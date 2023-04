Человечество стоит на пороге создания абсолютного оружия А что дальше? Ответа пока нет, - В.Прохватилов

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.04.2023



Американский дискуссионный военный портал War On The Rocks опубликовал концептуальную статью сотрудника венчурной и консалтинговой компании Decisive Point Джулии ван дер Колф Building A New American Arsenal (Создание нового американского арсенала).



Автор указывает, что "направленные стрелы технологического прогресса, не говоря уже о миллиардах долларов инвестированного капитала в США и Китае, указывают на новый тип конфликта, требующий множества сложных наступательных и оборонительных систем оружия. Интегрированное поле боя будет характеризоваться автономными системами, роями беспилотников, передовыми сенсорными возможностями и гиперзвуковым оружием…".



Все эти военные инновации, за исключением гиперзвукового оружия, были разработаны в недрах Пентагона, но, как ни удивительно, американская армия, авиация и флот оказались не вполне готовы к их появлению.



"Революция в технологических возможностях, призванная сделать цепочки убийств короче, скорее всего, приведет к тому, что война будет вестись медленнее, труднее и дороже, чем когда-либо. Выживание на технологически сложном поле боя будет становиться все более дорогостоящим, поскольку интеграция автономных систем и датчиков, поддерживаемых электромагнитными зонтиками и ложными целями, повысит прозрачность, замедлит передвижение и потребует значительных капитальных и системных затрат для преодоления", – отмечает Джулия ван дер Колф.



Насколько весомо ее мнение как гражданского аналитика, никогда не служившего в армии?



В западной традиции ведущими военными экспертами являются гражданские аналитики, такие как Мартин ван Кревельд, Уильям Линд, Майкл Кофман, Фредерик Каган. Они свободны от сковывающих воображение пут корпоративной солидарности и генерируют самые передовые военно-стратегические концепты.



Статья Джулии ван дер Колф в этом смысле является первой концептуальной ласточкой, которая предвещает радикальное изменение Пентагоном подхода к военному строительству и военной стратегии.



В конгениальной по духу статье в китайском военном издании People's Liberation Army's Daily отмечается, что развитие дешевых беспилотных систем представляет значительную угрозу для традиционной ПВО. Небольшие БПЛА невероятно трудно обнаружить с помощью РЛС и поразить с помощью дорогих управляемых боеприпасов или зенитных пушек. Передовые системы, призванные принимать и обрабатывать больше информации, чем когда-либо прежде, также склонны совершать больше ошибок, усугубляемых обманом и диверсиями.



"Обладая высокой боевой эффективностью, низким риском потерь и высокой живучестью, дроны часто появлялись в недавних локальных войнах и постепенно превратились из вспомогательных сил на поле боя в одну из основных боевых сил. На фоне большого количества широко используемых в боевых действиях дронов, борьба с беспилотниками стала центром операций противовоздушной обороны в разных странах", – отмечают китайские аналитики.



"Как уже показывает война на Украине, решающим преимуществом [США] в войне с Китаем за Тайвань может стать способность быстро производить и финансировать замену быстро расходуемых вооружений и систем для американских и союзных войск. Министерство обороны США начинает приходить к этой концепции. Заместитель министра обороны США по НИОКР Хайди Шью недавно объявила о создании новой стратегической целевой группы Совета по оборонной науке, которая будет заниматься изучением недорогих систем вооружений", – пишет Джулия ван дер Колф.



Суть ее статьи – победа в войнах будущего между равными противниками будет достигаться за счет более эффективной синергии в триаде количество/качество/стоимость ВВТ. На первое место в этой триаде выходит максимально возможное в рамках разумного снижение стоимости.



"Хорошие новости: есть инновационные оборонные компании на ранних стадиях, которые могут быстро произвести более дешевое оружие. Возьмем, к примеру, новую оборонную компанию Firestorm: используя возможности 3D-печати, она создает уникальные авиационные системы за долю их обычной стоимости, производя радикально доступные и адаптируемые к задачам беспилотные системы, которые могут быть напечатаны где угодно, собраны и готовы к полету всего за несколько дней", – пишет Джулия ван дер Колф, компания которой (Decisive Point) недавно мощно инвестировала в Firestorm.



Автор призывает к созданию в американском ВПК сектора особого стоимостного оружейного сектора (distinct value arms sector of the U.S. defense industry). В переводе на привычный нам язык это "бюджетный" сектор военной промышленности США.



