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Универсальная денежная единица на смену доллару США, - В.Катасонов
00:49 16.04.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 15.04.2023

99 процентов населения Земли понятия не имеет о том, что только что произошло

Весь мир охватила лихорадка создания цифровой валюты центрального банка (CBDC). Не менее сотни центральных банков занимаются этой темой. К наиболее продвинутым в данном вопросе можно отнести центробанки КНР, Индии, Швеции, Казахстана, РФ и некоторых других стран. Примерно в десятке стран власти уже объявили о введении цифровой валюты. Но это преимущественно мелкие юрисдикции, которые, по мнению экспертов, используются в качестве испытательных полигонов. Среди них лишь одна крупная страна – Нигерия.

В проблематику CBDC достаточно глубоко погрузился Банк международных расчетов (БМР) в Базеле. Он оказывает консультативное содействие центробанкам отдельных стран в подготовке проектов цифровой валюты, а также инициирует проекты по состыковке систем цифровых валют отдельных стран с прицелом на использование CBDC в качестве средства расчетов между странами. Некоторые эксперты высказывают предположение, что БМР имеет далеко идущие цели по созданию единой для всех стран CBDC – мировой цифровой валюты, которая должна прийти на смену доллару США.

Что касается Международного валютного фонда (МВФ), то до последнего времени тема CBDC была на периферии его интересов. Однако на уходящей неделе произошел разворот интереса МВФ в сторону цифровой валюты. В апреле в Вашингтоне в очном формате проходит ежегодная весенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ), где состоялся ряд выступлений на тему CBDC.

Заместитель управляющего директора МВФ Бо Ли в своем выступлении констатировал "беспрецедентный" интерес к цифровым валютам со стороны многих стран-членов Фонда. Он сказал, что к настоящему времени по крайней мере 40 стран-членов обращались в Фонд с вопросами по теме CBDC и просьбами оказания консультативной помощи. Чиновник считает, что процесс внедрения CBDC в разных странах надо по возможности координировать и унифицировать. Фонд запускает подготовку справочника по вопросам CBDC, который позволит избежать возможных ошибок. Ли представил структуру справочника, который будет состоять из 19 глав, разделенных на широкие разделы. Подготовка справочника рассчитана на 4-5 лет. Финансирование работы взяла на себя Япония. На сайте МВФ выложен материал IMF APPROACH TO CENTRAL BANK DIGITAL. CURRENCY CAPACITY DEVELOPMENT (Подходы МВФ к цифровой валюте центрального банка. Развитие потенциала создания валюты), где представлен план-проспект справочника.

Еще более резонансным стало другое событие на полях весенней встречи МВФ/ВБ: Фонд планирует запустить цифровую валюту "Универсальная денежная единица" (UMU), или Unicoin. Правда, МВФ скорректировал новость, сказав, что предложение по UMU исходило не от Фонда. Это было предложение в адрес Фонда, сделанное организацией Digital Currency Monetary Authority (DCMA). Представители DCMA заверили, что UMU не будет заменять обычные валюты стран-членов Фонда, а будет лишь дополнять их, обеспечивая более надежные и быстрые платежи. По словам Даррелла Хаббарда, исполнительного директора DCMA и главного архитектора UMU, "UMU не пытается разрушить международную валютную систему. На самом деле, он укрепляет ее, помогая МВФ выполнить заявленный мандат по обеспечению экономической и финансовой стабильности своих государств-членов".

Самое удивительное, что до настоящего времени почти никто не слышал об организации DCMA. Она дает очень короткую информацию о себе: "DCMA является мировым лидером в области защиты инноваций в области цифровых валют для органов денежно-кредитного регулирования. Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить глобализацию торговли посредством валютной интеграции международных платежей и расчетов при одновременном укреплении валютного суверенитета национальных экономик".

Как можно понять, DCMA уже разрабатывала цифровую валюту UMU, на сайте есть несколько лаконичных фраз об этой валюте: "Универсальная денежная единица может быть принята в качестве официальной валюты для расчетов по торговым операциям и в качестве денежной резервной валюты центрального банка для смягчения последствий сезонного и системного обесценивания местной валюты". Также: "Универсальная денежная единица может быть куплена в местной валюте каждой национальной экономики, что укрепляет денежный суверенитет центрального банка. Центральные банки могут заключить двустороннее соглашение с использованием UMU…"

Что касается организации DCMA, о ней никакой внятной информации нет нигде.

Уже появились первые комментарии по поводу универсальной денежной единицы. 13 апреля вышла статья IMF unveils new "Global Currency" known as The "Universal Monetary Unit" that is supposed to "Revolutionize The World Economy" (МВФ представляет новую "глобальную валюту", известную как "универсальная денежная единица", которая должна "революционизировать мировую экономику""). Ее автор Майкл Снайдер (Michael Snyder) начинает статью так: "Только что запущена новая глобальная валюта, но 99 процентов населения Земли понятия не имеет о том, что только что произошло". И далее: "Это должно стать тревожным сигналом для всех нас, потому что широкое внедрение новой "глобальной валюты" стало бы гигантским шагом вперед для глобалистской повестки дня. МВФ не создавал эту новую валюту, но она была представлена на крупном собрании МВФ в начале этой недели…"

Снайдер признается, что до сих пор не знал, что существует организация под названием DCMA. Но он провел свои раскопки и сделал вывод: "DCMA является мировым лидером в области защиты цифровых валют и инноваций в денежно-кредитной политике для правительств и центральных банков. В состав DCMA входят суверенные государства, центральные банки, коммерческие и розничные банки и другие финансовые учреждения".

Оказывается, в мире CBDC тоже есть своя конспирология. Автор статьи эмоционально заключает по поводу проекта UMU: "Тайная клика международных банков и национальных правительств сговорилась, чтобы протолкнуть эту новую валюту нам в глотки".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681595340


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