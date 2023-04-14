В плохом интернете в Таджикистане теперь виноваты стены домов?

00:15 16.04.2023 Очередную причину - почему в Таджикистане такой плохой интернет - озвучил один из специалистов рынка; нам она показалась смешной.



Ну, и мы, конечно, воспользовались поводом, чтобы еще раз указать на реальные проблемы, которые не решаются в республике от слова - совсем, никто за это ответственности (читай – Служба связи) не несет, зато некоторые "специалисты" несут порой такое, что хоть стой, хоть падай. Судите сами.



На днях журналист Раджаб Мирзо на странице группы "Ахбор барои афкор" ("Информация к размышлению") в Facebook написал, что в одной передаче на местном телевидении представитель мобильной компании "Мегафон" сказал, что причина плохого интернета в жилых домах - толстые стены.



"Сотрудник "Мегафона", директор какого-то департамента, Далер Наимов, рассказал на ТВ "Сафина", что скорость интернета в домах низкая из-за толстых стен. Он не шутил. Он выглядел серьезным человеком", - написал Раджаб Мирзо.



Мы не смотрели эту передачу, но решили вспомнить, какие еще причины назывались, когда речь шла о том, чтобы оправдать плохое качество связи в Таджикистане.



Кстати, в "Мегафон-Таджикистан" есть Далер Рахимов – он возглавляет управление компании по Душанбе и РРП.



Злополучная пуля и дорогие телефоны



О пуле, которая попала в провода и которая там, судя по всему, застряла надолго, не слышал только ленивый. Именно так – "пуля попала в провода" - объяснила Служба связи отсутствие интернета в ГБАО летом 2012 года, когда там произошло вооруженное противостояние.



Глава Службы Бег Зухуров сказал об этом тогда на пресс-конференции.



При этом, отвечая нам на вопрос: "Почему у некоторых чиновников связь в регионе есть?", он отметил, что "некоторые чиновники очень любят своих жен, поэтому покупают себе дорогие мобильные телефоны, которые всегда поддерживают связь".



С тех пор Зухуров не появляется на плановых пресс-конференциях, которые проводятся правительственными структурами страны по итогам полугодия и года…



Многоэтажки и отсутствие электроэнергии



На другой пресс-конференции в начале прошлого года уже заместитель главы Службы связи Илхом Атоев ухудшение качества услуг интернета и мобильной связи связывал с возведением многоэтажек и нехваткой электроэнергии в стране.



"Да, качество связи и интернета стало немного хуже, жалоб очень много. Они поступают со всех регионов страны. Много факторов на это влияет: нехватка электроэнергии, отсутствие дизельных генераторов и другие", - сказал Атоев.



Радуясь тому, что в стране развивается строительство, он, тем не менее, связал ухудшение интернета с возведением высотных домов по стране.



"Появились многоэтажные дома, которые на некоторых участках иногда создают помехи. Но этот вопрос уже решен, мы дали команду, чтобы на всех этих высотных домах были установлены дополнительные базовые станции мобильных компаний с соответствующими стандартами 4G, LTE и др. Во-первых, это будет сделано в Душанбе, РРП, а после в других регионах страны", - сказал Атоев.



Установили ли эти самые дополнительные базовые станции – неизвестно, но на качество интернета люди продолжают жаловаться до сих пор.



"Пользоваться не умеют" и "география не та"



Еще Атоев говорил, что люди тратят большие деньги на интернет, потому что не осведомлены о правилах пользования Всемирной сетью.



"Клиентам необходимо следить за тем, что и как тратит трафик на их устройствах: неконтролируемые приложения могут "съедать" большую часть тарифного плана".



Кроме этого, плохой и дорогой интернет, по его словам, обусловлен ​​расположением Таджикистана.



Он сказал, что даже в советское время цены в Таджикистане отличались от цен в других странах из-за его географического положения.



"Для того, чтобы интернет был высокоскоростным, весь график работы мобильных компаний должен быть изменен с базовых станций 3G на 4G, - сказал зампредседателя Службы связи. – Это должно быть сделано не только в центрах, но и в отдаленных и приграничных районах".



А вопросы по скорости проводного интернета, по мнению Атоева, необходимо решать с конкретным провайдером.



"Вы платите по контракту и получаете скорость в зависимости от него", - пояснил он.



Почему же на самом деле у нас плохой интернет?



В феврале 2021 года правительство поручило Службе связи улучшить скорость и качество Интернета. С тех пор прошло два года, но большинство пользователей продолжают жаловаться на низкую скорость, несоразмерно высокие тарифы, да и в принципе на качество Интернета.



Это поручение, судя по тому, что и в этом году глава Таджикистана Эмомали Рахмон выразил недовольство качеством интернета, до сих пор не исполнено.



После того, как президент сказал в своем послании 2023 года парламенту о плохом интернете, Служба связи обещала улучшить его скорость и снизить цены. Согласно плану, в ближайшее время в Таджикистан должны поступить 450 базовых станций для 4G. А еще в Службе обещали в ближайшее время снизить цены на интернет за счет проведения альтернативных путей - этот вопрос изучают экономисты.



