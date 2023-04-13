 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Междуморье и Украина, - Валерий ИльинМеждуморье и Украина, - Валерий Ильин
01:06 15.04.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

Междуморье и Украина

Англосаксонские стратеги строят за счет земель Исторической России не только Великий Туран через Турцию, но и новую Речь Посполитую через Польшу

"Защитить Украину от российского империализма – это задача, решение которой повлияет на судьбу всех стран от Балтийского до Черного моря", – провозгласила в начале апреля The Wall Street Journal. Автор статьи Дэвид Каплан задается вопросом: "Была бы Европа в мире с путинской Россией, если бы НАТО после 1989 года не расширялась на восток и Европа признала интересы России в Украине?" И отвечает: "Нет"!

"Если бы Запад не расширил НАТО и ЕС на Восток, мы сейчас воевали бы за Польшу, а не за Украину и Белоруссию", – утверждает The Wall Street Journal. По мнению WSJ, сегодняшняя схватка за Украину – это "защита от российского империализма всего Междуморья, пояса демократических государств от Эстонии на Балтийском до Болгарии на Черном море". Заодно WSJ пропагандирует саму концепцию Междуморья, напоминая, что она является идеей Пилсудского, первого руководителя отколотой от России Польши. Пилсудский и пилсудсики считали, что образование такого блока государств поможет избежать странам Центральной и Восточной Европы доминирования России или Германии.

Создатель американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман, бестрепетно прогнозирующий на десятилетия вперед, заявляет: до середины текущего столетия в Центральной Европе возникнет новая экономическая и военная сила, которая будет сформирована в виде содружества государств Междуморья.

Междуморье

Однако амбиции Варшавы и планы Вашингтона и Лондона на перестройку континентальной Европы гораздо шире. Под них пытаются подогнать трактовки прошлого и предсказания будущего.

В Польше рисуют "альтернативные карты" с планами на прошлое

На картах представлены границы бывшей Украинской ССР по состоянию на 1991 год

…и такие – с планами на будущее. На картах представлены границы бывшей Украинской ССР по состоянию на 1991 год

Польский президент Анджей Дуда заявил летом прошлого года, что Балтийское море станет "внутренним морем НАТО". С вступлением в НАТО Финляндии так и происходит. Идея Междуморья – уже не просто идея, а конкретный план.

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс на конференции в Польше в носках с надписью: "Топчу русню"

Сегодня проект Междуморья, или Инициатива трех морей (Триморье), известная также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива, является объединением 12 государств ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Объединение охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Направлен проект не только против России, но и против Германии. Главная цель Варшавы – перехватить лидерство в Европейском союзе.

Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский осенью заявил, что в вопросах противостояния с Россией Евросоюз (фактически Берлин) "провалил экзамен" и поэтому европейское лидерство должно перейти к региону Центральной Европы, у которого "более зрелый подход в оценке угрозы, исходящей от России": "Явная разница в подходе к украинскому кризису стран Центральной и Восточной Европы и стран Западной Европы говорит о том, что новое европейское лидерство должно переместиться на Восток".

Джордж Фридман еще в 2015 году рассказал, что Украина (и шире – Междуморье) должна стать для англосаксов санитарным кордоном между Германией и Россией. Самый большой кошмар для США в Европе – союз Германии и России. Вашингтон не допустил этого в Первой и Второй мировой войнах, не собирается допустить и сейчас. США воспроизводят стратегию колониальной Англии – славяне должны дубасить и ослаблять друг друга. Как это было, например, на Ближнем Востоке в войне Ирана и Ирака. Благодаря подобным подходам горстка британцев правила огромной Индией. Американцы взяли на вооружение этот опыт – для покорности туземцев нужны не сотни тысяч войск, а умные управленческие технологии на местах.

В этом видео 2015 года Джордж Фридман говорит, что "европейской исключительности" пришел конец: войны теперь должны идти и в Европе, которая "слишком зажилась без войн".

Англосаксонские стратеги строят за счет земель Исторической России не только Великий Туран через Турцию, но и новую Речь Посполитую через Польшу.

Источник - Фонд стратегической культуры
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