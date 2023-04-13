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Почему экспаты и узбекский бизнес недовольны работой друг друга
19:04 14.04.2023

"Экспатское чудо": Почему экспаты и узбекский бизнес недовольны работой друг друга
Экспаты и узбекский бизнес не оправдывают ожидания друг друга, выяснило рекрутинговое агентство TalentLab. Иностранные специалисты недовольны расплывчатой постановкой задач и слабой дисциплиной местных кадров. Работодатели - ценником экспатов и результатами их работы.

Рекрутинговое агентство TalentLab и бесплатный проект по карьерному росту Ustoz представили комплексное исследование "Экспатское „чудо" в Узбекистане: есть ли шанс стать новым Сингапуром или ОАЭ?". Эксперты изучили рынок экспатов Узбекистана за 2022-й - первый квартал 2023 года. Рабочие отношения рассматривали и со стороны работодателя, и со стороны нанятого сотрудника-иностранца.

О чем исследование и его методика
Исследователи поставили перед собой следующие задачи:

узнать, зачем нанимают и нанимаются экспаты;
вывести индекс удовлетворенности результатами сотрудничества;
обозначить тенденции и прогнозы найма экспатов в Узбекистане;
проанализировать зарплаты и меры дополнительной мотивации в контексте реального и обещанного вознаграждения.
Под экспатом TalentLab понимает иностранного специалиста высокого управленческого уровня, фиксированная часть вознаграждения которого не ниже 5000 долларов в месяц.

Исследователи провели глубинные индивидуальные интервью с представителями бизнеса, нанимающими экспатов (47 человек), экспатами, которые работали или продолжают работать в стране в обозначенный период (114 человек) и топ-менеджерами, которые выразили желание работать в Узбекистане (229 человек).

рекрутинг, узбекистан, экспаты

География опрошенных экспатов - Россия (64%), Казахстан (23%), Украина (9%), Турция (2%) и другие страны (2%). Эти пропорции выведены из ответов компаний, которые нанимали экспатов, прояснила Алена Владимирская.

Почему нанимают и нанимаются экспаты?
Большинство представителей бизнеса отметили, что нанимают экспатов из-за нехватки местной экспертизы. Они считают, что на взращивание местных топ-менеджеров уйдет много лет, а проблемы нужно решать сейчас. Респонденты также заявляли о желании повторить успех конкретных иностранных компаний.

Экспаты нанимаются в Узбекистане преимущественно из-за возможности получить большую заработную плату (79%), карьерного роста (38%), благоприятного климата (29%).

Сколько в среднем зарабатывают экспаты
На март 2023 года CEO и операционные директора в компаниях, где работают менее 100 человек, получали 30−48 тысяч долларов в год. В этой же позиции, но в организациях со штатом свыше 1 000 сотрудников - 84−144 тысячи долларов в год.

рекрутинг, узбекистан, экспаты

Директора по маркетингу - 24−48 тысяч, если в компании работали менее 100 человек, и 60−96 тысяч, если свыше тысячи.

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Главный бухгалтер получал от 12 до 36 тысяч долларов (в компаниях с численностью коллектива менее 100 человек) и 42−84 тысячи - в компаниях-тысячниках.

Насколько эффективно сотрудничество между экспатами и местными компаниями?
Исследование показало, что 48% представителей бизнеса в Узбекистане удовлетворены сотрудничеством с нанятыми экспатами. Среди опрошенных экспатов эта цифра немного выше - 52%.

По словам ведущего российского эксперта по хантингу Алены Владимирской, которая является автором исследования, данные показатели удовлетворенности сотрудничеством крайне низкие. Подобный анализ в России показал 65% и 69% процентов соответственно, в ОАЭ - 82% и 81%.

Главной причиной неудовлетворенности нанимающая сторона назвала неоправданность ожиданий в отношении как "ценника" ("местный специалист мог бы показать такой же уровень работы за меньшую плату"), так и результата ("проблемы остались нерешенными").

рекрутинг, узбекистан, экспаты

Экспатов, в первую очередь, не устраивает несоответствие того, что работодатель рассказывает на старте, и реальностей бизнеса. Другая проблема, с которой сталкиваются иностранные специалисты - "национальные особенности". Под формулировкой подразумевается работа не по привычным европейским меркам, неустроенность бизнес-процессов, сложности общения с акционерами и исполнительной дисциплиной у подчиненных локальных сотрудников, а также невыплата обещанного вознаграждения.

Недовольство выполнением взаимных обязательств, которое существует между работодателями и экспатами, исследователи связывают с отсутствием взаимного доверия. Нанимателей подводит неверность входной информации, когда на старте новому сотруднику не обозначают серьезность и масштаб имеющихся проблем. В результате он вынужден первые полгода заниматься исправлением прошлых ошибок, а не решением текущих задач, что не воспринимается как работа.

Экспаты обжигаются на переоценке собственных возможностей. Уверенность в собственном опыте и занижение стоящих перед сотрудником задач приводит к поверхностному изучению ситуации в процессе найма.

Преград в сотрудничестве в будущем нет
Несмотря на общую неудовлетворенность сотрудничеством, большинство представителей бизнеса и экспатов заявили, что готовы продолжать работать друг с другом.

Наниматели осознают, что в условиях быстрого роста экономики или их компании задачи становятся более сложными, а местные профессионалы не всегда способны с ними справиться. В качестве решения проблемы неудовлетворенности бизнес видит замену текущих экспатов на новых. Странами-донорами для Узбекистана по-прежнему будут Россия и Казахстан (в значительно меньшей степени).

Интерес со стороны экспатов к Узбекистану, по мнению авторов исследования, будет уменьшаться относительно 2022 года, а их стоимость - расти. Это связано с тем, что выигрыш компании, которая научится максимально эффективно "эксплуатировать" экспата, значительно превышает возможные затраты на найм. Понимает это и бизнес.

рекрутинг, узбекистан, экспаты

Среди опрошенных экспатов 66% готовы продлить контракт при улучшении условий. Прежде всего имеется в виду более точно прописанный контракт с указанием детально прописанной суммы переменной части вознаграждения. Остаться в Узбекистане с новым работодателем при условии, что контракт с нынешним не продлен, готовы 18% респондентов. Для сравнения 31% в данных обстоятельствах примут решение уехать.

Для того, чтобы улучшить эффективность сотрудничества, агентство TalentLab рекомендует местному бизнесу признать, что "экспат не волшебник, а профессионал, который может решить конкретные задачи, но не моментально улучшить все". Важно также ставить четкие задачи и отказаться от формулировок вроде "сделать, чтобы стало хорошо". Исследователи считают, что нужно вводить для экспатов тестовую неделю до заключения трудового договора. Это позволит им оценить реалистичность выполнения задач.

С результатами комплексного исследования рынка экспатов и полным списком рекомендаций можно ознакомиться на сайте Алены Владимирской.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681488240


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