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Кибер-криминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в КазахстанеКибер-криминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в Казахстане
12:35 15.04.2023

Кибер-криминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в РК

Семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане остаются неизвестными и безнаказанными

В Казахстане впервые с 2018 года уменьшилось количество преступлений в сфере интернет-мошенничества. За 2022 год было зарегистрировано 20,6 тыс. таких правонарушений (минус 3,9%). Ущерб, согласно данным МВД, превысил 20 млрд тг.

Этот вид преступной деятельности в последние годы развивался очень активно. В отчетах Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) как подвид мошенничества его начали выделять с 2018 года. Тогда полицейскими было зафиксировано всего 517 таких случаев. Уже с 2019-го Казахстан захлестнула волна интернет-мошенничества, тогда счет пошел на тысячи уголовных дел (7,8 тыс.). Пандемия усугубила положение. В 2021 году фиксировался максимум последних лет: 21,4 тыс. подобных правонарушений.

В текущем году, после небольшого спада в 2022-м, киберпреступность вновь начала набирать обороты. За январь-февраль 2023 года статистика снова демонстрировала рост. За первые два месяца правоохранительными органами было принято к рассмотрению 3,4 тыс. заявлений о правонарушениях со стороны онлайн-мошенников - на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Судя по статистике КПСиСУ ГП РК, кибераферы стали едва ли не самым распространенным видом мошенничества в прошлом году. Из общего количества уголовных дел, возбужденных по статье 190 УК РК "Мошенничество" (43,5 тыс.) на правонарушения, совершенные онлайн, пришлась почти половина (47,3%). Еще 283 уголовных дела было открыто за махинации с платежными картами.

Примечательно, что интернет-преступления против собственности отличаются низкой раскрываемостью. Например, за прошлый год из 22,9 тыс. уголовных дел, которые находились в производстве органов следствия (здесь учтены и переходящие дела предыдущего года), по 17,2 тыс. заявлений были прерваны сроки расследования. То есть семь из десяти уголовных дел остались не доведенными до суда. Причина - преступник так и не был найден.

Еще почти 11% таких уголовных дел (2,5 тыс.) не дошли до суда, так как были закрыты по разным основаниям. В статьях 35 и 36 УПК РК их перечислено свыше десятка. Здесь и отсутствие состава преступления, и истечение срока давности, и амнистия, и много других причин.

Непосредственно до суда в 2022 году дошло только около 15%, или 3,4 тыс. подобных уголовных дел. Наказание по статье 190 УК РК предусматривает как штраф, так и лишение свободы на срок до 7 лет. Жесткость наказания зависит от многих факторов, в том числе от суммы ущерба, количества эпизодов, отягчающих или смягчающих обстоятельств.

Например, в ноябре прошлого года в Северном Казахстане 22-летний интернет-мошенник был осужден на 6 лет. Он обманом выманил у казахстанцев более 4 млн тг, предлагая быстро выполнить на заказ мебель на условиях предоплаты. Люди верили обещаниям в объявлении и перечисляли деньги мошеннику. После получения средств преступник больше не выходил на связь. И хотя заявлений в полицию от потерпевших было всего три, при расследовании оказалось, что обманутых значительно больше. В деле фигурирует 51 эпизод.

Именно онлайн-торговлю специалисты МВД называют одной из самых распространенных площадок для интернет-мошенничества. В 2022 году на нее пришлось более 35% всех онлайн-преступлений (7,2 тыс.) Схема такая же, как в описанном выше примере: простое объявление о продаже товара, услуги по ценам ниже рынка на условиях предоплаты. Это могут быть как сайты частных объявлений, чаты в мессенджерах, так и фейковые интернет-магазины. Последний вариант кажется привычным и безопасным, ведь он активно используется большинством крупных маркетплейсов, которые возвращают деньги за товар, если он не подошел или оказался бракованным. Отличие от проверенных сервисов в том, что товаров из лжемагазинов покупатели могут вообще не дождаться. Поэтому полицейские советуют делать покупки только на известных онлайн-площадках.

Среди распространенных мошеннических схем эксперты портала Fingramota.kz (учредитель - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК, АРРФР) называют также фишинг и кибератаки. Сюда включены всевозможные способы удаленно выманить у человека его персональные данные, которые позволят преступнику похитить деньги с банковских карт и счетов жертвы. Это могут быть звонки якобы от сотрудников службы безопасности банка, полиции, прокуратуры. Часто используется легенда о том, что с карты прямо сейчас происходит хищение и нужно срочно спасать оставшиеся деньги, а для этого перевести их на "запасной" счет.

Источник - finprom.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681551300


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