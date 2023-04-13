 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.04.2023
12:35  Кибер-криминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в Казахстане
12:33  Казахстан и Россия: концептуальный подход, - Булат Султанов
12:31  Президент Казахстана поздравил православных верующих с праздником Пасхи
11:32  Человечество стоит на пороге создания абсолютного оружия А что дальше? Ответа пока нет, - В.Прохватилов
08:27  Новый Трудовой кодекс разработали в Кыргызстане
07:53  "Переломная точка в истории". Удержится ли Эрдоган у власти в Турции, - Ст.Тарасов
01:14  Китайский гамбит в ШОС, - Саддад аль-Хусейни

01:12  Конфликты в Восточной Азии: в чем отличие от Европы? - Дм.Стрельцов
01:10  Либеральная демократия и ветер перемен, - Илтер Туран
01:06  Междуморье и Украина, - Валерий Ильин
01:00  Что будет с православием на Украине? И кто Зеленский - Иуда или искуситель? Предсказания сбываются, - Е.Мурзина
00:58  Переселение соотечественников – шанс и для них, и для России, - Виталий Лекомцев
00:18  Америка взбешена, и ставит Индию на колени из-за русской нефти, - СП
00:12  Фронт сопротивления в Афганистане пытается избавиться от прозападного лобби, - А.Серенко
Пятница, 14.04.2023
22:13  В США подтвердили гибель минимум 3-х "бывших" спецназовцев под Артемовском
21:56  Италия: миграционная катастрофа, - Игорь Веремеев
19:04  Почему экспаты и узбекский бизнес недовольны работой друг друга
18:15  УзбСМИ пишут об отставке хокима Андижанской области Абдурахманова
18:13  Самые страшные и загадочные авиакатастрофы в небе Казахстана
18:01  Алия Назарбаева и Кайрат Сатыбалды лишились 2 тыс. га земли близ Алматы
17:59  Таджикистан и Китай договорились о прокладке оставшихся участков автодороги Душанбе – Кульма
17:55  В Панджшере в бою против талибов пал полевой командир ФНСА Акмал Амири
17:18  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана, - "Караван"
17:16  Китай дрейфует к военной поддержке России: сенсационный визит министра обороны КНР, - М.Ростовский
12:38  Большевиков Абай Кылычбекович назначен... Кадровые перестановки в кыргызском Оше
12:36  Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США, - У Цзюнь Хуа
12:33  Президентским указом Жапарова. За неуплату налогов спирт- и винзавод "Аю" конфискованы государством
12:31  "Это вам на чай". Зам. губера Ошской области Киргизии Жаныкулов попался на взятке в прямом эфире (видео)
11:56  Как кыргыз-президент может быть отрешен от должности? Садыр Жапаров подписал поправки
11:09  Вилка на украинском направлении. Китайский вояж Макрона напугал Польшу, - С.Стремидловский
10:19  "Зона субдукции Каскадия". Ученые с ужасом изучают гигатскую дыру в морском дне у берегов Калифорнии
10:10  Под Херсоном утоп в болоте первый немецкий Leopard
09:42  Джихадисты захватили почти половину центрально-африканской страны Буркина-Фасо. Незаметная война
08:11  США готовятся к "чиповой войне" с Россией и Китаем, - Евг.Поздняков
07:49  Умерла забытая всеми создательница мини-юбок Мэри Куант
07:45  Ким лично запутил новую корейскую баллистическую ракету "Хвасон-18"
00:46  Демократы способны развалить США итогами президентских выборов, - СП
00:23  Китай привязывает к себе Центральную Азию щедрыми подарками, - В.Панфилова
00:21  Готовясь к войне, Китай меняет правила мобилизации, - Владимир Скосырев
00:18  Идея БРИКС: зачем президент Бразилии отправился в Китай
00:14  Чем чревата для США защита Тайваня? - Ян Бурума
00:04  ЕАБР: мир стоит на пороге глобальной рецессии, что ждет Центральную Азию?
00:00  Россия и соседи Афганистана призвали США отдать Кабулу деньги, - НГ
Четверг, 13.04.2023
22:34  Глава Минюста США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
19:55  Черти жарят черта. СБУ разоблачила как русского агента упоротого бандер-олигарха и дьякона УПЦ Новинского
19:35  В Молдавии оппозиционного олигарха Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
19:29  Самарканд. Страны-соседи Афганистана высказались за участие в новых проектах на его территории
19:26  В Узбекистане могут арестовать на 15 суток за приставания к девушкам на улице. А как в Таджикистане?
19:08  Новые незаконные методы призыва в армию в Таджикистане, - Мазхаб Джумъа
19:03  О "бастующих" в Казахстане нефтяниках, - Данияр Ашимбаев
12:20  Мирзиеев лично протестировал первый турецкий электромобиль Togg - подарок от Эрдогана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Президент Казахстана поздравил православных верующих с праздником Пасхи
12:31 15.04.2023

Касым-Жомарт Токаев поздравил православных верующих с праздником Пасхи

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.

По его словам, православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

"Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод. Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций. Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" – сказал президент.

Как сообщали ранее, пасхальное Богослужение пройдет во всех храмах нашей республики в ночь с 15 на 16 апреля. В главном храме южной столицы – Вознесенском Кафедральном соборе – праздничная служба начнется в 23:30 15 апреля. В главном храме страны – Успенском кафедральном соборе Астаны – пасхальные торжества возглавит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий, который является викарием Астанайской епархии, богослужения так же начнутся за полчаса до полуночи. Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. В 17:00 16 апреля, в день Пасхи, Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

Затем святое пламя будет доставлено и в другие города Казахстана – Астану, Актау и другие регионы страны.

Пасха - древнейший и важнейший христианский праздник. Праздник Воскресения Иисуса Христа - событие, которое является центром всей библейской истории. Празднику Светлого Христова Воскресения предшествует пост, который и по продолжительности, и по своей значимости называется Великим.

Елена Вебер

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681551060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами
- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год
- Кадровые перестановки
- В столице состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников науки
- Мажилисменам презентовали законопроект по вопросам ведения бизнеса
- Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы
- Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области
- Рабочий график главы государства
- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  