 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 14.04.2023
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Четверг, 13.04.2023
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    Казахстан   | 
Казахстан и Россия: концептуальный подход, - Булат Султанов
12:33 15.04.2023

Казахстан и Россия: концептуальный подход

Владислав ЮРИЦЫН

Историк Булат Султанов о новой концепции внешней политики РФ и позиции Астаны

Источник - zonakz.net
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