан
11:55  Как бы Америка ни сжимала кулаки ее гегемонию ждет неминуемый конец, - Global Times
10:10  Свобода слова в Кыргызстане как раздражающий фактор для чиновников, - Д.Подольская
10:01  Салам-нихао! Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим
09:56  Токаев по-новому рассадил генералов в КазКНБ
09:50  Синьхуа: победа юаня над долларом позволит Китаю заменить США на мировой арене
08:30  Кунсулу Дальтоновна Закарья (женщина, микробиолог) - новый президент Академии наук при президенте Казахстана
08:25  Подводные камни и рифы "Полярного шелкового пути", - Дм.Нефедов
08:21  Преступность среди мигрантов. Кто не виноват и что делать, - Геворг Мирзаян
08:11  Кому выгодны новые протесты в Казахстане: США и Британию все устраивает, - МК
08:07  Россия остановила прокачку казахской нефти по КТК. Ввиду угрозы экологии
07:41  Супероружие Пекина: что знает о нем американская разведка, - СП
07:33  Россия - это гигантский духовный танк, который ведет свой тысячелетний бой, - Александр Проханов
06:45  РосСенаторша Собчак-Нарусова озаботилась лечением монгольских чумных сурков
00:59  Казахстан договорился с Азербайджаном о нефти. Россию потихоньку задвигают? - СП
00:24  "Президент" афганской эмиграции Атмар напомнил о себе мирными инициативами
00:21  Города Казахстана становятся центрами социальных протестов, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Большевиков Абай Кылычбекович назначен... Кадровые перестановки в кыргызском Оше
12:38 14.04.2023

В мэрии города Ош произошли кадровые перестановки

Turmush - Директором муниципального предприятия "Ошский городской комбинат по облагораживанию и озеленению" назначен Большевиков Абай Кылычбекович.

Как сообщили в мэрии, соответствующий приказ подписал мэр города.

На посту главы МП Большевиков сменил Осмонова Жалила Акылбаевича, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее он работал корреспондентом на телеканалах "ОшТВ" и "Ош Пирим", был телеведущим, начальником отдела. В последнее время занимал должность директора телеканала "Ош Пирим".

Кроме того, Мокеев Адилет Маматкадырович назначен советником мэра города Ош. Ранее он занимал пост руководителя регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, работал в должности заместителя начальника управления архитектурно-строительного контроля. Является советником государственной и муниципальной службы 2 класса.

Он сменил на этом посту Муктарбека Зулпукарова.

Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681465080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами
- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год
- Кадровые перестановки
- В столице состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников науки
- Мажилисменам презентовали законопроект по вопросам ведения бизнеса
- Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы
- Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области
- Рабочий график главы государства
- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  