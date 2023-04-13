Алия Назарбаева и Кайрат Сатыбалды лишились 2 тыс. га земли близ Алматы

18:01 14.04.2023

Младшая дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева и его племянник Кайрат Сатыбалды лишились 2 тыс. га земли близ Алматы, передает корреспондент агентства.



Как подтвердили редакции КазТАГ в пятницу в прокуратуре Алматинской области, региональный надзорный орган вернул в государственную собственность земельные участки, принадлежавшие Назарбаевой и Сатыбалды.



Указанные земли общей площадью 2 тыс. га находятся в Жамбылском и Карасайском районах Алматинской области.