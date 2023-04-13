Против кого расширяется ШОС? - Ильяс Кемалоглу

16:20 15.04.2023 Anadolu Ajansı

Турция



Роль Шанхайской организации сотрудничества в новом миропорядке - в трех вопросах

Anadolu: членство в ШОС защищает страны-участницы от тирании США



Решение Саудовской Аравии вступить в ШОС выводит на передний план "антинатовский имидж" организации, сообщает Anadolu. В условиях формирования многополярности ШОС имеет особо важное значение, в частности - для избавления мира от вмешательства США во внутренние дела отдельных стран и регионов.



Ильяс Кемалоглу



Профессор Ильяс Кемалоглу в статье для AA Analiz дал оценку процессу расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на фоне решения Саудовской Аравии о присоединении к организации и месте ШОС в новом многополярном миропорядке, который планируют построить Россия и Китай.



Против кого расширяется ШОС?



С окончанием холодной войны после распада Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и Восточного блока в 1991 году российские власти начали ставить под сомнение существование Североатлантического альянса (НАТО). С точки зрения Кремля, с исчезновением Варшавского договора НАТО тоже больше не должно было быть. Однако НАТО, напротив, продолжает расширяться. Поскольку Москва считает, что оно направлено против России: каждый новый член, вступающий в НАТО, вызывает обеспокоенность Москвы.



С другой стороны, сразу после распада СССР Россия пошла по пути интеграции со странами региона в политической, военной и экономической областях. Россия пытается углубить сотрудничество с бывшими советскими республиками через такие организации, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС). А в 1996 году была образована "Шанхайская пятерка", в которую вошли Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. В 2001 году с присоединением Узбекистана была официально создана ШОС. Организация с самого начала рассматривалась как альтернатива НАТО. В результате сотрудничества России и Китая с республиками Центральной Азии в рамках ШОС военное пребывание Соединенных Штатов в регионе подошло к концу, и контакты Запада со среднеазиатскими республиками в других сферах были сведены к минимуму.



За прошедшие 22 года к организации присоединились Индия, Пакистан и Иран, тогда как Афганистан, Белоруссия и Монголия получили статус наблюдателей. В конце марта 2023 года, после того как Саудовская Аравия решила присоединиться к ШОС, внимание международной общественности вновь обратилось на эту структуру. Вопрос "против кого расширяется", который одно время Кремль адресовал НАТО, отныне Запад адресует ШОС. А тот факт, что решение Саудовской Аравии совпало со вступлением Финляндии в НАТО, в очередной раз вывело на передний план антинатовский имидж ШОС.



Каково значение ШОС для самой организации, ее стран-членов и нового миропорядка?



Лидеры стран-членов ШОС с самого начала заявляют, что организация не является альтернативой НАТО, однако ШОС, которая продолжает расширяться, рассматривается как один из важных центров многополярного миропорядка, о котором Россия и Китай говорят все чаще. В числе причин, подталкивающих Россию и Китай к этим поискам, можно назвать ухудшение отношений США с Россией из-за украинской проблемы и с Китаем из-за тайваньского вопроса, беспокойство обеих держав относительно американской гегемонии, продолжающееся расширение НАТО, совместные действия США и Европейского союза как в отношении России, так и в отношении Китая, практика двойных стандартов международных организаций, остающихся под влиянием США.



С другой стороны, ШОС имеет особое значение для каждой страны-участницы или страны-наблюдателя. Для России ШОС в нынешних условиях является одними из ворот в мир. Для лидеров центральноазиатских стран ШОС играет роль гарантии безопасности перед лицом возможных цветных революций, поддержанных из-за рубежа. А с точки зрения Индии и Пакистана, США проводят тираничную политику в регионе, которая не отвечает их интересам, и членство в ШОС имеет для них большое значение в целях поддержания баланса.



Наряду с этим благодаря ШОС Иран, испытывающий проблемы в отношениях с Западом, пытается избавиться от изоляции на международной арене, Монголия, зажатая меж двух огней, Россией и Китаем, - развивать экономические отношения с другими соседними государствами. Более того, нахождение на одной стороне с двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН, такими как Россия и Китай, также становится политическим преимуществом для других стран.



Расширение ШОС и повышение региональной безопасности в то же время подразумевают развитие торговых отношений между странами-членами, а также сотрудничества в энергетической сфере между ними. Поэтому решение Саудовской Аравии, желающей наращивать сотрудничество со странами региона в сферах энергетики и экономики, ни для кого не стало неожиданностью. В ближайшее время за Саудовской Аравией последуют и другие страны.



Что мешает успеху ШОС?



Потенциал стран-членов ШОС в экономической, энергетической, военной сферах и мощь организации не следует недооценивать. Вместе с тем также существуют проблемы, которые сдерживают активность организации и не позволяют ей стать основным элементом нового многополярного миропорядка, над которым работают Россия и Китай.



Несмотря на то что Россия и Китай сближаются друг с другом, особенно в последние годы, между ними сохраняется много проблем. Относительно ШОС между сторонами также есть разногласия. В то время как Москва выводит на передний план безопасность и военный аспект организации, Пекин делает акцент на экономическом сотрудничестве. Отношения между Индией и Пакистаном время от времени доходят до конфликтной точки, а также такие факторы, как неурегулированность пограничных проблем между республиками Центральной Азии в полной мере, хотя в последние годы был достигнут прогресс в этом направлении, также мешают организации проводить единую политику. Так, ШОС не смогла сыграть весомую роль в таких важных региональных проблемах, как узбекско-киргизский конфликт и война в Сирии.



Вместе с тем продолжение расширения организации наряду с положительными результатами будет иметь и отрицательные последствия. В частности, присоединение Саудовской Аравии добавит к соперничеству внутри организации конкуренцию между Ираном и Саудовской Аравией, несмотря на активизировавшиеся дипломатические контакты между двумя странами в последние дни. Иными словами, каждая страна-участница ШОС имеет свою повестку дня внутри организации. В этих условиях выработать общую стратегию, особенно в политической сфере, совсем не просто. Тем не менее, несмотря на все это, ШОС становится все более привлекательной организацией не только для стран Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона, но и для ближневосточных государств. Здесь играет роль то, что эти страны недовольны однополярным миропорядком, пребывают в поиске альтернатив для усиления своего положения, желают объединиться с такими могущественными странами мира, как Россия, Китай, Индия, и извлечь пользу от этого объединения в сферах безопасности и экономики.



Автор: Ильяс Кемалоглу (İlyas Kemaloğlu) Источник - ИноСМИ

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