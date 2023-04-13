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|Казахстан и Россия: концептуальный подход, - Булат Султанов
12:33 15.04.2023
Казахстан и Россия: концептуальный подход
Владислав ЮРИЦЫН
Историк Булат Султанов о новой концепции внешней политики РФ и позиции Астаны