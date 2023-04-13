Рецепт банкротства. Пакистан, Шри-Ланка и другие…, - Сергей Кожемякин

17:21 15.04.2023 Рецепт банкротства. Пакистан, Шри-Ланка и другие…



Неолиберальная повестка и подчинение интересам западных держав - таков нехитрый набор средств глобального капитала. Пакистан и Шри-Ланку он довел до глубокого кризиса, но сопротивление становится все более массовым.



Творцы хаоса



Лукавый тезис буржуазных идеологов о том, что рынок и конкуренция "приближают экономику к народу", опровергается бесчисленными примерами из жизни. То же самое относится к политическому соперничеству. Чем острее борьба мировых "центров силы", тем большие страдания испытывают простые жители. В самом уязвимом положении оказываются регионы, где пересекаются их интересы. Южная Азия - не исключение.



Большой шум наделало недавнее выступление Джо Байдена. Как обычно, не сильно задумываясь над последствиями сказанного, президент США назвал Пакистан "одной из самых опасных стран в мире". Объяснение оказалось лаконичным: "Ядерное оружие без какой-либо сплоченности". Это можно было бы счесть банальным превышением порога политкорректности, не имей Вашингтон непосредственного отношения к той ситуации, о которой теперь отзывается с таким высокомерием. Напомним: США причастны к происшедшему год назад свержению правительства Имрана Хана и приходу к власти коалиции "старых" партий - Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ) и Пакистанской народной партии (ПНП). Характерно обвинение, которое предъявил новый премьер-министр Шахбаз Шариф предшественнику. По его словам, Хан нарушил договор с МВФ и испортил отношения "с дружественными странами, среди которых сверхдержава - США".



Действующий кабмин всеми силами исправляет эти "грехи". Во-первых, Исламабад старается восстановить связи с Вашингтоном, вернув их на уровень начала века, когда страна получила статус "основного союзника США вне НАТО". Для этого руководство Пакистана отправило Киеву тысячи артиллерийских снарядов. По данным СМИ, готовится передача 44 танков Т-80, когда-то закупленных Исламабадом у Украины. Глава МИД Билавал Зардари совершил европейское турне, одну из остановок сделав в Литве. Напомним: прибалтийская республика установила отношения с Тайванем и теперь используется Западом для атак на Китай.



В обмен Пакистан балуют подачками. США выделили стране оборудование стоимостью 450 млн долл. для модернизации самолетов F-16. В марте было объявлено об увеличении с 39 до 82 млн долл. фонда помощи Исламабаду. Кроме того, Пакистан получил 20 млн долл. на борьбу с наркотрафиком и программы военного образования, 32 млн - на здравоохранение и т.д. Проблемы страны с населением 232 млн человек эти средства не решат, да, впрочем, такая задача и не ставится. Цель Вашингтона - оплата лояльности элит.



Во-вторых, правительство Шарифа "сдалось на милость" МВФ. Для получения транша объемом 1,2 млрд долл. (при внешнем долге почти 130 млрд долл.) оно пошло на тотальное уничтожение социальных гарантий. Резко выросли тарифы на электроэнергию, воду, природный газ, цены на топливо. Готовится повышение ставки налога с продаж на товары первой необходимости с 18 до 25 процентов. Это только подхлестнет инфляцию, уже превысившую 45 процентов.



Неолиберальные меры уничтожают экономику страны. Отмена субсидий на электроэнергию привела к разорению легкой промышленности. Вывоз текстильной продукции - главного экспортного товара - упал за год на 28 процентов, число занятых в отрасли сейчас на 7 млн меньше, чем до пандемии. По требованию кредиторов ликвидировано субсидирование фермеров, что подстегнуло рост цен. Стоимость килограмма муки уже выросла с 58 до 155 рупий (с 16 до 44 руб.), а начавшаяся засуха грозит стране катастрофой. В ООН спрогнозировали рост числа страдающих от острого голода с одного миллиона до 5 миллионов человек, но даже это не трогает неумолимых финансистов. Они выступили против бесплатной раздачи муки нуждающимся как "нерыночной меры" и требуют форсирования реформ. Пакистан, по их словам, должен приватизировать производственный и торговый секторы, отменить сдерживающие импорт инструменты, что означает отказ от поддержки отечественного хозяйства, и создать наилучшие условия для иностранных инвестиций.



