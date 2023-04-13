Самые страшные и загадочные авиакатастрофы в небе Казахстана

18:13 14.04.2023 Из-за чего они произошли и кто виноват



Принято считать, что советская авиация была намного надежнее нынешней. Тем не менее за всю историю Казахстана над территорией нашей страны произошло 89 авиакатастроф, которые унесли жизни почти 900 человек. При этом после 1991 года при крушениях самолетов погибло только 87 человек.



А был ли летчик?



Первый раз в казахстанских степях самолет рухнул летом 1919 года. Это произошло на территории нынешней Актюбинской области, недалеко от поселка Уил. В то время на западе Казахстана шли ожесточенные бои с белогвардейцами, и английский самолет совершал боевой налет на Уильское укрепление. Об этом факте доподлинно известно, что пилот погиб, а машину удалось починить и отдать Красной армии, сообщает медиа-портал Caravan.kz.



Первая гражданская авиакатастрофа произошла в 1931-м. Тогда в Алма-Ату прилетел первый самолет. Аэродром в столице Казахской АССР еще не построили, но летчик решил, что сесть в степи будет нетрудно. Планам помешали могильники и курганы. Пилот не нашел ровной линии для посадки, а пока он кружил над степью в поисках нужной площадки, горючее кончилось и ветер отнес легкий самолетик на горы.



По легенде самолет упал на Коктобе, но критики эта версия не выдерживает.



Уже через год проблему с посадкой решили, расчистив в степи место для посадочной полосы. С этого примитивного аэродрома стали осуществляться регулярные рейсы в Джаркент, Балхаш и Семипалатинск.



Любопытно, но официальных документов, касающихся первых казахстанских авиакатастроф, немного, и о первых крушениях известно в основном из очерков краеведов, которые в свою очередь записывали воспоминания очевидцев. Поэтому не исключены неточности, а то и домыслы. Например, краеведы утверждают, будто фамилия первого погибшего в Казахстане летчика была Веригин. Но этому нет никаких документальных подтверждений.



Партия сказала: "Надо!"



Первая же официально задокументированная казахстанская авиакатастрофа с многочисленными жертвами произошла 26 декабря 1941 года. Тогда погибло 26 человек из 34, находившихся на борту.



Трагедия случилась в 16 километрах от Алма-Аты. Две бригады ЦК КПСС должны были срочно посетить Кустанай и несколько городов в Акмолинской области, чтобы проверить, как идет ход оборонных работ. Для этого партийцам был выделен самый большой на то время самолет Г-2. Распоряжение о командировке поступило из Москвы от самого Иосифа Сталина, поэтому рейс собирали спешно. Так вышло, что опытного второго пилота не нашлось, поэтому за штурвал посадили новичка, который ни разу не летал без инструктора. Времени на дозаправку где-то по пути не было, поэтому в баки залили на целую тонну больше горючего, из-за чего возник недопустимый перевес воздушного судна. Плюс ко всему день выдался туманным, а начальник аэропорта не осмелился перечить партийным начальникам и разрешил взлет. Его же потом и сделали виноватым во всем.



Перегруженный самолет не смог подняться выше, чем на 150 метров. В один момент он едва не приземлился, но пилот сделал ошибочный маневр, пытаясь поднять судно. Это обернулось катастрофой. Самолет завалился на левый бок, ударился крылом о землю, отчего загорелось горючее. Выжить удалось лишь тем, кто сидел в хвосте. От удара 8 человек вылетели из салона, отделавшись только травмами. Остальные пассажиры и два пилота сгорели заживо.



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Не летайте самолетами "Аэрофлота"



Первое в истории Казахстана крушение пассажирского самолета с регулярными рейсами произошло 30 июля 1950 года под Карагандой. Тогда покупка билетов на самолет становилась привычным явлением. Рейс Караганда – Алма-Ата компании "Аэрофлот" был запланирован на раннее утро. Небо было ясным, погода - хорошей, а сам самолет всего три дня назад прошел регламентное техобслуживание, и ничего не предвещало беды. Наверное, это и сыграло роковую роль при катастрофе. Экипаж заметил, что левый двигатель ИЛ-12 немного барахлит, но не придал этому значения и не сообщил о неполадке, как это следовало по инструкции. Пилоты решили, что неисправности в только что отремонтированном и тщательно проверенном самолете быть не может.



