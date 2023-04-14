Запад открывает Кавказский фронт: спину России прикроет Иран? - А.Топоров

00:54 16.04.2023 ЗАПАД ОТКРЫВАЕТ ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ: СПИНУ РОССИИ ПРИКРОЕТ ИРАН

В Карабахе – он же Арцах (кому что ближе) снова неспокойно: там стреляют, гибнут и армяне, и азербайджанцы. А все потому, что люди из других земель начали новую игру, приз в которой – отнюдь не маленькая горная территория в Закавказье.



Тот еще визитер

В Карабахе нет мира. Стороны делают вид, что блюдут какие-то договоренности, но все это лишь слова. Так, 12 апреля Азербайджан посетил действующий председатель ОБСЕ, а также глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. Презанятный персонаж, надо отметить, этот представитель албанской диаспоры постюгославской страны, которая при поддержке Запада жаждет подмять под себя управление этим своеобразным государством.



Почему своеобразным? А потому как северомакедонцы этнически являются западными болгарами, которым в пику сталинской Болгарии титовские коммунисты придумали новую идентичность по вполне себе украинским лекалам. С которой те долгое время не могли попасть в НАТО (греки возмущались тем, что какие-то славяне присвоили себе самоназвание эллинов-македонцев и сменили гнев на милость лишь тогда, когда в названии страны появилось прилагательное "Северная", намекающая на региональное, а не этническое самосознание), а теперь – в ЕС (туда северомакедонцев не пускают болгары, требуя принять общеболгарскую идентичность, но македонцы уже привыкли быть "свидомыми").



На фоне этой мутной ситуации местные албанцы при поддержке структур Сороса и вдохновленные примером соседнего Косова дважды поднимали вооруженные бунты. После которых Запад чуть ли не насильно усаживал славянское большинство и албанское меньшинство за стол переговоров, после чего последнее получало все больше преференций, мест в парламенте и портфелей в правительстве.



Османи попал в лидеры ОБСЕ по ротации, ну а место во главе внешнеполитического ведомства бывшему хирургу выхлопотала община, желающая поставить во главе Северной Македонии премьера-албанца. Нужно отметить, что до председательства в ОБСЕ он показал себя настоящим молодцом в глазах Запада: высылал из некогда лояльной к России страны наших дипломатов, вместе с сородичами из Албании и Косова возмущался признанием Москвой ЛДНР, заявляя о "безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".



А теперь западно-правильный Буяр прибыл в Баку, где встретился с коллегой Джейхуном Байрамовым, а затем с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И тот и другой рассказали ему о "вооруженной провокации со стороны Армении" и "реинтеграции местного армянского населения", а также призвали Ереван к "переговорам по мирному договору и нормализации отношений". А тот все провоцирует.



Можно, конечно, предположить, что реинтеграция в регионе идет с, так сказать, объективными трудностями. Во всяком случае, на подобные мысли наводят видео с прошлой войны, запечатлевшие "подвиги" азербайджанских освободителей: отрезание голов пленным, избиение стариков, выкорчевывание крестов. Но вот почему и Алиев, и Байрамов умолчали, что за день до перестрелки с кровопролитием на армянскую территорию проникла азербайджанская ДРГ из шести человек, которую удалось обезвредить? Что понадобилось азербайджанским диверсантам на сопредельной территории? Впрочем, мы как-то забыли, что Баку считает весь Карабах-Арцах своим. А, возможно, и саму Армению.



Так кто начал?

Спустя сутки после того, как диверсанты были обезврежены, то есть 11 апреля, произошла кровавая развязка. Началось все с того, что с утра власти непризнанной Республики Арцах направили азербайджанцам предложение провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. На просьбу каких-то там непризнанных армян всемирно признанные азербайджанцы отреагировать нужным не посчитали. Но стало очевидно, что кому-кому, а Степанакерту никакая война не нужна и в помине. Тем не менее что-то похожее на войну затем и случилось.



И тут у каждой стороны имеется собственная версия. Так, азербайджанцы официально утверждают, что это армяне первыми обстреляли их войска из стрелкового оружия. Просто так взяли и обстреляли. Хотя Байрамов во время встречи с Османи намекнул:



Баку считает неприемлемым вмешательство Еревана в процесс реинтеграции армянского населения Карабаха.



Видимо, как мы и предполагали, процесс идет через пень-колоду: то ли местные армяне не хотят учить азербайджанский язык, то ли переходить в ислам.



Как бы то ни было, но ситуация в районе населенного пункта Тех (или Дыг, как называют его азербайджанцы), расположенного у границы между городами Горис и Лачин в Сюникской области Армении, была накалена до предела. Надо отметить, что этот участок границы охраняли не пограничники, а военные, что Ереван объясняет тем, что с противоположной стороны против них также стоят военные. И, если что, пограничники своими силами успешно противостоять им не смогут.



