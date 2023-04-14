Подробности о "внебрачном сыне Нурсултана Назарбаева" распространяются в сети

10:39 16.04.2023

Астана. 15 апреля. КазТАГ – В интернете распространяются подробности о некоем Таумане Назарбаеве, который назван "внебрачным сыном Нурсултана Назарбаева", передает корреспондент агентства.



"Тауман Нурсултанулы – сын Назарбаева от его третьей неофициальной жены Асель Курманбаевой (Мисс Казахстан-1999). Тауману 18 лет. Кроме того, Асель Курманбаева родила Назарбаеву и второго сына Байкена (2008 года рождения). В астанинских курилках уже давно говорят, что Тауман провел никах с А. Майдановой (2005 года рождения). Отец Майдановой – Алмасадам Саткалиев стал министром энергетики РК после того, как дочь начала встречаться с Тауманом", – утверждается на распространяемом в интернете видео.



