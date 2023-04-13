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"Белых загонят в резервации": Америке предрели скорую гражданскую войну, - прогноз израильского политолога Харари
17:10 15.04.2023

В чем суть прогноза израильского политолога Харари

"Скоро всей вашей Америке - кирдык". Это мы не цитируем Данилу Багрова из "Брата 2", а излагаем краткое содержание свежего прогноза от израильского философа и политолога Юваля Харари. Эксперт Всемирного экономического форума на днях в интервью предрек скорую гибель западной цивилизации. "Я думаю, что в США назревает гражданская война", - с прискорбием констатировал Харари. Российские ученые-американисты с прогнозом израильского коллеги согласны.

"Я думаю, что американцы сейчас ненавидят друг друга и боятся друг друга больше, чем они ненавидят и боятся кого-либо еще на планете. И я не понимаю почему. Я знаю основные проблемы, основные предметы споров, будь то аборты, будь то контроль над оружием, но с точки зрения большой исторической перспективы это не кажется достаточно вескими причинами, чтобы уничтожить западную цивилизацию. Я не понимаю, что на самом деле подпитывает уровень ненависти, страха и враждебности в США, в западном мире и в мире в целом", - вот такой неутешительный диагноз Юваль Харари поставил Вашингтону.

Даже философу с мировым именем ничего непонятно, но страшно интересно. Или просто страшно.

Вообще, Харари не первый, кто прогнозирует в США турбулентные процессы, способные перерасти в коллапс.

В конце 2021 года профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер в интервью CNN заявила, что о скорой перспективе гражданской войны в Америке можно говорить со всей определенностью. На то есть две веские причины, - отметила Уолтер. Первая – симптомы анократии, упадка демократических институтов. Вторая - появление в стране нескольких самостоятельных групп, использующих в качестве центробежной силы внутренние противоречия - от расовых и политических до культурных. Все это бесспорно усиливает раскол внутри американского социума.

На возросшие риски гражданской войны указывал и обозреватель Bloomberg Макс Гастингс. По его мнению, такая вероятность сегодня гораздо выше, чем 20 лет назад. В качестве основной проблемы, способной стать катализатором волнений, эксперт назвал расовую проблему. А точками бифуркации могут стать Калифорния и Техас.

"В стране накапливается такая волна гнева, что невозможно предсказать, чем она может закончиться", – заявил Гастингс.

Чтобы понять, чем закончится волна гнева в США, надо открыть учебник истории, - считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Все, что происходит сейчас в Северной Америке, уже было в преддверии гражданской войны 1860-65 годов.

- В 1860 году по итогам выборов президента победил Авраам Линкольн. Южные штаты итоги выборов не признали. В некоторых штатах, например, в Алабаме и Джорджии, за Линкольна не было отдано ни одного голоса. В каких-то штатах его фамилии не было в списках кандидатов вовсе. В итоге 11 южных штатов откололись и создали конфедерацию со столицей в Ричмонде, Вирджиния, - напоминает темные страницы истории США Владимир Васильев.

По словам ученого, сегодня история повторяется. Первые серьезные разговоры о возможности гражданской войны в США начались в 2020 году после выборов, которые завершились победой Джо Байдена. Дональд Трамп не признал итоги выборов и не явился на инаугурацию противника. Его сторонники-республиканцы с тех пор и по сей день утверждают, что у них "украли выборы". По их мнению, Байден не легитимный президент.

Теперь же, в преддверии выборов-2024, ситуация в США накалилась еще сильнее и стала патовой.

- Фактически в США уже произошел раскол власти. "Красные" республиканские и "синие" демократически штаты традиционно делятся по схеме 25 на 25. Если на выборах победит кандидат от республиканцев, результат никогда не признают демократы. Выиграет демократ - не признают республиканцы, - говорит Владимир Васильев.

- Расстрелы происходят уже не бытовые, а по политическим мотивам. "Черные" убивают "белых", трансгендеры убивают гендеров, - констатирует ученый.

Кстати, ЛГБТ-повестка, агрессивно навязываемая американскими демократами, действительно уже вылилась в расстрел. Правда, пока жертвой стало...пиво. По соцсетям в четверг разлетелось видео, на котором среднего возраста американец из пистолета-пулемета H&K MP5 расстреливает банки с пенным напитком самого популярного в США бренда. Перед "казнью" мужчина объясняет, что так он выражает протест против рекламы горячительного, в которой снялся трансгендер. К слову, пивоваренная компания из-за такой рекламы уже потеряла 5 млрд долларов. Продажи напитка в Штатах начали стремительно падать, а в соцсетях пользователи активно призывают объявить бренду бойкот.

Сотрудник Института США и Канады указывает и еще на один фактор риска, кроме переизбытка оружия у американцев и ЛГБТ-пропаганды, которая уже стала водоразделом между "красными" и "синими" штатами.

4 апреля этого года Америка фактически начала процесс делегитимизации института президента как такового. Именно в этот день были надеты наручники на экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа. Случай уникальный: никогда прежде американских экс-президентов не арестовывали.

Усугубляет ситуацию тот факт, что защелкнул наручники на запястьях Трампа окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. Он - так уж случилось - афроамериканец. То есть "черный" прокурор надел наручники "белому" бывшему главе государства. Это обстоятельство экспертам видится куда более важным, чем то, что Брэгг - член демпартии США.

В довесок к этой и без того взрывоопасной комбинации добавился еще один конфуз, теперь уже правовой. Прокурор Манхэттена арестовал и предъявил обвинение Трампу по закону Нью-Йорка и именем Нью-Йорка. И от имени Нью-Йорка же чуть позже выпустил его из зала суда восвояси. Но проблема в том, что подобные манипуляции в отношении бывшего главы государства регулируются федеральным законодательством. Здесь же его фактически отправили в топку.

- Сейчас мы наблюдаем в США "расизм наоборот". В 1860 году одной из главных причин гражданской войны стал расовый вопрос. Северяне освободили чернокожих рабов, преследуя две цели. Во-первых, чтобы те вступали в армию, обеспечив тем самым перевес над армией южан. Во-вторых, экономика южных штатов держалась на плантациях. Южане были полностью зависимы от рабского труда и оказались в ситуации экономического удушения, когда рабы были освобождены. Сейчас складывается похожая комбинация. В Америке, как и в 1859 году, экономическая рецессия. Но теперь уже "белые" в меньшинстве, а национальные меньшинства занимают более сильные позиции. Когда чернокожий прокурор надевает наручники на "белого" экс-президента, это является мощным сигналом всему "белому" населению США: "Вот ваше будущее. Всех "белых" загонят в резервации", - объясняет Владимир Васильев.

Татьяна Антонова

Источник - МК
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