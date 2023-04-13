Таджикистан и Китай договорились о прокладке оставшихся участков автодороги Душанбе – Кульма

17:59 14.04.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Эта единственная автодорога, которая непосредственно связывает две страны.



Возможности привлечения китайского финансирования для строительства и реконструкции оставшихся участков автодороги "Душанбе-Кульма" обсуждены в минувшую среду на встрече министра транспорта Таджикистана Азима Иброхоима с официальными лицами и предпринимателями города Кашгар, сообщает транспортное ведомство РТ.



Речь идет о строительстве и реконструкции участков дороги общей протяженности 296 км. В целом, протяженность автодороги Душанбе – Кульма, по данным Минтранса РТ, составляет 1008 км.



"Была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время официального документа по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Азим Иброхим в ходе встречи отметил, что благодаря безвозмездной финансовой помощи правительства Китая ($200 млн) в минувшем году началась реализация проекта по строительству и реабилитации участка Калайхумб – Вандж - граница Рушана данной дороги.



Потерянные миллионы с таджикско-китайского товарооборота

Он подчеркнул, что проект предполагает строительство и реабилитацию 93 км автомобильной дороги, двух тоннелей общей протяженностью 5,2 км, а также 5 галерей и других инженерных сооружений.



Стороны также коснулись вопросов, связанных с беспрепятственным передвижением грузов через КПП "Кульма-Карасу".



Отметим, что въезд таджикских грузовиков на территорию Китая через этот пункт был открыт в начале февраля этого года после трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.



Китай входит в тройку основных торговых партнеров Таджикистана с долей около 17%.



Больше Таджикистан в минувшем году торговал только с двумя странами – с Россией (доля – 22,9%) и Казахстаном (19,7%).



Таджикско-китайский товарооборот в 2022 году по сравнению с предыдущим годом вырос почти на 45%, составив свыше $1,2 млрд.

Более $368 млн приходится на экспорт таджикской продукции, а около $842 млн – на импорт китайских товаров.



Экспортирует Таджикистан в Китай, в основном, сырье: различные минералы, цветные и редкие металлы (сурьма, цинк, свинец, некатаный алюминий и некатаные алюминиевые сплавы), хлопковое волокно, кожевенное сырье, а также ткани из шелка и шелковый сырец, сухофрукты и др.



Оттуда импортируется, в первую очередь, непродовольственные товары: стройматериалы, машины и оборудование, а также всевозможный ширпотреб - одежда, обувь, мебель, электробытовые приборы и многое другое.