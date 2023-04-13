В Судане мало-понятный воренный переворот: армия сражается против восставшего спецназа (или наоборот?)

22:44 15.04.2023

Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль два аэропорта

Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль двух аэропортов

ХАРТУМ, 15 апреля 2023, 12:41 - REGNUM Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль аэропорты Хартум и Мерова, регулярная армия страны понесла большие потери, заявили представители спецназа 15 апреля, передает Al Jazeera.



"Нашим подразделениям удалось взять под контроль аэропорт и базу в Мерове и аэропорт Хартума", - заявил представитель сил быстрого реагирования.



Утром 15 апреля СМИ сообщили, что у здания штаба спецназа Судана в столице страны Хартуме прозвучали выстрелы. Армия Судана в этот же период блокировала подъезды к дворцу президента страны в столице.



Стороны обменялись обвинениями: представители сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на штаб спецназа, а представители армии - что спецназ пытался захватить штаб командования армии.



В посольстве России в Судане заявили, что обстановка в Хартуме неспокойная. Дипломаты находятся в безопасности, сообщили представители миссии. Данные о пострадавших в ходе столкновений гражданах России отсутствуют.