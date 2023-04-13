Новый Трудовой кодекс разработали в Кыргызстане

08:27 15.04.2023

15 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Министерство труда Кыргызстана разработало новый Трудовой кодекс. Проект вынесен ведомством на общественное обсуждение.



Как отмечается в справке-обосновании, действующий Трудовой кодекс вступил в силу 1 января 2005 года.



"На тот период он отвечал всем требованиям соблюдения баланса между сторонами трудовых отношений. Однако в связи с развитием экономических и трудовых отношений, появлением новых форм занятости есть острая необходимость пересмотра логической структуры и иерархии трудового законодательства. Кроме этого, в кодекс внесли более 30 изменений и дополнений", - отметили в Минтруда.



В ведомстве перечислили основные проблемы, связанные с действующим нормативным правовым актом. По его данным, существует разрыв между теоретическими нормами кодекса и их фактическим исполнением на практике.



"Например, документ предусматривает определенные гарантии и права для работников, такие как право на защиту от дискриминации, право на отпуск и другие, однако нарушения этих прав довольно распространены в реальной практике и работники могут сталкиваться с трудностями в защите своих прав", - отмечают в ведомстве.



В действующей редакции есть недостатки в механизмах регулирования трудовых отношений, таких как процедуры найма и увольнения работников, определение условий труда, процедуры разрешения трудовых споров и другие.



Некоторые нормы и процедуры могут быть неоднозначными или сложными для понимания и применения, что может создавать проблемы в реальной практике.



Кроме того, кодекс не всегда регулирует все аспекты трудовых отношений в полной мере, есть недостатки в контроле и наказаниях за нарушения, существуют проблемы с контролем за соблюдением трудового законодательства.



Для решения этих вопросов, а также исключения дублирующих норм в отраслевых и смежных с трудовым правом нормативно-правовых актах разработана новая редакция Трудового кодекса, при этом нормы, которые регулируются отраслевыми законами вынесены из него с сохранением редакции.