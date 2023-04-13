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Китайский гамбит в ШОС, - Саддад аль-Хусейни
01:14 15.04.2023

Китайский гамбит в ШОС

САДДАД ИБРАГИМ АЛЬ-ХУСЕЙНИ
Президент Husseini Energy Company, в прошлом – старший исполнительный вице-президент по разведке и производству Saudi Aramco.

15–16 сентября 2022 г. в Самарканде прошел важнейший саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором присутствовали Си Цзиньпин, Владимир Путин, Нарендра Моди, а также лидеры и высокопоставленные представители еще 23 азиатских государств. Среди участников были министры из Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Кувейта.

Целью саммита, как подчеркивалось в официальных документах ШОС, являлось обсуждение коллективных стратегий по улучшению нефтегазовой логистики в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Саммит проходил на фоне конфликта на Украине, а также быстро распространяющегося нарушения поставок российской нефти и нефтепродуктов в мире.

Через несколько дней после саммита ШОС, 26 сентября 2022 г., на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые связывают Россию с северо-западной частью Европы, произошли взрывы. Чтобы спланировать и подготовить подобные атаки, требуются недели. В результате диверсии была прекращена работа гигантской российской системы газового экспорта общей мощностью 110 млрд куб. м в год, которая к тому моменту функционировала наполовину.

В декабре 2022 г. председатель КНР Си Цзиньпин отправился с большой делегацией в Саудовскую Аравию, где состоялись интенсивные политические и торговые консультации. По итогам визита опубликовано совместное заявление, в котором перечислен целый ряд возможностей для гармонизации саудовской "Стратегии-2030" и целей китайской инициативы "Пояс и путь". Среди них – продвижение стабильности на нефтяных рынках, научное сотрудничество в сфере передовых технологий, реализация крупных локальных и региональных инфраструктурных проектов, урегулирование ситуации в Йемене, противодействие иранской ядерной программе, а также способствование прекращению конфликта на Украине путем переговоров.

Диалог между двумя странами возобновился через два месяца. 10 марта 2023 г. (в день переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий срок) в Пекине было согласовано совместное трехстороннее заявление о восстановлении дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом, разорванных в 2016 году. Встреча высокопоставленных представителей Ирана и Саудовской Аравии состоялась по приглашению Китая, переговоры прошли при его посредничестве. Помимо соглашения об открытии посольств в ближайшие два месяца, на встрече также обсуждались другие меры по ослаблению напряженности на Ближнем Востоке.

Спустя две недели, 29 марта 2023 г., кабинет министров Саудовской Аравии официально одобрил решение Королевства о присоединении к ШОС в статусе партнера по диалогу и рассмотрении ряда проектов, которые позволят координировать энергетическую политику Саудовской Аравии и Китая.

В этом контексте три основных цели ШОС могут получить дальнейшее развитие.

Первая цель – пересмотр конкретных мер, призванных повысить безопасность энергетической логистики от Персидского залива до Дальнего Востока. Это неизбежно подразумевает разработку дублирующих сухопутных маршрутов экспорта, чтобы поставки не застревали в таких критических морских точках, как Малаккский и Ормузский проливы. Один из возможных аспектов стратегии – инвестиции в морские и сухопутные системы, которые в итоге удастся преобразовать в транспортные артерии, связывающие Персидский залив и Центральную Азию с рынками Дальнего Востока.

Вторая цель сфокусирована на укреплении роли ШОС как международного института, который способен продвигать приоритеты своих стран-членов на мировых рынках, где доминируют интересы ОЭСР. Эта стратегия предполагает создание механизмов по уменьшению зависимости от доллара и ограничению возможностей использовать его в качестве оружия, а также содействует снижению политизации западных финансовых институтов. Продажи ископаемых видов топлива с использованием альтернативных валют, в частности китайского юаня, – один из механизмов, который КНР реализует на собственных рынках.

Третья цель – облегчить двустороннюю торговлю и экономический рост партнеров в рамках ШОС, что будет способствовать развитию национальных экономик и повысит их устойчивость.

С точки зрения Китая, привлечение в ШОС и Индии, и Пакистана – уже большое достижение, которое должно упростить реализацию трансграничных проектов, включая трансконтинентальные трубопроводы и сеть железных дорог с востока на запад в рамках инициативы "Пояс и путь".

Повышение региональной безопасности в Персидском заливе – еще один приоритет, согласованный при поддержке Пекина с целью обеспечить безопасный доступ к природным ресурсам региона. Для достижения этой цели потребуется трехсторонний диалог Саудовской Аравии, Ирана и Китая по таким вопросам, как конфликт в Йемене или локальная нестабильность, обусловленная трансграничными интервенциями.

С точки зрения ОЭСР, экономическое присутствие Китая на Ближнем Востоке вряд ли можно рассматривать как военную угрозу, скорее это шанс преобразовать его в глобальное экономическое преимущество. В этом отношении гораздо важнее планы Саудовской Аравии по созданию второго национального авиаперевозчика в дополнение к Saudia и использованию двух крупных авиаузлов – в Джидде и Эр-Рияде. Эта экспансия, драйвером которой является рост спроса на региональные перевозки, предполагает покупку 78 пассажирских самолетов Boeing Dreamliner с опционной арендой еще 43 и суммарные инвестиции в 37 млрд долларов.

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681510440


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