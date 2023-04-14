Лоббисты массового завоза мигрантов в Россию решили под свою коррумпированную политику подвести научное обоснование

00:07 16.04.2023

ЮРИЙ ПРОНЬКО



ПРОНЬКО: ЗАСЕЛИТЬ РОССИЮ МИГРАНТАМИ - ПЛАН, КОТОРЫЙ УЖЕ ПЫТАЮТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ



Лоббисты массового завоза мигрантов в Россию решили под свою коррумпированную политику подвести научное обоснование.



Ничего оригинального не придумали, как обратиться к типа научным деятелям из "Высшей школы экономики", которая традиционно была не просто рассадником псевдолиберализма, но и "подмахивала" группам влияния, когда надо было обосновать то или иное, мягко говоря, спорное решение. За это "Вышка" получала солидные контракты и деньги. Однако вернемся к опусу о том, что нет жизни в России без многомиллионного завоза гастарбайтеров.







Деятели из "Вышки", на мой взгляд, выдали "ложь" за чуть ли не научно обоснованную пропаганду. Дескать, каждый год в Россию надо ввозить по 1,1 млн мигрантов. Иначе не сохранить нынешнюю численность населения страны. Такой многомиллионный ввоз гастрабайтеров персонажи из ВШЭ предлагают проводить до 2100 года, то есть до начала нового, XXII века.



Дескать, если этого не делать, то население страны кратно сократится. Хотя в том же докладе приводятся и иные, более оптимистичные варианты развития демографических событий в России. Цитата из опуса дельцов из "Вышки":



"Миграция оказывается единственным эффективным ресурсом, который может помочь стабилизировать численность населения в приемлемые сроки".



Они утверждают, что миграция гастрабайтеров из Средней Азии уже почти исчерпана, поэтому надо ввозить людские ресурсы из Афганистана, Пакистана, Африки. Представляете, как изменится национальный состав России, если реализовать псевдонаучные опусы из ВШЭ? Очевидно, что это осознанная подмена понятий.



О происходящих процессах ранее прямо говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:



Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций, как это было, к примеру, в Косове. В связи с этим многие справедливо задаются вопросами: какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты? Как они относятся к коренному населению нашей страны, к святыням нашего многосоставного народа, к нашей истории и нашим традициям? Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности? – отмечал Предстоятель Русской Православной Церкви в своем докладе.



Возможно, потребности экономики в рабочей силе могут отчасти объяснить привлечение иностранных граждан, продолжил Патриарх Кирилл:



Однако, во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и на национальной и религиозной почве, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися к коренному населению. Надо прямо сказать: в условиях, когда наша страна подвергается непрекращающемуся давлению извне, перечисленное является существенной угрозой.



На мой взгляд, ключевой фундамент сохранения русского населения, населения других коренных народов России – это повышение уровня достатка и благополучия российских семей. Как можно рожать детей, если нет уверенности в завтрашнем дне?! Низкие доходы при высоком уровне социального неравенства. Наблюдается прямая корреляция между рождаемостью и доходами 80% населения России, подсчитали демографы-экономисты. Желание иметь двоих и более детей наблюдается у абсолютного большинства, однако у них нет денег на достойное содержание своего ребенка. На его образование, на качественную медицину, на достойные жилищные условия.



Я убежден, что кардинально мы можем решить проблему демографической ямы не через массовый завоз мигрантов, как предлагают персонажи из "Вышки" и чиновники разных уровней власти, а за счет роста уровня жизни российского населения, в том числе за счет фискального перераспределения доходов от богатых к бедным через введение прогрессивной шкалы налогообложения.