Именно для противостояния азербайджанской армии армянские военные и начали рыть траншеи от своего поста до ближайшей дороги, вдоль которой стояли "укрепы" азербайджанцев. Тем это не понравилось, и они приехали на армейском джипе качать права. После непродолжительной перебранки парламентеры, видимо, были фигурально посланы обратно на свои позиции.



При этом, заметьте, ни сам азербайджанский джип, ни находившиеся в нем бойцы не пострадали. Зато в ответ армянам прилетело из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Те открыли ответный огонь. Как итог: четверо погибших и шестеро раненых армян, в их числе командир Особого армейского корпуса Армен Гезалян (видимо, отвечавший за оборону этого участка), и трое погибших азербайджанцев. Судя по фотографиям под некрологами – все сплошь молодые парни, которым бы жить да жить.



Как европейцы армянам мир устанавливать помогали

Информацию об инциденте я получил, как только прибыл. К сожалению, такие происшествия могут привести к дальнейшей эскалации,



– прокомментировал произошедшее дежурными фразами Буяр Османи во время визита в Азербайджан. И добавил, что "ОБСЕ готова содействовать налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, чтобы привнести мир в регион".



Самое забавное, что именно эта организация уже привносила мир в регион с армянской стороны - незадолго до взаимных обстрелов и гибели людей. Так, представитель правящей прозападной партии "Гражданский договор" Армен Хачатрян сообщил по итогу инцидента представителям прессы, что в начале апреля представители ОБСЕ уже посещали Тех и что-то там мониторили. О результатах мониторинга Хачатрян не знает, но в том, что евронаблюдатели выполняют сдерживающую роль, он более чем уверен.



Миссия ЕС сыграет существенную роль в установлении мира в регионе,



– согласился с представителем партии Никола Пашиняна и спикер парламента Армении Ален Симонян.



Ну а мы наблюдаем "установление мира" воочию. Притом что в зоне ответственности российского контингента никаких перестрелок не наблюдается. А вот в тех местах, куда влезли со своими мониторингами душки-европейцы, стреляют и льется кровь.



Причем влезли они туда с не очень легкой руки вышеупомянутого Никола Пашиняна, премьера Армении. Который в ходе вроде как трехсторонней встречи с Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Праге, на которую почему-то еще позвали Реджепа Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, согласился на присутствие в стране постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ численностью порядка 70 человек. При этом президент Франции не забыл добавить, что именно Россия стоит за дестабилизацией обстановки в Закавказье.



Видимо, под впечатлением от этих слов Пашинян отказался от участия армянского контингента в совместных учениях стран ОДКБ, зато известно, что Армения вместе с другими странами и псевдостранами, желающими хозяйского западного сапога (БиГ, Косово, Молдавия, Грузия) примет участие в учениях НАТО Defender-2023. И не далее, как 11 апреля – в день, когда на его родине стреляли и убивали, министр обороны Армении Сурен Папикян посетил штаб-квартиру верховного командования сил НАТО в Европе в Брюсселе. О чем говорили стороны, до общественности не довели. Но так и хочется спросить у каждого из армянских сторонников евроинтеграции: "Ну что, помогают вам ваши европейские господа?"



При этом, создавая напряжение в регионе, пытаясь выдавить оттуда Россию, Запад наносит удар еще по одному своему заклятому врагу – Ирану. Который пытается вести независимую политику и реальными делами, а не разглагольствованиями помогает России в тяжелый для нее период. Потому отнюдь не случайно из-за событий на армяно-азербайджанском пограничье иранские войска были приведены в полную боевую готовность.



Не следует сбрасывать со счетов и тот немаловажный факт, что внутри Ирана существует своя азербайджанская пятая колонна, населяющая так называемый Иранский Азербайджан, при помощи которой Турция, а также страны Запада пытаются раскачать ситуацию в стране. Поэтому усиление позиций Баку в Карабахе-Арцахе и ослабление Москвы в этом регионе крайне невыгодны Тегерану, и происходящее возле его границ заставляет иранцев нервничать.



Что с того?

По последним данным, в городах Сюникской области начинают собираться армянские добровольцы: люди готовы защищать родную землю в случае эскалации конфликта. Похоже, что под шумок решить застарелый "армянский вопрос" хочет и Азербайджан. Но отмашку обеим сторонам если и дадут, то точно не в Баку и Ереване. У новых друзей Пашиняна одна цель – разжечь цепь вооруженных конфликтов вдоль российской границы.



И выдавить Россию из Закавказья вместе с военной базой, для чего, видимо, будут раздуваться настроения в духе: "Посмотрите, эти русские нам ничем не помогают, а Европа готова защитить". Не зря по улицам Еревана уже ходят толпы, выкрикивающие, что их основные враги – это "русские, турки и азеры".



Вот только отвечать за шуры-муры режима Пашиняна с Западом придется армянскому народу. При реализации негативного сценария – по полной программе.



Алексей Топоров Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681595640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами

- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год

- Кадровые перестановки

- В столице состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников науки

- Мажилисменам презентовали законопроект по вопросам ведения бизнеса

- Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы

- Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области

- Рабочий график главы государства

- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России

