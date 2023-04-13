УзбСМИ пишут об отставке хокима Андижанской области Абдурахманова

18:15 14.04.2023

СМИ сообщили об увольнении хокима Андижанской области, официально это не подтверждается

Ряд интернет-СМИ, включая государственные, сообщил об увольнении Шухрата Абдурахманова, возглавлявшего Андижанскую область почти 10 лет. Этому предшествовало появление интимного видео якобы с хокимом. Официально эта информация не подтверждается. СМИ начали опровергать себя.



Ряд интернет-СМИ, включая издание "Даре" и сайт газеты "Янги Узбекистон" при Кабинете министров (со ссылкой на Kun.uz) сообщил об освобождении Шухратбека Кушакбаевича Абдурахманова от должности хокима Андижанской области.



По данным изданий, и. о. хокима назначен Дилшод Абдумаликович Каримов, являющийся первым заместителем хокима области - начальником управления экономического развития и сокращения бедности.



Накануне в интернете распространилось интимное видео, на котором якобы запечатлен Шухрат Абдурахманов. Изображение на части записи замазано, его лицо появляется в самом конце.



"Газета.uz" направила запрос в пресс-службу хокимията Андижанской области, но пока не получила ответ.



Опровержение

Telegram-канал AntiFake.uz (в описании говорится, что это официальный канал опровержений недостоверной информации) утром в пятницу сообщил, что новость о снятии с должности Шухратбека Абдурахманова и назначении и. о. хокима Дилшодбека Каримова "к настоящему времени не опубликована официальными источниками".



"Призываем информационные ресурсы не публиковать неподтвержденную информацию", - говорится в сообщении канала, который напоминает об ответственности за распространение недостоверной информации.



После этого сообщения СМИ, сообщившие об увольнении хокима, опубликовали опровержения.



Агентство УзА также сообщило, что информация не соответствует действительности.



Публикации в защиту хокима

Вместе с появлением новостей о возможной отставке хокима в социальных сетях появились публикации в защиту Шухратбека Абдурахманова и с критикой тех, кто опубликовал видео.



Администратор группы "Ta'lim yangiliklari" ("Новости образования") Мумтоза Каримова назвала распространение видео "низостью" и "бесчеловечностью".



"Это точно монтаж. Точно „сверху". В Андижане к этому человеку есть уважение за неустанный труд. Знайте… в эти великие дни [Рамадана] ваше лицо останется светлым перед семьей, близкими и народом Андижана. Записали, распространили и крутят. Подлецы… У вас, как у этого человека, есть дети, соседи, семья и сватья. Перед распространением нужно было смотреть на хокима области не в должности, а как на личность", - написала она.



Пресс-секретарь хокимията Ферганской области Дилмурод Джумабоев заявил, что тот, кто подготовил и распространил видео, должен быть привлечен к уголовной ответственности.



"Пора ставить вопрос, нужна ли такая свобода, если это является „свободой слова и информации", чтобы поставить в неловкое положение хокима целой области, столько лет работающего с огромной ответственностью на своих плечах. Дело не только в хокиме Андижана, любое действие, направленное на унижение чести человека, умышленную дискредитацию, должно быть приравнено к тяжкому преступлению!" - написал он.



Пользовательница Замира Усманова отметила, что между человеком и Аллахом "в некоторой степени есть секреты". "Никто не имеет права разглашать этот секрет, каким бы ни было его содержание и форма. Человек, раскрывший это, в своих корыстных целях предал патриота, трудолюбивого, самоотверженного человека, готового умереть за Родину, отца Андижана, [предал] свой народ", - отметила она.



Есть и те, кто недоволен похвалами в адрес хокима. Хасанбой Каримов высказался, что с 2016 года Андижанская область "начала отставать по всем направлениям".



"Объем промышленного производства уменьшился. Сельскохозяйственное производство сократилось. Образование опустилось с прежних позиций на средний уровень и ниже. Но [область] была первой в республике по уровню коррупции и казнокрадства. Мы пришли до этого уровня благодаря ложным отчетам. Те, кто хочет назвать меня клеветником, - все это взято из официальной статистики", - отметил он.



Шухрат Абдурахманов занимает должность хокима Андижанской области с 26 апреля 2013 года. Андижанская область является единственным регионом, где после прихода к власти Шавката Мирзиеева не менялся хоким. В Ташкентской области за это время хокимы сменились пять раз, в Бухарской области - четыре, а Самаркандской области и в Ташкенте - по три раза.