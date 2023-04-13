В Панджшере в бою против талибов пал полевой командир ФНСА Акмал Амири

17:55 14.04.2023

Кем был Акмал Амири, погибший в результате столкновения с талибами в Панджшере?



Джасур Абдуллоев, Asia-Plus



Он обвинял талибов в геноциде нации под именем нации.

Акмал Амири



Один из ведущих командиров Фронта национального сопротивления Афганистана Акмал Амири, который открыто критиковал режим талибов, был убит во время столкновения с талибами в Панджшере, сообщила газета "8 субх" со ссылкой на свои источники.



"Надежные источники сообщили газете, что Амири был убит в ночь на понедельник, 10 апреля, в районе Шател Панджшера вместе с несколькими своими людьми", - пишет газета.



По данным издания, в ночь на 10 апреля талибы атаковали позиции Фронта в районе Саланг провинции Парван, после чего Акмал Амири и его подчиненные начали продвигаться с гор в сторону провинции Шател Панджшера, однако попали в засаду талибов.



Абдулхамид Хуросони, губернатор талибов в Ахмадабаде Пактия, в беседе с газетой заявил, что его люди убили Акмала Амири и семь его солдат в районе Шател, несколько членов группы Амири попали в плен к талибам.



Ахмад Масъуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, и Али Майсам Назари, представитель этого фронта, на своих страницах в Facebook написали, что "Акмал Амири - борец за свободу испил чашу страданий и стал мучеником".



Однако руководитель Партии Национального конгресса Афганистана Латифи Пидром, ссылаясь на брата Акмала Амири, на своей странице в Facebook, написал, что командир жив и что новость о его смерти является ложной.



Талибы официально подтвердили смерть Акмала Амири.



Салахуддин Раббани, лидер ячейки партии Исламское общество Афганистана и Рахматулла Набил, глава службы безопасности предыдущего правительства Афганистана, осудили убийство Акмала Амири и его соратников.



Так кем он был, борец за свободу Афганистана?

Акмал Амири был одним из командующих специальных подразделений национальной армии свергнутого афганского правительства. После того, как талибы захватили Кабул, он присоединился к Фронту национального сопротивления Афганистана.



Акмал родился в 1990 году в области Каписо в интеллигентной семье Мухаммада Асифа Фархата. Он успешно окончил школу и поступил в Национальную военную академию Афганистана, был лидером среди студентов.



После окончания академи, пошел в армию и считался одним из самых храбрых офицеров афганских сил. Через некоторое время стал командиром.



Работал в разведке, в самой горячей точке войны, в том числе в городе Кандагар, имел звание лейтенанта и до момента захвата власти в Кабуле талибами работал помощником начальника разведывательного управления генерал-майора Мухаммада Амина Насиба.



Знал, за что сражается

Специфика работы Акмала Амири требовала от него незаметности, так как, будучи разведчиком, он трудился в тылу врага.



Его никто не знал, пока не было опубликовано видео с его выступлением.



В этом ролике запечатлен образ храброго и грамотного афганского офицера, который знает, почему сражается.



"Мы с боевыми соратниками понимаем, почему воюем, поэтому мы на передовой", - говорит он.



Это видео сделали Акмала Амири известным и народ Афганистана полюбил его. Неизвестно, когда именно это видео было опубликовано, но точно до побега Ашрафа Гани.



Обращаясь к талибам, которые заявляли, что борются за религию, он говорит:



"Вы сражаетесь во имя религии, которая говорит, что если вы убьете верующего, ваше место - только ад. Воюете во имя религии, первая заповедь которой начинается со слова "читай". Она не говорит вести джихад. Религия, которая говорит, что, если ты с улыбкой смотришь в лицо своего брата-мусульманина, я дам тебе десять наград".



Таким образом, Акмал отвергает другие претензии талибов к нации и правительству и обвиняет их в "геноциде нации под именем нации" и "разрушении под именем правительства".



Он назвал талибов незначительной и преувеличенной силой и сказал, что готов спорить о религии с главой улемов талибов в Фарьябе, выразив уверенность, что выйдет победителем.



"Как солдат, которого они (Талибан) считают неверным и неграмотным, буду спорить о религии перед всей нацией. Если уступлю главе улемов талибов (т.е., окажусь неграмотным), убейте меня", - говорил Акмал Амири.

Акмал Амири верил в Бога, доверял своему народу и боролся за защиту этой святыни. Он говорил: "До конца своих дней буду щитом нации рядом со своими боевыми соратниками".



Так и случилось, Акмал Амири вместе со своими семью сподвижниками погиб во имя своего народа.



В биографии Акмала Амири написано: За заслуги награжден многими многими грамотами и медалями. Но самой большой наградой для него, как он сам говорил, было доверие народа, называвшего его героем.