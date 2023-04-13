Что будет с православием на Украине? И кто Зеленский - Иуда или искуситель? Предсказания сбываются, - Е.Мурзина

01:00 15.04.2023 Что будет с православием на Украине? И кто Зеленский - Иуда или искуситель? Предсказания сбываются



Елена Мурзина



В этом году православные верующие Киева не смогут посетить церкви для того, чтобы на всенощной встретить Воскресение Господне



Ночное богослужение можно посмотреть будет только онлайн. Действует комендантский час. Даже в такую ночь.



Только утром в воскресенье можно будет прийти в церкви.



Но это, конечно, не так важно, как другое беспрецедентное событие. Святую литургию утром Воскресения в Киево-Печерской лавре проведет раскольник из ПЦУ.



Поскольку эта церковь неканоническая, ясно, что в лавре будет проходить театральная постановка Воскресения Христа.



Событие невероятное.



Но оно было предсказано. Как и многое другое, что происходит сейчас, и что еще произойдет.



На митрополитов на Украине теперь надевают электронные браслеты, проповеди запрещают, церкви отнимают. В старинных церквях всем заправляют раскольники. Скоро, наверное, вообще запретят православие? А потом и вообще христианство.



Старец Зосима (Сокур)



Одним из прозорливцев Русской церкви был знаменитый старец Зосима (Сокур). Он служил в селе Никольское Волновахского района Донецкой области.



Сельский батюшка ушел из этой жизни в жизнь вечную в 2002 году. Но предсказал многое, что двадцать лет тому назад казалось немыслимым.



Предсказал, что Украинская автокефалия отпадет от Русской православной церкви. Многие священники на Украине получат терновый венец мучеников. Многие священники также слышали от него: "Не зарекайтесь от тюрьмы".



Ну что ж, совсем недавно на ногу настоятелю Киевской лавры отцу Павлу надели электронный браслет, запретили проповедь и посадили под домашний арест. Следом электронный браслет получил митрополит Черкасский Феодосий.



В Киеве, говорил старец Зосима, "видимым образом" начнут скакать и прыгать бесы. И думали поначалу, что это предсказание относится к 2014 году. Но последние события возле храмов Киева показали, что бесы не остановились, скачут уже прямо под стенами храмов.



Схиархимандрит Зосима предсказывал и войну. Хотя тогда это казалось совершенно невероятным.



Он говорил, что американские снаряды и ракеты полетят сначала на Восточную Украину и будут падать на Донецк.



"Только потом такие же американские ракеты полетят по самому Киеву".



Даже считают, что он намекал: Россия и Украина будут вместе противостоять НАТО.



Отчаиваться не надо. Три братских народа - русские, украинцы и белорусы - опять будут вместе. Так все окончится.



"Не какая-то безликая Украина будет, а Киевская Русь. Наша победа неизбежна".



Днепр - общая река трех народов, "наш Иордан", говорил схиархимандрит.



Про Киев



Самые тяжелые его пророчества - про Киев.



"Как я ни молюсь, чтобы Господь помиловал, не вижу ничего хорошего. Только страшная черная духовная дыра на месте Киева".



"Самое страшное для антихриста - это монашество... Хоть и будет мучить монахов крепко, но победить их не сможет".



"Россия устоит, и там будет очень благодать большая".



Схиархимандрит Зосима (Сокур).



Тридцать сребреников



Говорят, что на одной из встреч с функционерами Офиса президента в декабре 2022 года предстоятель УПЦ Архимандрит Онуфрий в очередной раз отказался переходить в ПЦУ.



Сказал, что президент Украины предлагает православной церкви тридцать сребреников.



Якобы это сравнение настолько обозлило президента Зе, что он решил уничтожить лавру и церковь.



Это действительно укладывается в психологический портрет Зеленского - очень обидчивого, тщеславного и мстительного человека.



Хотя что такого обидного для Зеленского было сказано?



Тридцать сребреников предложили первосвященники Иуде за предательство Христа. Он их взял, потом раскаялся и захотел отдать. Первосвященники не взяли - на деньгах "была кровь невинного".



И тогда Иуда, "бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился" (Евангелие от Матфея).



