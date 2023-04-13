Фронт сопротивления в Афганистане пытается избавиться от прозападного лобби, - А.Серенко

00:12 15.04.2023

Руководство ФНСА делает ставку на новую коммуникацию с Россией и Китаем

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Ахмад Масуд и командиры ФНСА намерены изменить не

только политическую, но и военную

стратегию / Фото из аккаунта ФНСА в соцсетяхАнтиталибский Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) избавляется от функционеров, которые выступали против стратегии расширения связей со странами региона и Россией. По словам источников "НГ" в ФНСА, в числе первых в отставку был отправлен теперь уже бывший официальный представитель Фронта Сибгатулла Ахмади. В ближайшее время еще несколько функционеров ФНСА могут покинуть свои посты.

Недавно ряд СМИ сообщили об уходе Сибгатуллы Ахмади с должности официального представителя Фронта сопротивления. Комментируя свою отставку, Ахмади объяснил ее некой "монополией", сложившейся в руководстве ФНСА, что стало поводом для критики лидера Фронта Ахмада Масуда и его окружения.



Источники "НГ", близкие к ФНСА, однако объяснили уход Сибгатуллы Ахмади иными причинами: "Он достаточно давно исполнял обязанности официального представителя Фронта, и все это время его нисколько не тревожила та самая монополия, на которую он теперь намекает в своих комментариях, призванных объяснить его отставку. Едва Ахмади объявили, что больше не нуждаются в его услугах и перестали платить ему зарплату, как он немедленно "прозрел" и разглядел монополию и иные недостатки в руководстве ФНСА. На самом деле отставка Ахмади связана со вполне конкретными политическими причинами, которые, кстати, скоро приведут к уходу еще нескольких функционеров Фронта. Эти причины связаны со сменой стратегии ФНСА, как внутри Афганистана, так и в сфере коммуникаций Фронта сопротивления с внешним миром".



По словам источника "НГ", лидером Фронта Ахмадом Масудом принято решение о расширении контактов со странами региона и Российской Федерацией: "В его окружении до сих пор были сильны позиции группы, выступавшей за приоритетное взаимодействие с западными странами. Возможно, эти люди были тесно связаны с американскими, британскими и некоторыми европейскими спецслужбами и их лоббирование прозападной линии было небескорыстным. Как бы там ни было, до недавнего времени попытки убедить некоторых функционеров ФНСА, в том числе Ахмади, развернуться лицом к региону, в частности, к русскоязычной аудитории, не находили отклика и откровенно блокировались".



По словам источника, Сибгатулла Ахмади, будучи официальным представителем ФНСА, игнорировал все попытки активистов Фронта расширить коммуникации с российскими и китайскими представителями: "Он продолжал делать ставку на привычную ему англоязычную аудиторию, блокируя любые предложения по развитию контактов с политическим, экспертным и медийным сообществом в России и Китае. Надеюсь, что теперь ситуация изменится".



"Отставка Ахмади – это только первая ласточка, - комментирует ситуацию источник "НГ" в ФНСА. – Скоро своих постов лишатся еще несколько функционеров Фронта, поскольку их личные политические позиции идут вразрез с новой стратегией ФНСА. Эта стратегия меняется как в части ведения боевых действий против "Талибана" (организация запрещена в РФ) внутри Афганистана, так и в сфере развития международных коммуникаций ФНСА. Приоритетом для Фронта становятся связи со странами региона, Россией, Ираном и Китаем".



По словам источника, в руководства Фронта отдают себе отчет, что увольнения нескольких функционеров спровоцирует с их стороны публичную критику ФНСА, которой наверняка воспользуются пропагандисты "Талибана", а также союзники талибов в России, Центральной Азии и западных странах: "Однако процесс обновления и избавления от исчерпавших свой потенциал людей неизбежен. Линия этих функционеров оказалась бесперспективной. Фронт нуждается в новых идеях, новых перспективах и новых людях. И ради этого можно пережить некоторые неудобства, связанные с кадровыми ротациями".



Источник "НГ" в ФНСА дал понять, что вскоре после завершения мусульманского поста, "следует ожидать также интересных военных новостей из Афганистана": "Они могут быть весьма неожиданными для нынешних критиков ФНСА".



13 апр.23