"Подумайте об этом следующим образом: арсенал США похож на инвестиционный портфель, который отчаянно нуждается в стратегии управления рисками. Инвестируя в новых производителей и компании, способные производить критически важные недорогие системы, Министерство обороны США сможет диверсифицировать [поставки] и застраховаться от рисков, связанных с огромным количеством проблем, с которыми сегодня сталкивается оборонно-промышленная база, обеспечивая ликвидность, долговечность и материальную отдачу на поле боя",



– восклицает автор.



Разработка стратегии применения беспилотных систем вооружений в Пентагоне ведется не первый год, но только боевые действия в ходе второй Карабахской войны, а также военного конфликта на Украине отчетливо показали их преимущество перед традиционными системами оружия.



Сейчас оборонные корпорации ведущих военных держав в спешном порядке исследуют возможности противодействия беспилотникам; надо полагать, в скором времени такой инструментарий будет создан.



Однако и разработчики роевых БПЛА не остановятся на достигнутом. Будут созданы не просто беспилотные, но и автономные системы оружия. То есть те, которые самостоятельно ищут цель и самостоятельно принимают решение на открытие огня. Не исключено, что ответ на такие системы найти будет невозможно.



Вспомним знаменитый фантастический роман Станислава Лема "Непобедимый". Сюжет романа таков.



Звездолет землян по названием "Непобедимый" обнаружил на планете Регис III механическую, то есть неживую, цивилизацию мельчайших примитивных роботов, которые эволюционировали из брошенных когда-то землянами более сложных механизмов.



Лишенные присмотра, роботы начали неконтролируемо развиваться и изменяться. "Некроэволюция" (эволюция неживого) в условиях Региса III привела к тому, что выжили наиболее приспособленные. Ими оказались простейшие роботы – не самые сложные, интеллектуальные и мощные, а наиболее многочисленные и гибкие. Эти автоматы за тысячи лет некроэволюции научились эффективно бороться с конкурентами, которые превосходят их и по интеллекту, и по энерговооруженности. Им пришлось сражаться не только с другими роботами, но и с живым миром планеты. Для этого они выработали в себе способность возбуждать высокочастотное магнитное поле, разрушительно действующее на память любого робота или живого существа.



С их дальними потомками, которые имеют вид микроскопических "мушек", и столкнулась экспедиция землян на "Непобедимом. При всех своих технических возможностях земляне оказались бессильны против мертвой тучи "мушек". Даже "Циклоп" – самый мощный робот "Непобедимого", вооруженный системой силовых полей и излучателем антиматерии, оказался бессилен перед миллиардной тучей простейших "мушек", в сражении с которыми потерпел поражение и был выведен из строя.



В своем эссе "Системы оружия двадцать первого века" Станислав Лем предсказывает появление микроармий, которые могут без труда преодолеть любую оборонительную систему и вторгнуться в глубокий тыл неприятеля. В то же время крупнокалиберное атомное оружие окажется бесполезным на поле боя: его применение попросту не окупится. "Прошу вообразить себе попытку сражаться с вирусной эпидемией при помощи термоядерных бомб. Эффективность наверняка будет мизерной. Можно, конечно, спалить обширную территорию даже на глубину сотен метров, превратив ее в безжизненную, стеклянную пустыню, но что с того, если час спустя на нее начнет падать боевой дождь, из которого выкристаллизуются "отряды штурма и оккупации"? Водородные бомбы стоят недешево. Крейсеры не годятся для охоты на пиявок или сардин", – пишет Лем.



На сегодняшний день микроармии беспилотных, но пока еще управляемых человеком летающих и плавающих дронов уже появились и уже успели создать гигантские проблемы для армий тех стран, которые не были готовы к такому повороту событий.



В Пентагоне готовятся к разработке "бюджетных" вооружений, но пока не знают, что делать с дорогостоящими "чемоданами без ручки ("белыми слонами" на сленге американских военных) – гигантскими авианосцами и огромными и якобы радионезаметными эсминцами "Замволт", которые выводятся из строя одной гиперзвуковой ракетой.



А на подходе беспрестанно совершенствующиеся рои неуязвимых беспилотников, от которых, возможно, защиты вообще не существует.



Человечество стоит на пороге создания абсолютного оружия – армад дешевых беспилотных аппаратов, которые смогут уничтожать самые совершенные корабли, самолеты, танки и наносить удары по стратегическим объектам противника.



Однако тот создаст такую же армию дронов… А что дальше?



Ответа пока нет… Источник - фонд стратегической культуры

