Италия: миграционная катастрофа, - Игорь Веремеев

21:56 14.04.2023 В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов

Игорь Веремеев

14.04.2023



Решение о чрезвычайной ситуации принято на заседании Совмина по предложению министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи.



Большая часть беженцев переправляется на Апеннины по средиземноморскому маршруту из Ливии. По оценкам спецслужб, это 685 тыс. человек. Многие из них, находящиеся в лагерях для интернированных в Ливии, рассчитывают отправиться в Италию, а оттуда – в другие страны Евросоюза. Накануне Независимая миссия по Ливии, созданная в 2020 году Советом ООН по правам человека, опубликовала доклад о положении беженцев в таких лагерях.



"Мы приняли решение о введении чрезвычайного положения в отношении иммиграции, чтобы более эффективно и своевременно реагировать на управление потоками",– заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Наиболее пострадавшие южные регионы Италии получат помощь в размере 5 млн евро. Эти средства пойдут, в том числе на открытие новых центров приема беженцев. В период действия режима ЧС открыть такие центры будет проще, как и более упрощенной станет процедура депортации нелегалов.



Согласно данным МВД, с начала года по морю прибыли свыше 30 тыс. мигрантов, это число более чем в 4 раза превышает показатель за первые месяцы прошлого года. Большинство доставляется на утлых лодках и баркасах контрабандистами, суда часто переворачиваются и тонут. Только в период с 7 по 10 апреля около 3 тыс. человек были спасены в ходе операций в Средиземном море у берегов Калабрии и Сицилии.



В результате наплыва нелегалов в Италии складывается катастрофическая ситуация, поскольку число "понаехавших" уже превышает 10% населения страны, то есть составляют почти 5,5 млн.



При этом большая часть из них, выходцы из африканских стран, государств с чуждыми Италии культурой и традициями.



Как пишет итальянская пресса, в связи с введением чрезвычайного положения будут сокращены различные бюрократические процедуры, в частности, в отношении центров проживания иммигрантов и беженцев, а также ускорены процедуры идентификации и репатриации. Власти намерены также увеличить количество патрулей, как на море, так и на суше, на границе со Словенией. Внутри итальянского правительства раздаются голоса, требующие, чтобы граница Италии со Словенией была полностью закрыта до нормализации ситуации. Однако, как отмечает газета Giornale, все это "слабые и неэффективные меры", указывая, что для решения проблемы необходимы куда более решительные шаги.



Ситуацию усугубляет также наплыв беженцев с Украины. И если поначалу их принимали доброжелательно, то сейчас схватились за голову и стали выселять из отелей, где их расселили, начали отправлять их в бедные регионы и деревни, пишет украинское издание "Страна", указывая, что новое правительство просто не знает, что с ними делать.



Один из самых громких скандалов произошел в городе Ланчано региона Абруццо в центральной Италии. Несколько десятков украинских беженцев, которые жили за госсчет в отеле Excelsior, устроили акцию протеста против переезда в более бедный регион в южной провинции Салерно, где их стали заселять в "коммунальные" квартиры на несколько семей. Полиции пришлось применить к протестующим силу. Не исключено, что программа помощи украинцам будет существенно урезана, пишут СМИ.



Такой бурный наплыв мигрантов продолжается в Италии уже несколько последних лет, после того, как Евросоюз широко распахнул перед ними двери. В результате происходящее начинает грозить Италии серьезнейшими демографическими проблемами. По данным ISTAT, Национального института статистики, Италия – страна с одним из самых старых населений в мире. На каждые 175 человек в возрасте свыше 65 лет приходится всего 100 в возрасте, меньше 15 лет. Итальянцы вымирают, констатирует ISTAT. И мигранты заполняют освободившийся вакуум, что грозит стране утратой национальной самоидентификации.



Во многих школах Италии большинство уже составляют дети мигрантов. В Болонье, например, в начальной школе Федерцони, рядом с центральным вокзалом, как пишет газета Repubblica, во всех классах 88% учеников – иностранцы. Как сказала газете учительница Франческа Ла Ганга из 21 ребенка, которые поступили в этом году в 5-й класс, – только один был с итальянским гражданством. В нашей школе они из 28 разных стран, есть выходцы из Нигерии и Филиппин, Бангладеш или Марокко, добавила она. Класс учительницы Ла Ганга, с тревогой отмечает газета, не является исключением: в других классах ситуация такая же – присутствие иностранцев достигает 88%.



