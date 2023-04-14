Матч за звание ЧМ по шахматам. Ян Непомнящий белыми обыграл Дин Лижэня в пятой партии

00:52 16.04.2023

Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча за шахматную корону.



Матч за звание чемпиона мира

Астана, Казахстан

5-я партия

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1:0

Счет после пяти партий – 3:2 в пользу Непомнящего.







Всего шахматисты могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го).



За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью – 0,5. Чемпионом мира становится игрок, суммарно набравший 7,5.



В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.