Зеленский не хочет, чтобы его сравнивали с иудейским первосвященником?



Но он не христианин, по всей видимости.



Знающий его очень близко, бывший покровитель, олигарх Коломойский говорил, что Зеленский соблюдает необходимые обряды иудейской религии. Напомним, сам Коломойский принадлежит к хасидизму.



Что ж такого? Ты, как иудейский первосвященник, предложил стать Иудой. Несколько Иуд уже согласились. Что не так?



Непонятно, что так не понравилось Зеленскому.



Помпео и Пинчук



Но это лишь одна из версий происходящего.



Да, тридцать сребреников предлагают. Сегодня это уже, конечно, другие суммы. Например, сегодняшний глава раскольников ПЦУ, Епифаний, имеет в Киеве на Печерских холмах личный дворец. Стоимость - около 10 миллионов долларов. Вот что боится потерять Епифаний Думенко.



Но руководят всеми этими процессами не тщеславие Зеленского и не жадность Епифания.



Руководят издалека. Автором украинского церковного раскола называют Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ, бывшего Госсекретаря США. Скорее всего, это будущий кандидат на пост президента США.



Недавно Помпео побывал в Киеве, в сопровождении непотопляемого уже много лет олигарха Пинчука, зятя президента Кучмы. Это именно Пинчук склонил Кучму в 2004 назначить "третий тур" выборов, на котором якобы победил Ющенко.



Сейчас опять наступил, видимо, момент такой же важности. Пинчук льстиво кланяется за широкой спиной Помпео, Зеленский доволен - все улыбаются. Интересно, что Пинчук во время встречи сидел на "американской стороне" стола. Да, очень интересно.



Вот так выглядит "дип стейт по-украински". Непотопляемый уже десятки лет олигарх, американский руководитель, президент - марионетка. Не хватает Епифания Думенко, главы новой церкви Украины.



Но ему не надо светиться на таких встречах. Помпео и так встречается с Епифанием постоянно. В 2019 году Думенко ездил в США, состоялась личная встреча и беседа с Помпео. В 2020 Помпео был в Киеве, прошла личная встреча с Думенко. В этот раз, безусловно, тоже.



Терехов - сын Бандеры



"Новое православие" готовится на Украине. И оно будет полностью подконтрольно США.



Бесы в Киеве, и не только в Киеве, скачут "видимым образом".



Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что решил порвать с "москальскою церквою" и переходит в лоно Украинской греко-католической церкви-матери. Причина: Игорь Терехов хочет быть достойным "нашего отца - Бандеры".



Вот и новый "греко-католик" появился. Бандера для него - отец, а УГКЦ - мать.



Поражает даже не резвый прыжок в греко-католики, а вот это: "Батько наш Бандера, а мы, его дети, должны быть достойны Отца. Я хочу быть достойным его", как написал Терехов.



Ну просто убиться об стену. Игорь Терехов - сын Бандеры? Бывший футбольный судья, волею случая (и Арсена Авакова) вознесенный в мэры Харькова, теперь поклоняется Степану Бандере и называет его "Отец" (с большой буквы, как бога).



Не терять веру



Тяжелые времена настали. Страшные времена.



Скоро будут уничтожены на Украине все православные храмы. Уже две области Украины объявили, что "зачистили" "московские церквы". Теперь нет ни одной, везде думенковские и католики. Правда, это западные области.



Но скоро так будет на всей территории, подконтрольной Майку Помпео, Пинчуку и Зеленскому.



Много кого мы увидим сейчас бегущими за "сребрениками". Но будут и те, кто их не возьмет. Будут и те, кто потом откажется. Все уже происходило, все уже описано.



Что же говорил "донбасский пророк", в чем видел спасение для людей?



Схиархимандрит Зосима всегда ободрял верующих такими простыми словами: невозможно отнять веру у человека.



Безбожники думают, что, забрав храмы, они уничтожат нашу веру.



Но это лишь иллюзия.



Схиархимандрит Зосима (Сокур). Последнее слово:



"Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам... держитесь Русской православной церкви, в ней спасение". Источник - Ukraina.ru

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