За тяжелую ситуацию с мигрантами несут ответственность прежние коалиционные правительства Италии, в которых главную скрипку играли либеральные партии, ратовавшие в угоду Брюсселю за политику "открытых дверей".



Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, который в нынешнем правительстве правого центра занимает пост вице-премьера, еще в 2018 году предупреждал об опасности неконтролируемого притока мигрантов. По его словам, еще тогда более половины преступлений в Италии совершали иностранцы. Но когда он, в бытность министром внутренних дел, попытался заблокировать в порту судно с нелегалами из Африки, либералы под давлением европейских правозащитных организаций подали на Сальвини в суд, обвинив его в нарушении прав человека.



В прошлом году к власти в Италии пришло правительство партий правого центра во главе с Джорджией Мелони во многом именно потому, что его лидеры выступали резко против бесконтрольного притока мигрантов. Но теперь уже левые, оказавшись в оппозиции, начинают сваливать возникшую катастрофу на нынешний кабинет, хотя сами и заложили эту "миграционную мину" при участии Брюсселя.



Бунтуют против притока мигрантов, уже не только жители прибрежных городов и итальянских островов, к которым ежедневно причаливают лодки с нелегалами, но даже мэры городов континентальной Италии.



Так, с требованием немедленно решить эту проблему выступили мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Модены Джан Карло Муццарелли.



"Мы обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля, на что указывает растущая напряженность в нашем районе", – написал мэр Модены в Facebook*.



Тревожно положение с преступностью со стороны мигрантов. Так, в прошлом году в новогоднюю ночь в центре Милана разнузданные толпы приезжих нападали на девушек и насиловали их, такое произошло до этого в немецком Кельне. Сегодня итальянские газеты фактически ежедневно сообщают о преступлениях, которые совершают мигранты из стран Африки и Востока на улицах итальянских городов. Грабят, наносят ножевые ранения, насилуют. Однако полиция зачастую смотрит на правонарушения со стороны темнокожих сквозь пальцы, опасаясь обвинений в расизме.



Как следует из последнего отчета ассоциации "Антигона", в итальянских исправительных учреждениях находятся более 53 тысяч заключенных, из которых более 17 тысяч имеют гражданство, отличное от итальянского. Таким образом, 32,5% заключенных, т.е. треть, – иностранного происхождения.



Глава нового правительства правого центра Джорджия Мелони выступает за проведение жесткой миграционной политики. В прошлом году в разгар избирательной кампании она ратовала за то, чтобы Италия установила морскую блокаду для "защиты своих границ от иммиграции, которая является проблемой безопасности". Но пока такие кардинальные меры приняты не были.



Кроме того, сегодня властям приходится вести борьбу с международной мафией контрабандистов, которые превратили доставку нелегалов в Европу морем и по суше в доходный бизнес.



А когда переполненные мигрантами лодки подходят к берегам Италии, то власти просто не знают, что делать. Многие гибнут, и итальянские спасательные катера вынуждены их спасать и доставлять на берег.



Как отмечает издание AntiDiplomatico, за последние 10 лет во время таких нелегальных транспортировок в море у берегов Италии погибло более 20 тысяч человек. Правительство Мелони, отмечает оно, победило на выборах, пообещав остановить эту "нелегальную иммиграцию" с помощью военно-морских блокад или создания центров приема прямо на африканской земле. Но пока сделать ему это не удалось.



Соседи по ЕС никак не помогают Италии. Недавно правительство Мелони запретило войти в итальянские порты и высадить несколько сот мигрантов из Африки судну Ocean Viking. Оно принадлежит НПО – ассоциации SOS Méditerranée, занимающейся спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Судну пришлось уйти от берегов Сицилии и высадить мигрантов во Франции, что вызвало там бурный скандал. Италия обвинила Париж в несоблюдении договора в рамках ЕС, по которому было согласовано перераспределение мигрантов между европейскими странами, прибывающих на кораблях в государства Средиземноморья.



Мелони подчеркнула, что добровольная схема перераспределения мигрантов, согласованная странами ЕС в июне, не достигла поставленных целей, так как из 8 000 человек, которые должны были покинуть Италию, переселено лишь 117. По ее словам, Италия не может быть портом Европы для всех мигрантов, прибывающих из Африки, и призвала европейскую военно-морскую миссию заблокировать выезд им из Северной Африки и открыть горячие точки для выявления мигрантов. В азарте полемики Мелони даже назвала президента Франции "предателем".



Так что остановить поток нелегалов власти Италии пока что не смогли, и ситуация с каждым днем продолжает ухудшаться. Источник - Столетие

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