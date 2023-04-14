Турция. Что может принести с собой победа оппозиционного лидера Кылычдароглу, - А.Яшлавский

00:20 16.04.2023 Оценены шансы Эрдогана остаться президентом Турции после выборов

Что может принести с собой победа оппозиционного лидера Кылычдароглу



Остается меньше месяца до выборов в Турции, на которых будет решаться политическая судьба президента Эрдогана. Глава государства и его партия сталкиваются в этой кампании с трудностями на фоне падения курса лиры и резкого роста инфляции. На этом фоне отнюдь не выглядят призрачными шансы оппозиции во главе с ее кандидатом Кемалем Кылычдароглу на победу.



Что может принести с собой победа оппозиционного лидера Кылычдароглу



Эрдоган сталкивается с самым большим политическим вызовом с тех пор, как его Партия справедливости и развития пришла к власти в 2002 году. Опросы показывают, что в последние годы общественная поддержка Эрдогана ослабла, в то время как турецкая лира резко упала в цене, а инфляция взлетела до небес. Оппоненты обвиняют в невзгодах, с которыми столкнулись турки, экономическую политику президента.



На президентских выборах в мае Эрдогану предстоит сразиться с кандидатом от главного оппозиционного альянса Кемалем Кылычдароглу и двумя другими кандидатами. Согласно опросу Metropoll, 42,6 процента респондентов заявили, что проголосовали бы за Кылычдароглу, а 41,1 процента - за Эрдогана в первом туре голосования. Остальные кандидаты вместе получили поддержку 7,2 процента избирателей.



Согласно опросам, поддержка Эрдогана немного снизилась после февральских землетрясений, в результате которых в Турции погибло более 50 тысяч человек, поскольку многие турки сочли, что первоначальная реакция властей на стихийное бедствие была слишком медленной.



"Мы полностью залечим раны, нанесенные стихийным бедствием в 11 провинциях и соседних с ними городах, построив в общей сложности 650 тысяч новых домов, 319 тысяч из которых будут сданы в течение одного года", – обещает Эрдоган.



Стремящийся продлить свое двухдесятилетнее пребывание у власти президент Реджеп Тайип Эрдоган начал свою предвыборную кампанию с обещания снизить инфляцию до однозначных цифр и стимулировать экономический рост. При этом, как отмечает "Аль-Джазира" турецкий президент повторил свою экономическую мантру о том, что инвестиции, производство, экспорт и возможное положительное сальдо текущего счета приведут к увеличению валового внутреннего продукта Турции.



"Мы вернем инфляцию к однозначным цифрам и определенно спасем нашу страну от этой проблемы", – пообещал президент своим избирателям.



Эрдоган добивался агрессивного снижения процентных ставок, которое осуществил Центральный банк Турции, в результате чего инфляция достигла 24-летнего максимума более чем в 85 процентов в октябре, прежде чем она упала почти до 50 процентов в марте. Последовавший за этим кризис стоимости жизни охватил турецкие домохозяйства и сократил доходы и сбережения, снизив покупательную способность людей, отмечает "Аль-Джазира".



"Мы еще больше улучшим инвестиции с помощью структуры, основанной на свободной рыночной экономике, интегрированной с миром", - говорится в манифесте правящей Партии справедливости и развития. Программный документ нацелен на ежегодный рост на 5,5 процента с 2024 по 2028 год и ВВП в размере 1,5 трлн долларов к концу 2028 года. В 2022 году ВВП составил чуть более 1 трлн долларов.



Эрдоган заявил на прошлой неделе, что команда работает над укреплением экономической политики под руководством бывшего министра финансов Мехмета Шимшека, пользующегося уважением международных инвесторов. Некоторые члены ПСР ранее заявляли, что хотели бы, чтобы Шимшек выступил за переход к более свободной рыночной политике.



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Что касается внешней политики, действующий президент заявил, что продолжит нормализацию отношений в регионе. Анкара недавно предприняла шаги по налаживанию отношений с Израилем, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией после многолетней напряженности.



Эрдоган утверждает, что Турция может вести переговоры с обеими сторонами в российско-украинском конфликте, "добиться конкретного прогресса, такого как зерновой коридор и обмен пленными, и мы все еще можем говорить о возможности мира".



В начале апреля президент Турции заявил, что его сторонники должны преподать Соединенным Штатам урок на предстоящих президентских и парламентских выборах. До этого, как отмечают наблюдатели, Эрдоган (что нехарактерно для него) избегал критики Запада и США в ходе нынешней избирательной кампании, но сделал исключение во время митинга в стамбульском районе Багджилар, где он официально открывал ряд общественных зданий и инвестиций.



Президент Турции назвал причиной своего гнева на США визит американского посла Джеффа Флейка к единому кандидату в президенты от оппозиции Кемалю Кылычдароглу.



"Мы должны преподать Америке урок на этих выборах, - сказал Эрдоган. – Джо Байден говорит оттуда, что здесь делает посол Байдена? Он отправляется навестить мистера Кемаля. Это позор, поработайте своей головой. Вы - посол. Ваш собеседник здесь - президент".



Говоря о Джеффри Флейке, Эрдоган сказал: "Как вы теперь собираетесь просить о встрече у президента? Наши двери сейчас для него закрыты. Вы больше не можете видеть меня. Почему? Вы узнаете свой предел. Вы будете знать свой долг в качестве посла. Вы узнаете, как работает посол".



