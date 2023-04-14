Америка взбешена, и ставит Индию на колени из-за русской нефти, - СП

00:18 15.04.2023 Потолок цен должен был лишить Россию доходов, а привел к глобальному разделению мирового танкерного флота

Ирина Гусева



Америка взбешена, и ставит Индию на колени из-за русской нефти



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Игорь Юшков



Государственный банк Индии и Bank of Baroda проинформировали индийские нефтеперерабатывающие компании, что не будут осуществлять платежи за нефть, купленную дороже установленного западными странами потолка в $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя одного из НПЗ.



По словам источника, индийские банки "внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику".



Решение ОПЕК и ее союзников о сокращении добычи нефти привело к росту цен на российскую нефть, и индийские банки опасаются, что цены на топливо превысят установленный потолок, отмечается в статье.



Индия, наряду с Китаем, сейчас является ключевым покупателем российской нефти. Как сообщил в конце марта вице-премьер РФ Новак, в минувшем году поставки в Индию выросли в 22 раза.



Как ранее сообщал Bloomberg, доля России в импорте Индии в марте выросла до 1,64 млн баррелей в день, заняв 34%. Таким образом, Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию.



Поставки углеводородов из России выросли после введения рестрикций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. После введения ценового потолка российский сорт Urals продавался в Азии с большими скидками, и даже ниже себестоимости. Сообщения о том, что Индия намерена соблюдать потолок цен появлялись и раньше, однако посол России в Индии Денис Алипов назвал их вбросами, а официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи и вовсе отказался комментировать "спекулятивные сообщения СМИ".



"Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности. Вы слышали это много раз, и я думаю, что это по-прежнему актуально", - сказал он.



Как заявил Bloomberg один из руководителей индийской нефтеперерабатывающей компании, в случае превышения предельного уровня цены на российскую нефть, компании могли бы обратиться к другим индийским банкам, которые готовы обрабатывать платежи, не опасаясь США.



Издание также отмечает, что рост цен на нефть может осложнить подписание долгосрочных соглашений с российскими поставщиками. Indian Oil Corp., крупнейшая государственная нефтеперерабатывающая компания страны, уже подписала соглашение с компанией "Роснефть", но другие мелкие переработчики сталкиваются с трудностями при переговорах по контракту. По мнению экспертов, торговля нефтью выше предельного уровня может привести к сокращению числа танкеров, желающих перевозить грузы, что приведет к сокращению российских поставок в Индию.



В декабре 2022 года президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки нефти странам, использующим потолок цен.



Как не без иронии заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Bloomberg, видимо, забыл, что уже публиковал нечто подобное.



- Что предыдущая, что эта публикация вызывают очень много сомнений. Может Bloomberg не понял, что может происходить, потому что действительно могут быть диалоги между банковской системой и нефтяными компаниями. Или Bloomberg просто врет и пытается продавливать идею, что какие-то страны, импортирующие российскую нефть, соблюдают потолок цены.



Подозрительность и абсурдность ситуации в том, что покупатели российской нефти не обязаны соблюдать потолок. Санкциями это не предусмотрено, они не об этом. Никто не запрещает индийским НПЗ покупать российскую нефть по любым ценам. Наоборот, не так давно американский санкционный регулятор собирал трейдеров и объяснял, что не надо бояться покупать российскую нефть, что ее можно по любым ценам приобретать. Ее перевозить нельзя и страховать перевозку, если она стоит более 60 долларов за баррель, а покупать можно, и это прописано в разъяснениях к санкциям и американским, и европейским регуляторами.



Они поясняли, что если нефть дошла до адресата, то ее можно купить за любые деньги, вторичные санкции за это не предусмотрены. Это запрет для перевозчиков, судовладельцев и страховых компаний: заливать на борт нефть, которая стоит более 60 долларов, нельзя, как и страховать такую перевозку.



Но сделки с индийскими компаниями проходят по системе, когда право на собственность на российскую нефть переходит при разгрузке танкеров в порту Индии, поэтому индийские компании не касаются стадии перевозки. Так что им запрещено?



