Последний самурай. В японского премьера Кисиду метнули гранату

20:50 15.04.2023

Полиция установила подозреваемого в организации взрыва у места выступления премьера Японии

Взрыв произошел у места выступления премьера Японии. Видео тут -



https://centralasia.media/news:1902819



Подозреваемым во взрыве у места, где выступал японский премьер Фумио Кисида в городе Вакаяма, оказался 24-летний Рюдзи Кимура, передает Kyodo. Молодой человек бросил цилиндрический предмет, после чего произошел взрыв. Кисида был эвакуирован, никто не пострадал. Мотивы нападавшего не установлены. Сам он отказался отвечать на вопросы, сообщает NHK.



Мужчина живет в городе Каваниси префектуры Хего, расположенной в центре острова Хонсю. Его задержали. Личность мужчины установили по имевшимся у него при себе водительским правам. Подозреваемого обвинили в воспрепятствовании деятельности официальных лиц.



Утром 15 апреля, около 11:30 по местному времени в рыболовном порту Сайгасаки в Вакаяме произошел взрыв. В этот момент там находился действующий японский премьер Фумио Кисида. Политик посетил город во время турне в связи с дополнительными выборами в палату представителей (нижняя палата парламента Японии). В момент взрыва Кисида беседовал с кандидатом от Либерально-демократической партии, передавало Kyodo.



После случившегося Кисида отменил выступление в рыболовном порту, его увезли на машине в здание главного управления полиции префектуры.



Позднее Кисида покинул здание управления и вернулся к публичным выступлениям. Как сообщили Kyodo источники в правительстве и член Либерально-демократической партии, все запланированные выступления Кисиды, в том числе в Вакаяме, состоятся.



В июле 2022 года в Японии во время публичного выступления был убит бывший премьер Синдзо Абэ. Он был ранен в область груди, его госпитализировали, но политик умер в больнице. В него выстрелил Тэцуя Ямагами Он считал экс-премьера связанным с религиозной организацией "Церковь объединения", которая разорила семью нападавшего. Полиция признала, что охрана Абэ не была обеспечена должным образом.