Настаивая на содействии импорту, доноры тут же ставят Пакистану "подножки". Проведенная по их рецепту либерализация обменного курса обрушила курс рупии, что привело к срыву контрактов, в том числе на поставку топлива. Это привело к остановке нефтеперерабатывающих заводов и введению ограничений на подачу электроэнергии. Валютные резервы центробанка упали ниже 4 млрд долл., что гарантирует лишь три-четыре недели импорта. При этом к июню стране нужно выплатить 3 млрд долл. в рамках обслуживания внешнего долга. В таких условиях транш МВФ - капля в море. Зато его негативные последствия очевидны. США, к слову, выступили целиком на стороне кредиторов. В заявлении американского госдепартамента отмечается, что "Пакистану необходимо продолжать реформы по указаниям МВФ, чтобы повысить эффективность экономики".



Отвергающие этот тупиковый путь жители сплотились вокруг Хана и его партии "Движение за справедливость". В стране не прекращаются массовые протесты, проходящие под лозунгами отмены неолиберальных реформ и досрочных выборов. Власти отказываются идти на уступки, поскольку все опросы сулят им разгром. Стремясь приблизить выборы, "Движение за справедливость" в начале года вышло из законодательных собраний Пенджаба и Хайбер-Пахтунхвы - регионов, где у него было большинство. Это привело к их роспуску. По Конституции, новые выборы должны были пройти в апреле, но избирательная комиссия, сославшись на "проблемы с финансированием и безопасностью", перенесла их на октябрь. Возник острый кризис. Верховный суд и президент Ариф Алви выступили за следование Основному Закону, в то время как правительство открыто поддержало избирком. Власти обвинили высший судебный орган в "создании политической нестабильности" и инициировали ограничение его полномочий.



Перед лицом провала правительство готово на все. На Хана устроена настоящая охота. Против него выдвинуты десятки обвинений - от продажи подарков зарубежных лидеров до терроризма и богохульства, а попытки привести политика на допрос напоминают военные спецоперации с привлечением тысяч силовиков и расправами над сторонниками Хана. Экс-премьер сдаваться отказывается, справедливо полагая, что над ним готовится расправа. На это указывают и прошлогоднее покушение, и недавнее признание главы МВД Раны Санауллы. "Когда мы почувствуем, что нашему существованию грозит опасность, нас не будет волновать, демократичен ли тот или иной шаг. Либо Имран Хан существует, либо есть мы", - заявил он.



Рост террористической активности только на руку властям, поскольку позволяет "закручивать гайки". Число атак побило многолетний рекорд. С начала года в них погибли более 300 человек. США и здесь приложили руку. Оставленное в Афганистане оружие дало исламистам преимущество над пакистанскими силовиками. Для сохранения контроля над страной элиты и их покровители готовы сеять хаос и заливать ее кровью.



Либеральная диктатура



Держась за власть, буржуазия не утруждает себя поиском свежих подходов. Методы пакистанского руководства как под копирку повторяются правящим режимом Шри-Ланки. Напомним: народные выступления привели к свержению правящей семьи Раджапакса, но позиции капитала это не поколебало. Страну возглавил Ранил Викрамасингхе. Не принадлежа к упомянутому клану, он с 1970-х годов входит в истеблишмент и несет ответственность за политику, которая привела Шри-Ланку к кризису.



Предложенный президентом "курс лечения" больше напоминает смертный приговор. В конце марта исполнительный совет МВФ одобрил выделение 2,9 млрд долл. Викрамасингхе назвал это "ключом к стабилизации и процветанию экономики", но добавил, что сначала стране предстоит "мужественно преодолеть долгий и трудный путь". Как водится, мужество требуется исключительно от трудящихся. Их положение становится все более невыносимым. Инфляция превышает 50 процентов. Топливо за год подорожало втрое, выросли цены на газ, воду, свет. Записав себе в заслугу уменьшение очередей за бензином, власть умалчивает, что достигнуто это за счет двукратного сокращения потребления.