"СП": Но если это все-таки не вброс, тогда чем могут быть недовольны банки?



- Может идти речь о банковской системе. Банки могут протестовать против того, в какой валюте происходят расчеты, потому что за часть нефти, которая идет в Индию, оплата идет не в рупиях, а в дирхамах. Дело в том, что посредниками зачастую выступают структуры из Объединенных Арабских Эмиратов. В чем проблема, не понятно.



В предыдущей публикации также говорилось, что банки не хотят проводить платежи. За время между этими двумя публикациями объемы поставок из России в Индию выросли. Так что получается - за это время банк сменился или отказался от претензий?



Думаю, и сейчас ничего не изменится в плане торговли. Так что это, скорее, вброс.



"СП": В декабре 2022 года президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки нефти странам, использующим потолок цен. Цены на нефть растут. Если гипотетически допустить, что Дели действительно решил поддержать потолок цен, то Россия откажется от поставок нефти в Индию?



- Насколько я знаю, доставкой нефти Индия не занимается, поэтому странно, что они что-то отслеживают в российских портах отгрузки.



Условно говоря, если Россия не продает нефть в Индию, то сейчас нам нужно куда-то перенаправить объемы примерно 1 млн 600 тыс. баррелей в сутки. Это очень много, фактически чуть не все, что раньше шло в Европу. Никто такие объемы, тот же Китай, такие объемы не переварит.



Думаю, смысл публикации в том и заключается, что Россию заставят продавать по потолку цены, потому что эту нефть больше некуда деть. Но проблема в том, для той же Индии, что если Россия не продает в Индию, значит, мы сокращаем добычу на этот объем. Это мгновенно повлияет на весь рынок - цены будут выше 100−120 долларов за баррель. Сложно сказать, какая паника начнется на мировом рынке, но то, что это гигантские объемы, которые никто заместить не сможет, это точно.



Думаю, Индия в этом тоже не заинтересована, она покупает и у других производителей - Саудовской Аравии, ОЭА, Ирака. И тогда получается, что остальная нефть будет для нее стоит 120−150 долларов за баррель? Причем это все совпадет с заявленными ОПЕК+ объемами сокращения добычи. Это будет шок для мирового рынка.



"СП": А Россия может все-таки согласится продавать Индии ниже потолка?



- Думаю, последние действия российского руководства указывают на то, что мы готовы сократить объемы производства лишь бы цена выросла. В феврале Новак объявил о добровольном сокращении. Это тоже демонстрация того, что для нас вывести объемы - не самоцель, для нас главное цена, по которой продается наша нефть.



"СП": Готова ли будет Индия отказаться от российских поставок или будет в случае чего придумывать обходные схемы?



- Индии не нужно искать какие-то обходные схемы, потому что им препятствия никто не чинит. Смысл потолка в том и заключается, чтобы российская нефть свободно выходила на мировой рынок, насыщала его.



Может, индийский банк предупредил, что если индийские компании будут сами нанимать танкеры, то их собственники должны следить за этим, иначе их оштрафуют. Может об этом речь? Но мы видим, что индийские компании не занимаются перевозкой и страхованием российской нефти.



"СП": То есть это все-таки больше похоже на вброс, чтобы надавить на Россию и Индию?



- Думаю, да. Чтобы вбить клин между Россией и Индией. Чтобы мы сказали "ах так, тогда не будем поставлять, а Индия тогда сказала, что Россия не надежный поставщик и хочет Индии руки выкрутить. Чтобы мы поссорились.



Чтобы представить, что якобы потолок работает, хотя так, как он задумывался, он не работает. Задумывался потолок как морковка, которой будут крутить перед Россией и говорить, что если она будет соблюдать потолок, то ей будет доступен мировой флот, но этого не произошло.



Просто с введением потолка мировой флот разделился на две части: одна работает только на международном рынке и возит американскую, ближневосточную нефть, а другая возит только российскую, венесуэльскую, иранскую. И эти два флота не пересекаются. Так что морковкой трясти перед нами невозможно.



14 апр. 23 Источник - свободная пресса

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