При взлете левый двигатель отказал, а хвост стало кренить. Пилоты сообщили о нештатной ситуации авиадиспетчеру, и из аэропорта поступило распоряжение возвращаться. Но судно стало бросать из стороны в сторону. Оно стало практически неуправляемым. Самолет стало заносить в сторону элеватора, и пилот попытался резко развернуться. От этого маневра самолет совсем потерял управление, перешел в штопор и под резким углом врезался в землю. Все 19 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.



Причины отказа двигателя и сбоя оборудования так и остались неизвестными. Следствие показало, что пилоты действовали правильно, не считая игнорирования неполадки на земле. Виноватым сделали диспетчера, который забыл предупредить об элеваторе.



По странному стечению обстоятельств причины отказа двигателя и заноса хвоста даже не расследовались. Будто бы кто-то хотел скрыть халатность ремонтной бригады или даже авиазавода "Знамя Труда", где был сделан самолет. Судно было выпущено всего за полтора года до трагедии. Кстати, за всю историю авиации разбилось 55 самолетов ИЛ-12. В подавляющем большинстве случаев причиной крушения был отказ двигателей или внезапная потеря управления.



Так 5 декабря 1954 года под Алма-Атой снова отказал двигатель у ИЛ-12, и опять самолет потерял управление при посадке. Более того, отказала система радиосвязи и еще не получилось выпустить шасси. Тогда при катастрофе погибла стюардесса, а 6 человек поступили в больницы с тяжелыми травмами. Большего количества жертв удалось избежать только благодаря мастерству пилота.



Пиши с неба про погоду



Первым случаем авиакатастрофы пассажирского регулярного рейса из-за халатности наземных служб стало крушение ИЛ-14 над Актюбинской областью. 7 сентября 1958 года самолет следовал из Фрунзе (Бишкека) в Москву. Судно было исправно, пилот опытен, но наблюдатель метеостанции Новоалексеевка, что в Актюбинской области, почему-то не сообщил, что в его районе бушует сильная гроза.



По злой иронии судьбы самолет в тот момент находился на дозаправке в аэропорту Актюбинска, и пилот трижды уточнил, все ли в порядке с погодой, потому что небо было в тяжелых тучах, а опытный летчик точно знал, что такое бывает, если рядом бушует гроза. На запрос метеоролог ответил, что над областью небо чистое, лишь моросит небольшой дождик, да и то далеко от маршрута.



Самолет пролетел только 50 километров, как в него попала молния. Разряд электричества парализовал экипаж и пассажиров. Они даже не успели передать сигнал бедствия. Хотя шансов посадить самолет не было. Электрический разряд пережег проводку и вывел из строя многие важные узлы.



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Ил-14 взорвался от удара о землю, и его обломки раскидало на полкилометра. 22 пассажира и 7 членов экипажа погибли.



Метеорологи понесли самое строгое наказание, но горький урок так и не был усвоен.



В ночь на 4 января 1965-го под Алма-Атой разбился Ил-18, совершающий рейс Москва - Алма-Ата. В результате трагедии погибло 64 человека и еще 17 получили тяжелые травмы.



Расследование показало, что диспетчеры разрешили посадку, несмотря на густой туман над аэродромом.



Год спустя, 22 ноября 1966-го, из-за капризов погоды погибли три человека на рейсе Алма-Ата - Омск. Диспетчер разрешил взлет, несмотря на то, что на взлетной полосе лежали сугробы. В результате влага попала в двигатели, и самолет вынесло за пределы аэродрома.



Стреляли?



Самая загадочная авиакатастрофа пассажирского самолета произошла 11 мая 1973 года под Семипалатинском. Самолет ИЛ-18 совершал рейс из Баку в Ташкент. На борту находилось 55 человек и 8 членов экипажа.



