Переселение соотечественников – шанс и для них, и для России, - Виталий Лекомцев

00:58 15.04.2023 Переселенцы

Переселение соотечественников – шанс и для них, и для России

Виталий Лекомцев

14.04.2023

Переселенцы

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 года. Но все эти годы раздаются жалобы на то, что она отягощена многочисленными препонами, что процесс переселения слишком забюрократизирован, отчего цифры переселенцев куда ниже ожидаемых.



Недавно власти России заявили, что намерены принять ряд мер, облегчающих соотечественникам, проживающим в недружественных странах, процесс переселения на историческую родину.



Как известно, после распада СССР за пределами России оказались миллионы наших соотечественников. В последние годы их положение заметно осложнилось – многие из государств их проживания ведут политику искоренения русского меньшинства. Это выражается в запрете на использование русского языка в образовании, в СМИ, на рабочих местах, в преследованиях журналистов и общественных активистов, уличенных в сотрудничестве с Россией. Людей ставят перед выбором – или ассимилироваться, или уезжать, или идти в тюрьмы за пророссийские убеждения. Но сегодня на этом пути приходится сталкиваться с еще большими трудностями, чем раньше. Зарубежным русским сейчас трудно даже съездить "на разведку" в Россию, чтобы осмотреться, оценить свои возможности на месте будущего проживания, подготовить почву для переезда.



Пассажирское железнодорожное сообщение, связывавшее РФ с Евросоюзом, прекратило действовать еще в начале пандемии Covid-19, да так и не возобновилось. Если ехать на автотранспорте, то в пунктах пересечения госграницы, в силу образовавшихся там транспортных "пробок", приходится стоять до суток и более. Если человек уже находится в процессе переселения и распродал свое имущество, ему в нынешних реалиях трудно перевести деньги в РФ. Не так-то просто оформить и российскую визу. Многие недружественные страны в прошлом году радикально сократили количество российских дипломатов на своей территории, принудили Москву закрыть свои региональные консульства. Оставшиеся немногочисленные сотрудники консульских отделов при посольствах просто не успевают обрабатывать визовые документы, образуются очереди…



Российские соотечественники в Латвии жалуются, что за годовую визу на въезд в РФ приходится платить свыше 100 евро – вдвое больше, чем было несколько лет назад. Невозможность быстрого оформления визы может навлечь на человека большую беду. В марте прошлого года спецслужбы Латвии арестовали видеоблогера Кирилла Федорова – уличенного в "потворстве российской пропаганде". Узнав об опасности, рижанин Федоров занялся оформлением бумаг на въезд в Россию. Но в силу бюрократической сложности этой процедуры – не успел. Его арестовали, и он несколько месяцев провел в тюрьме, подвергаясь там, по его словам, избиениям и пыткам электрошоком. Потом, правда, Федорова выпустили, наложив на него огромный штраф в 27 280 евро – и он при первой же возможности сбежал в Россию, куда изначально и собирался…



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отмечает, что до сих пор наши соотечественники, даже переезжающие в Россию по программе переселения, зачастую "должны пройти семь кругов ада".



Это связано с тем, что всех приезжающих рассматривали как "иностранцев". "И, к сожалению, есть случаи, когда наши соотечественники умирали, так и не дождавшись российского гражданства. Причем речь идет даже о тех лицах, которые сделали гораздо больше для русского мира, чем многие российские общественники", – отмечает профессор. Она напоминает, что уже много лет в Москве говорят о возможности введения "карты русского" (по аналогии с "картой поляка"), обладателям которой дадут право на упрощенный въезд и облегченную процедуру трудоустройства в РФ.



Но такой карты так и не ввели – потому что так и не определились с кругом лиц, которым она должна полагаться. "Миграционные чиновники не могут разобраться, кого именно относить к числу этих соотечественников. Ключевой вопрос тут простой – мы рассматриваем в качестве соотечественников потомков всех граждан бывшего СССР или только тех, кто может доказать происхождение своих предков именно из разных регионов РФ?" – отмечает Еремина. Она считает, что на данном этапе никто не обвинит чиновников в сужении понятия "соотечественник" до понятия "русский".



Еремина предлагает выделить в особую категорию тех, кто внес вклад в развитие русского мира, тех, кто непосредственно оказывал поддержку русскоязычным в той же Прибалтике.



"Зачем таким людям доказывать, что они являются носителями русского языка, если они и так говорят на русском, думают по-русски, защищают всех тех, кто относит себя к русской культуре, помогают ветеранским движениям. Подобную информацию всегда могут предоставить те же координационные советы соотечественников. И, конечно, не надо бояться оказывать поддержку именно всем тем, кто считает себя русским и развивает русский мир", – считает профессор.



Во многом похожие мысли высказывает и Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России. Он напоминает, что программа добровольного переселения из бывших союзных республик задумывалась и принималась для переезда в Россию именно соотечественников, носителей русского языка и культуры.



"Необходимо напомнить, что сразу после развала СССР в бывших национальных республиках Союза русофобские настроения стали моментально нарастать, появились реальные факты притеснений русскоязычных граждан. Принятие этой программы должно было упростить порядок переселения наших соотечественников на свою историческую Родину. Но различного рода продажные дельцы от миграционных служб вместе с этническими ОПГ и олигархами превратили эту правильную, по сути, идею в "кормушку" с миллиардными оборотами", – пишет правозащитник в своем телеграм-канале.