А мы хотим напомнить, что на самом деле является причиной низкой скорости и плохого качества таджикского Интернета.



ЕКЦ, который не справляется с перегруженностью сети



Специалисты предупреждали об этом еще до того, как ЕКЦ был внедрен в Таджикистане.



По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), если скорость входящего международного интернет-канала в Таджикистане в 2015 была 10 ГБ /в секунду, то по итогам 2017 года она снизилась до 4.15.



Сегодня, если верить Илхому Атоеву, скорость входящего Интернета увеличилась с 70 ГБ в секунду до 100 ГБ.



На практике мы видим плохой Интернет и все больше жалоб со стороны граждан.



В январе 2016 года, создав Единый коммутационный центр (ЕКЦ) при ОАО "Таджиктелеком" (подразделение Службы связи), госкомпания получила эксклюзивное право покупки и распределения интернет-трафика, тем самым поставив в невыгодное положение всех мобильных операторов.



Монополизация рынка единственным игроком "Таджиктелекомом", который перекрыл все альтернативные источники (шлюзы и IP-адреса), привела к тому, что компания де-факто не справляется с обеспечением качественного Интернета для всех пользователей.



Если бы Служба связи дала разрешение другим частным компаниям права на покупку и распределение Интернета, то часть нагрузки упала бы на плечи новых игроков и конкуренция улучшила бы качество и снизила цены на Интернет, но это вряд ли будет, убеждены эксперты.



Налоговое давление



Кроме обязанностей мобильных операторов перед ОАО "Таджиктелекомом" им также приходится терпеть налоговую нагрузку, состоящую из: 18% НДС, 5% акциза, 2,5% лицензионного сбора, 1% налога с оборота.



Также есть обязательная оплата за обслуживание номера и прочие выплаты.



Сюда не включены расходы на зарплату сотрудникам, содержание оборудования для повышения качества связи и содержание строительных сооружений компаний, расходы на электричество, ЖКХ и прочие.



Все это влияет на ценообразование тарифов мобильных операторов.



Кроме того, у операторов порой просто нет свободных средств на закупку нового или дополнительного оборудования, необходимого для повышения качества связи.



Службе связи не хватает кадров



Со стороны Службы связи и "Таджиктелекома" есть некоторые ограничения, по которым сотрудники (ремонтники) мобильных компаний не имеют права самостоятельно чинить свои базы или антенны. В подобных случаях компании обращаются в Службу или в "Таджиктелеком", чтобы их специалист выехал на место и дал согласие на починку.



И вот тут как раз и появляется проблема, потому что таких технических сотрудников у Службы и "Таджиктелекома" мало.



"С 2005 по 2012 годы Служба связи отправляла на повышение квалификации и учебу за рубеж молодых студентов и опытных специалистов - своих сотрудников. Мы учились в госуниверситете интеллектуальных технологий и связи в Одессе, а по окончании вуза должны были отработать по специальности в Службе связи или ОАО "Таджиктелеком" пять лет, – рассказывает бывший сотрудник Службы Шохрух Шарифзода. – Зарплата у нас была 550 сомони в месяц и этого, конечно же, было недостаточно.



В наши обязанности входило чинить антенны и станции для мобильного Интернета (2G, 3G и 4G), чтобы обеспечить операторов и партнеров ОАО качественной связью".



Шохрух говорит, что из тех выпускников очень многие в результате уволились. И уже длительное время из-за дефицита специалистов технические проблемы компаний решаются медленнее, чем раньше.



А пока мы в первой пятерке с конца



В рейтинге Speedtest Global Index Таджикистан по скорости мобильного интернета по данным на декабрь 2022 года находится на 5-м месте с конца среди 141 страны мира. Ниже Таджикистана расположены только Гана, Венесуэла, Куба и Афганистан. А среди стран ЦА наша республика на последнем месте, не считая Туркменистан (данные по этой стране не доступны).



Все плохо и по стоимости мобильного интернета. В рейтинге Worldwide mobile data pricing-2022 наша страна занимает 131 место в мире со средней ценой в $1,94 за 1Гб.



В то время, когда у соседних стран ситуация намного лучше: Кыргызстан на 6 месте ($0,17), Узбекистан на 15-м ($0,37), Казахстан на 16-м ($0,37), и даже Афганистан занимает 64 место ($0,90). А у Туркменистана самый дорогой интернет в мире - $14,27 за 1Гб в среднем.



А вот по скорости кабельного (широкополосного) интернета Таджикистан находится на более лучшей позиции – на 118 месте среди 178 стран мира. В этом рейтинге Кыргызстан на 83 месте, Узбекистан на 89-м, Казахстан на 96-м, Туркменистан и Афганистан на 176-177 местах соответственно.



Данные по средней стоимости кабельного интернета по всем странам ЦА не доступны и поэтому не удалось их сравнить. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681593300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами

- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год

- Кадровые перестановки

- В столице состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников науки

- Мажилисменам презентовали законопроект по вопросам ведения бизнеса

- Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы

- Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области

- Рабочий график главы государства

- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России