А в феврале министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил американского посла Флейка в попытке свергнуть правительство путем создания "раздора" и велел ему "убрать свои грязные руки от Турции".



Между формально считающимися союзниками и стратегическими партнерами США и Турцией в последние годы сложились весьма непростые отношения – во многом вследствие того, что Вашингтон активно поддерживает курдские вооруженные формирования в Сирии, которых Анкара считает террористами. И это не говоря о других "узких местах" – от покупки Турцией систем ПВО С-400 российского производства до решения Анкары приостановить заявку Швеции на участие в НАТО.



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Даже учитывая зафиксированное соцопросами лидерство оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, кажется, трудно поверить, что Эрдоган проиграет, отмечает Foreign Policy. Издание напоминает, что он находится у власти - сначала на посту премьер-министра, а затем в качестве президента - с 2003 года. Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) отформатировали под себя политические институты, чтобы обеспечить свою власть. Президент Турции использовал государственный аппарат, чтобы подорвать позиции своих оппонентов, и большинство турецких СМИ теперь движутся в определенном властями фарватере. Судебная система, которая некогда была оплотом светского националистического истеблишмента, теперь находится под влиянием сторонников ПСР. И военное командование тоже лояльно по отношению к Эрдогану.



Но катастрофическое землетрясение 6 февраля, похоже, может стать "черным лебедем" для нынешнего турецкого президента. Так что исключать победы оппозиционного кандидата не стоит.



"Что бы значила для турецкой политики и внешнеполитического курса Анкары гипотетическая победа Кылычдароглу?", – задается вопросом Foreign Policy.



Некоторые турецкие и западные комментаторы считают, что Турция может снова стать демократической, процветающей, готовой добиваться членства в Европейском союзе и лучше взаимодействовать со своими союзниками по НАТО.



Но как признают западные аналитики, трудно сказать, во что верят Кылычдароглу и его партнеры и как они будут управлять страной. "Национальный альянс" (также известный как "Стол шести"), который возглавляет Кылычдароглу, представляет собой идеологически разношерстную коалицию, объединенную, пожалуй, одной лишь ненавистью к Эрдогану. В дополнение к Народно-Республиканской партии Кылычдароглу, считающейся левоцентристской и националистической, в оппозиционный альянс входят ответвление крайне правых националистов Турции под названием "Партия добра"; две правоцентристские партии, возглавляемые перебежчиками из правящей ПСР, и еще одна правоцентристская группа, Демократическая партия. Также к оппозиционному блоку примкнула религиозно-националистическая консервативная партия "Счастье".



"Национальный альянс" опубликовал пространный "Меморандум о взаимопонимании по общей политике", который с учетом громоздкого характера коалиции, представляет собой идеологический пакет инициатив с девятью основными разделами и множеством подразделов, затрагивающих судебную систему, горнодобывающую промышленность, туризм и многое другое.



Помимо противодействия Эрдогану и ПСР, центральным элементом обращения альянса к туркам служит заявленная оппозицией решимость отказаться от "исполнительного президентства", которого Эрдоган добился шесть лет назад - и которое значительно укрепило его власть. Вместо этого Национальный альянс ратует за "усиленную парламентскую систему".



Но наблюдатели на Западе скептически смотрят на такую перспективу даже в случае победы Кылычдароглу, поскольку внести фундаментальные изменения в политические институты Турции будет не так просто, как предполагают лидеры оппозиции.



Вызывает у западных аналитиков и демократические убеждения 74-летнего Кылычдароглу. "Как можно быть уверенным, – рассуждает Foreign Policy, – что, прочно закрепившись на посту президента, Кылычдароглу захочет отказаться от полномочий исполнительного президента? В конце концов, политики обычно любят накапливать власть, а не уступать ее. Кроме того, новый турецкий президент, скорее всего, столкнется со злобной и мстительной оппозицией, решительно настроенной на его поражение. Исполнительный пост президента оказался бы преимуществом в поножовщине с ПСР и ее партнером, Партией националистического движения".



Что касается внешнеполитического курса, то Национальный альянс заявляет, что положит конец внешнеполитической активности Турции. При этом оппозиционная коалиция хочет возобновить процесс вступления в ЕС и обязать Турцию выполнять решения Европейского суда по правам человека. Платформа также заявляет, что она "предпримет инициативы" по возвращению к программе совместных ударных истребителей F-35, предположительно, путем возвращения России приобретенных Турцией систем ПВО С-400.



В то же время Кылычдароглу обещает нормализовать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Так что вполне вероятно, что Дамаск станет одним из первых визитов Кылычдароглу в качестве главы турецкого государства (само собой, в случае его теоретической победы).



При этом в платформе Национального альянса не упоминаются Соединенные Штаты. Вероятно, это связано с тем, что турки долгое время придерживались явно негативных взглядов на внешнюю политику Вашингтона.



Примечательно, что Кылычдароглу дважды посещал США за последние 10 лет, причем, отмечает Foreign Policy, оба раза он пытался преуменьшить или даже скрыть свою поездку от турецкой прессы и своих оппонентов: "Эти тайные визиты отражают то, как Кылычдароглу, вероятно, будет вести самые важные для Анкары отношения, и не предвещают ничего хорошего для двусторонних связей".



Андрей Яшлавский Источник - МК

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