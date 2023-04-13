Байден против Трампа: соревнование хромых уток, - Кристиан Уайтон

16:19 15.04.2023

Байден против Трампа: соревнование хромых уток



КРИСТИАН УАЙТОН

Старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов (США).



ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".



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Нью-йоркский суд предъявил Дональду Трампу уголовное обвинение. Судебный процесс над человеком, пожизненно носящим титул "президент Соединенных Штатов", – явление беспрецедентное. Повышает ли это "шоу" шансы Трампа на избрание в 2024 году? Об этом Федор Лукьянов поговорил с Кристианом Уайтоном, ведущим научным сотрудником Центра национального интереса (Вашингтон), для передачи "Международное обозрение".



– После явления Трампа в суд укрепляются ли его позиции как кандидата?



– Сейчас все так говорят. И цифры опросов подпрыгнули, когда пошли разговоры об аресте. Но я не думаю, что это долгосрочный эффект. На акциях Трампа, когда он высмеивает главного из своих потенциальных соперников – губернатора Флориды Рона Десантиса, публика не смеется над его шутками. Мне кажется, его время проходит.



Да, очень многие считают, что эти обвинения несправедливы и нелегитимны, но все же людям хочется кандидата, за которым не тянется весь этот шлейф. Ну и потом – поведение Трампа до такой степени эгоцентрично (все исключительно о себе самом), что от него устают.



После президентства Трампа прошло уже два с половиной года, память у американского избирателя короткая, он хочет уже чего-то нового. С одной стороны, молодой губернатор, который занимается конкретными делами, с другой – человек, который всех ругает и к тому же опутан всякими подозрениями по поводу связей с порнозвездами и прочее… Мне кажется, что избиратель все больше смотрит вперед.



– Опросы пока дают большое преимущество Трампу, но вы полагаете, что Десантис его догонит в ближайшие месяцы, год?



– Настоящее голосование не происходит до момента, когда начинаются праймериз в Айове в январе следующего года. Судебный процесс будет тянуться все это время, Трамп больше не появится в суде до декабря или января, и за это время внимание избирателей будет рассеяно на многих разных кандидатов. Есть Десантис во Флориде, губернатор Вирджинии Гленн Янкин, есть губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший вице-президент Майк Пенс. В процессе дискуссий и создания новостей будет формироваться отношение.



На нынешней, очень ранней стадии речь идет не более чем об узнаваемости имени. Большинство рядовых американцев не особенно-то следят за избирательными перспективами за полтора года до выборов – они считают, что у нас, наоборот, выборы только прошли. В общем, опросы нужны, чтобы понять тренды, но полноты картины они не дают.



– Смущает ли избирателей возраст?



– Это интересно. Я думал три года назад, что Байден слишком стар, чтобы быть избранным, но это не помешало. Видно, как сильно он постарел. Президентство очень быстро изнашивает. Вспомните, как моментально полностью поседел Билл Клинтон, хотя на его либидо это не сказалось.



Байден очень медленный, он выглядит как представитель поколения, которое исключительно из прошлого. Билл Клинтон был первым президентом своего поколения бэби-бумеров, и с тех пор, с 1992 г., у нас остается у власти это поколение, не сменяется.



И это еще одна причина не выбирать Дональда Трампа. Да, он бодрее многих своих сверстников, но он все равно слишком стар, чтобы занимать эту должность. Пришло время для кого-то помоложе, поколения сорока-, максимум пятидесятилетних. И, кстати, нужен кто-то, кто способен прослужить два срока. Если это опять Байден против Трампа, это сразу соревнование хромых уток. Нужен кто-то моложе.



– Есть ли в Республиканской партии существенные нюансы по украинскому вопросу?



– И Трамп, и Десантис отличаются от республиканцев в Конгрессе по своему отношению к украинскому конфликту. Республиканцы в Конгрессе за очень малым исключением чрезвычайно активно поддерживают мысль о том, что украинцам надо дать практически все, что они хотят. Четкого определения, в чем состоят интересы США на Украине, не приводится. Говорится о демократии, часть берет на вооружение либеральную вильсонианскую концепцию международного порядка, построенного на правилах, нечто, чего, на мой взгляд, не существует – придуманный конструкт.



Десантис недавно вызвал возмущение у многих в Вашингтоне, когда сказал, что Украина не относится к жизненным интересам США. И это отражение того, как вообще думает губернатор. Сенатор или конгрессмен может говорить все, что угодно, никаких прямых последствий это иметь не будет. Но если вы губернатор, у которого четкая сфера ответственности, вам приходится определять приоритеты. Если все – приоритет, значит ничто не приоритет. Вы не можете утверждать, что Китай является важнейшим приоритетом для США, а в целом Америка становится все более ориентирована на Азию и Тихий океан и необходимы мощные силы сдерживания там, но в то же время заявлять о необходимости концентрировать военные силы в Европе, включая значительные танковые подразделения для европейской сухопутной войны, да еще и поддерживать подразделения противоповстанческой борьбы, которая считалась приоритетом после 11 сентября. Десантис в этом смысле гораздо ближе к обычным людям, которые не разделяют готовности конгрессменов ввязаться в Третью мировую войну и считают важным выделять приоритеты.