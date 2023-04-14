Спецпрокуроры Казахстана просят Люксембург допросить руководителей ArсelorMittal. Самим - никак?

10:42 16.04.2023

Спецпрокуроры Казахстана просят Люксембург допросить руководителей ArсelorMittal, сообщил пресс-секретарь генерального прокурора РК Дархан Дуйсенбай.



"Для проведения всестороннего расследования спецпрокуроры направили запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Великого Герцогства Люксембург, где зарегистрирована материнская компания Общества – ArсelorMittal", – рассказал Дуйсенбай в субботу.



Он отметил, что казахстанское следствие просит "установить и допросить первых лиц" ArсelorMittal. В частности, спецпрокуроры хотят понять: знают ли главные держатели компании об авариях, происходящих на их шахтах, и последствиях. Принимались ли какие-то меры "по предотвращению подобных инцидентов и сохранению жизни и здоровья работников".



Отметим, что число жертв на мощностях компании за 16 лет достигло около 100.



Предыдущей крупной трагедией на АМТ было обрушение печи на заводе 10 июня – тогда под завалами погибли четыре человека. Другой крупной трагедией был инцидент, произошедший год назад – 7 ноября 2021 года на шахте Абайская погибли сразу шесть человек – тогда же сенатор Сергей Ершов сообщал, что с 2006 года – то есть за пять лет – на шахтах АМТ погибли около 90 человек. Таким образом, инцидент, произошедший в ночь на четверг 3 ноября 2022 года, увеличил число жертв на мощностях предприятия до около 100 человек.



Отметим, что по информации МИА КазТАГ, на одной лишь шахте Абайская, где последняя крупная трагедия произошла год назад, за все время ее существования погибло около 50 человек.



После каждой трагедии представители как исполнительной, так и законодательной власти поднимают вопросы безопасности труда, грозя ужесточением мер. Вот и сегодня после трагедии в Шахтинске спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя ситуацию, заверил, что парламент готов ужесточить законодательство в области охраны труда. Однако похоже на то, что нарушений в области безопасности труда на АМТ меньше не становится. Самый свежий пример – сообщение комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям, распространенное всего три дня назад – в частности, 31 октября стало известно, что на одной лишь шахте "Тентекская", которая тоже относится к АМТ, одна проверка выявила 151 нарушение в области промышленной безопасности.



Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске произошел выброс газа, в результате погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Список погибших уже известен и доступен на сайте агентства КазТАГ.