Из-за этого, как отмечает Кабанов, общий итог государственной миграционной политики оказался во многом плачевным. "Наши собратья, носители общего языка и культуры и что самое возмутительное жители новых территорий проходят зачастую многомесячные, а некоторые и многолетние бюрократические "адовы круги", чтобы получить им положенное и родное для них гражданство России. А в это же время какой-нибудь житель кишлака на реке Пяндж при поддержке своей диаспоры и денег, не зная русского языка (не говоря уже про культуру и историю нашей страны), очень быстро становится россиянином и активным потребителем социальных благ. Правда, ни он, ни подобные ему практически ничего не вносят в нашу общую социальную копилку, банально уклоняясь вместе со своими работодателями от уплаты налогов и продолжая отправлять значительные суммы на свою историческую родину, тем самым серьезно поддерживая не только своих оставшихся там родственников, но и местную экономику", – отмечает Кирилл Кабанов.



Он предлагает временно ограничить выдачу гражданства РФ по программе переселения соотечественников гражданам всех государств, за исключением носителей русского языка и общеславянской культуры, лиц, имеющих исторические родственные связи с Россией, лиц, обладающих выдающимися профессиональными и уникальными компетенциями, представителей коренных народов, исторически проживающих на территории РФ. Также, по его мнению, преимущество в этом плане должны иметь граждане Белоруссии и лица, отслужившие в СВО.



"Но если программа переселения соотечественников все-таки продолжит работать, то она должна реализовываться в интересах реальных соотечественников, а не быть "дырой" для "покупки" российского паспорта", – говорит правозащитник.



Калининградский политолог Александр Носович предлагает восстановить бесплатные электронные визы на въезд в некоторые регионы России, действовавшие в 2019 году. Тем более, что буквально рядом есть интересный опыт – в прошлом году Александр Лукашенко ввел, а потом и несколько раз продлевал для жителей Литвы и Латвии право безвизового въезда в Белоруссию: на данный момент оно действует до конца 2023 года, но потом, скорее всего, снова будет продлено. Граждане и неграждане Латвии и Литвы этой возможностью активно пользуются – а для некоторых из них, преследуемых властями по политическим причинам, белорусский "безвиз" стал спасением. Этот факт вызвал ярость властей Латвии и Литвы, настаивающих на том, чтобы их граждане ни в коем случае не ездили в "тоталитарное диктаторское государство".



Недавно глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин упростит для соотечественников из недружественных стран порядок участия в госпрограмме по переселению в РФ. По его словам, такую задачу поставил глава государства.



"Они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", – пообещал премьер. Он подчеркнул, что предусмотрены и другие меры, упрощающие участие в программе. В частности, переселенцам не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке. "Для беженцев и лиц, получивших временное убежище, рассмотрение заявлений об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре", – анонсировал Мишустин.



По его словам, сократится и пакет необходимых документов, которые надо готовить переселенцам. Не обязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие данные. "Таким образом поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России", – подытожил премьер-министр. Стоит отметить, что незадолго до этого его заявления президент внес и другие изменения в программу переселения соотечественников. 30 марта глава государства подписал указ, в соответствии с которым прием заявлений на участие в программе будет проводиться при условии владения претендентами русским языком. Причем владение должно быть "на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды".



Владение русским языком можно будет подтвердить документально или через собеседование, которое для соотечественников, находящихся за рубежом, будет проводиться онлайн. Решение по результатам собеседования примет комиссия, которую формирует МВД РФ. Впрочем, как отмечается в указе, соотечественникам из числа граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно. Факт владения русским языком поможет "отсечь" от участия в программе недобросовестных лиц, которые хотят участвовать в ней только ради полагающихся переселенцам денежных выплат.



Интересно то, что в последнее время переселенцы проявляют интерес и к таким регионам России, которые у них прежде особо не котировались. Например, в 2022-м вдвое по сравнению с прежними показателями выросло число бывших жителей Латвии, переехавших по программе переселения соотечественников в Псковскую область: в регион прибыли более 170 человек.



Это и понятно, ведь область непосредственно граничит с Латвией – далеко ехать не приходится. Губернатор области Михаил Ведерников отмечает, что они рады приветствовать соотечественников, особенно находящихся в трудоспособном возрасте. Во Пскове и его окрестностях много потенциальных рабочих мест для переселенцев – особенно велик спрос на врачей и педагогов.



Журналист портала "Sputnik Латвия" Алексей Стефанов (сам переехавший из Латвии в Россию), рассказал, что за день до интервью с Ведерниковым встречался во Пскове с переселенцами. "На встречу пришли четыре семьи из Латвии, три из которых переехали только за два дня до этого. И все они рады и счастливы – и те, кто уже пять лет во Пскове, и те, кто всего два дня. Да, я понимаю, что сложно сорваться. Что многих держит уже и возраст, и могилы предков, и вполне оправданный страх перед бумажной волокитой. Но жизнь слишком короткая для причитаний и терпимости к унижениям", – подчеркивает Стефанов. В то же время он признает, что каждому из переселенцев пришлось потратить в среднем 100-150 тысяч рублей – только на то, чтобы переехать. Но губернатор обещает, что людей не оставят на произвол судьбы. "Мы готовы предоставить все условия, готовы оперативно оформить гражданство, если наши соотечественники потеряли этот статус. Мы в ручном режиме готовы сопровождать их с момента нахождения жилья, трудоустройства, выбора того или иного района, в котором люди хотят проживать. К сожалению, Псковская область ежегодно теряет порядка одного процента жителей – такова естественная убыль. Поэтому для нас переселение – это тоже возможность", – подчеркивает Ведерников. Источник - Столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681509480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами

- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год

- Кадровые перестановки

- В столице состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников науки

- Мажилисменам презентовали законопроект по вопросам ведения бизнеса

- Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы

- Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области

- Рабочий график главы государства

- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России

