 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Подробности о "внебрачном сыне Нурсултана Назарбаева" распространяются в сети
10:39 16.04.2023

Астана. 15 апреля. КазТАГ – В интернете распространяются подробности о некоем Таумане Назарбаеве, который назван "внебрачным сыном Нурсултана Назарбаева", передает корреспондент агентства.

"Тауман Нурсултанулы – сын Назарбаева от его третьей неофициальной жены Асель Курманбаевой (Мисс Казахстан-1999). Тауману 18 лет. Кроме того, Асель Курманбаева родила Назарбаеву и второго сына Байкена (2008 года рождения). В астанинских курилках уже давно говорят, что Тауман провел никах с А. Майдановой (2005 года рождения). Отец Майдановой – Алмасадам Саткалиев стал министром энергетики РК после того, как дочь начала встречаться с Тауманом", – утверждается на распространяемом в интернете видео.



Также отмечается, что резиденция Назарбаева в Астане также оформлена на Таумана.

Редакция КазТАГ предлагает министру энергетики Алмасадам Саткалиев считать данную публикацию запросом комментария касательно описанной ситуации.

Ранее КазТАГ сообщал о том, что Дастан Джантелиев, который приходится зятем Асель Исабаевой – предполагаемой "жене" экс-президента Нурсултана Назарбаева – стал депутатом маслихата Алматы.

Алмасадам Саткалиев, который с марта 2021 года возглавлял фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", стал министром энергетики 4 апреля.

Источник - КазТАГ
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