По данным бортового самописца, полет шел в штатном режиме, оборудование было исправно, но в одну секунду все отключилось, и судно стало падать. Члены экипажа оборвали разговор на полуслове. Через 38 секунд самолет рухнул на землю в 84 километрах от Семипалатинска и полностью разрушился.



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Прибывшая на место экспертиза обнаружила два странных отверстия на остатках корпуса. Такие обычно бывают при попадании снаряда. Роковой маршрут пролегал над воинскими частями 41524 и 54836. Первой же версией причин катастрофы было попадание снаряда при учебных стрельбах, но обе воинские части прислали ответ, что в эти дни никаких стрельб не проходило, как и не было запусков метеозондов и других летательных аппартатов. Которые теоретически могли стать причиной столкновения. По другой версии, гражданский борт мог перевозить боеприпасы, но, как показала экспертиза, корпус был пробит некими цилиндрическими предметами не изнутри, а снаружи.



Обстоятельства крушения до сих пор не выяснены.



Любопытно, что всего тремя месяцами ранее похожее отверстие было обнаружено на самолете ЯК-40. 28 февраля он следовал из Семипалатинска в Караганду, и его маршрут пролегал над теми же воинскими частями. При крушении погибло 29 пассажиров и 3 члена экипажа. По официальному заключению, причиной стало неисправность стабилизатора. Объяснение было довольно странным, потому что неисправность стабилизатора может дать погрешность всего на несколько градусов, что для опытного пилота не проблема. Кроме того, очевидцы трагедии утверждали, будто перед падением к самолету летели какие-то огоньки.



Отверстие находилось на лобовом стекле и теоретически могло появиться уже после падения. Например, от срикошетившего камня или какой-то другой детали самолета, выброшенной при сильном взрыве. По этим причинам версию с обстрелом самолета тогда даже не рассматривали, а вспомнили о ней после трагедии с ИЛ-18.



Роковой отпуск



Крупнейшая авиакатастрофа на территории Казахстана произошла в ночь на 8 июля 1980 года под Алма-Атой. Лайнер ТУ-154 следовал из южной столицы в крымский Симферополь. Рейс проходил в сезон отпусков. Поэтому на борту находились 156 пассажиров, в том числе 30 детей, которых родители везли отдохнуть на пляжах Черного моря. Но мечтам о крымском солнышке сбыться было не суждено. Самолет рухнул через две минуты после взлета.



По официальной версии, причиной крушения стало внезапное атмосферное возмущение. Другими словами, по непонятным причинам резко подул сильный ветер, и самолет накренился, а выровнять его пилоты не успели.



В результате самолет ударился о землю, но еще трижды поднимался в воздух, пока не упал в овраг. От удара лайнер разломился, и средняя часть с крыльями опять взлетела и врезалась в горный склон. Носовая часть врезалась в жилые дома по улице Федосеевой, но, к счастью, от удара никто не погиб, только три человека получили травмы. А вот на борту не уцелел никто. Катастрофа унесла жизни 166 человек.



Этой трагедии была посвящена песня "Из Алма-Аты" группы "Ногу свело". Но после того, как солиста стали обвинять в циничном глумлении над памятью погибших, Макс Покровский отвечал, что шлягер не имеет никакого отношения к катастрофе 1980-го.



В сезон отпусков увеличивается количество рейсов, а значит, вырастает и психологическая нагрузка на экипаж и на диспетчерские службы.



30 августа 1983 года наземные службы от усталости одновременно разрешили посадку ТУ-134 и ИЛ-62. Посадка проходила в 11 вечера, то есть уже в темноте, и пилоты могли ориентироваться только на приборы



Диспетчер, поняв, что натворил, попытался экстренно исправить ситуацию и связался с ИЛ-62. В это время ТУ-134 не имел связи с землей, что и закончилось трагедией. ИЛ-62 удалось посадить без происшествий, а пилот ТУ-134 остался без помощи и попытался действовать самостоятельно. При попытке сесть сработала аварийная система сближения с землей, летчик попытался набрать высоту, но вместо этого самолет врезался в гору Долан.



В катастрофе погибли 83 пассажира рейса Казань - Алма-Ата и 7 членов экипажа.



Автор: Владислав Кожухарь Источник - Караван

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