Отказавшись от роста корпоративных налогов, правительство обложило высокими сборами рядовых граждан. Заморожен наем в госсекторе, дан старт масштабной приватизации. Топливно-энергетический комплекс, который даже при самых рыночно-ориентированных режимах оставался в руках государства, теперь передается иностранным корпорациям. Компании из США, Австралии, Индии, Китая получили лицензии сроком на 20 лет на импорт, хранение и продажу нефтепродуктов. Выставлены на торги энергокомпания Ceylon Electricity Board, авиакомпания Sri Lankan Airlines и т.д.



Наиболее благоприятный режим создан для американского и индийского бизнеса. США будут разрабатывать шельфовый нефтегазовый бассейн Манар, чьи запасы оцениваются в 267 млрд долл. Вряд ли случайно именно в этом районе недавно прошли совместные американо-ланкийские учения ВМС с участием Седьмого флота и корпуса морской пехоты США. Вашингтон открыто "взял под крыло" правительство Викрамасингхе. Посетившая остров замглавы госдепартамента Виктория Нуланд выразила "неизменную поддержку усилий по стабилизации экономики и демократической системы", с тайным визитом побывал и директор ЦРУ Уильям Бернс. Ряд политических сил, включая Компартию Шри-Ланки, потребовали от власти объяснений, но ничего не добились.



Экспансию индийского капитала возглавила скандально известная "Группа Адани" - крупнейший конгломерат, пользующийся особым благоволением правительства Нарендры Моди. Без каких-либо тендеров он получил контракты на строительство контейнерного терминала в порту Коломбо, проекты в сфере солнечной и ветряной энергетики и т.д. Этому предшествовал визит делегации МИД Индии, которая потребовала от Шри-Ланки создать более благоприятную среду для бизнеса (читай: индийского бизнеса). Смелости Нью-Дели придает влияние на соседнюю страну. Только в прошлом году Шри-Ланка получила от Индии 4 млрд долл., более трети первого транша МВФ пошло на обслуживание индийских кредитов.



Это лишний раз доказывает, что неолиберализм - не столько "про экономику", сколько "про политику". Но с планами властей превратить страну в послушный придаток не согласны большинство граждан. Придя к власти, Викрамасингхе принялся жестоко подавлять протесты, участники которых, по его версии, это "анархисты, желающие разрушить демократию". Армия и полиция получили из опустошенной казны дополнительно 540 млрд рупий (130 млрд руб.), активисты бросаются в тюрьмы без предъявления обвинений, указом президента запрещены забастовки работников здравоохранения и топливно-энергетического сектора.



Несмотря на это, в марте в стране прошли две общенациональные забастовки. Сотни тысяч граждан, включая учителей, врачей, авиадиспетчеров, работников железных дорог и энергетики, требовали отменить реформы. В конце марта началась бессрочная забастовка национальной нефтегазовой компании. Готовящуюся приватизацию сотрудники называют "актом государственной измены". Власти прибегают к насилию. Против женщин, вышедших на улицы 8 марта, был брошен спецназ, применены водометы и слезоточивый газ. Разгоняя студенческую демонстрацию, силовики ворвались в Университет Коломбо, избивая всех на своем пути.



В условиях, когда уровень одобрения правительства упал до 10 процентов, назначенные на 9 марта местные выборы могли привести его к позорному провалу. По опросам, наибольшей популярностью пользуются левая партия "Джаната Вимукти Перамуна" и Народный альянс свободы - блок двенадцати организаций, включая Компартию. Как и в Пакистане, руководство страны попросту отменило голосование, сославшись на дефицит средств. Установление диктатуры происходит с одобрения тех, кто учит мир демократии и свободе. Для империализма нет моральных барьеров.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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