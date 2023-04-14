 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.04.2023
11:59  Президент Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи
11:57  Битва на окраинах империй: Кыргызстан ждет политическая перезагрузка, - Ольга Новгородцева
11:55  Запущен процесс по ликвидации Молдовы
11:17  Кыргыз северного племени "бугу" Эльчибек Джантаев - новый Ошский губернатор. Это чревато...
10:45  Главной целью погромов в Кордае было убрать Токаева – глава Ассоциации дунган Казахстана
10:42  Спецпрокуроры Казахстана просят Люксембург допросить руководителей ArсelorMittal. Самим - никак?
10:39  Подробности о "внебрачном сыне Нурсултана Назарбаева" распространяются в сети

08:27  Мятеж в Судане: в бой пошли танки, кто побеждает - непонятно..
00:54  Запад открывает Кавказский фронт: спину России прикроет Иран? - А.Топоров
00:52  Матч за звание ЧМ по шахматам. Ян Непомнящий белыми обыграл Дин Лижэня в пятой партии
00:49  Универсальная денежная единица на смену доллару США, - В.Катасонов
00:48  Отчего Францию трясет? Всемирная тенденция, - Г.Симаков
00:30  Как быстро пойдет движение России от Европы к Азии, - Сергей Караганов
00:20  Турция. Что может принести с собой победа оппозиционного лидера Кылычдароглу, - А.Яшлавский
00:15  В плохом интернете в Таджикистане теперь виноваты стены домов?
00:07  Лоббисты массового завоза мигрантов в Россию решили под свою коррумпированную политику подвести научное обоснование
Суббота, 15.04.2023
22:44  В Судане мало-понятный воренный переворот: армия сражается против восставшего спецназа (или наоборот?)
20:50  Последний самурай. В японского премьера Кисиду метнули гранату
17:21  Рецепт банкротства. Пакистан, Шри-Ланка и другие…, - Сергей Кожемякин
17:10  "Белых загонят в резервации": Америке предрели скорую гражданскую войну, - прогноз израильского политолога Харари
16:20  Против кого расширяется ШОС? - Ильяс Кемалоглу
16:19  Байден против Трампа: соревнование хромых уток, - Кристиан Уайтон
12:35  Кибер-криминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в Казахстане
12:33  Казахстан и Россия: концептуальный подход, - Булат Султанов
12:31  Президент Казахстана поздравил православных верующих с праздником Пасхи
11:32  Человечество стоит на пороге создания абсолютного оружия А что дальше? Ответа пока нет, - В.Прохватилов
08:27  Новый Трудовой кодекс разработали в Кыргызстане
07:53  "Переломная точка в истории". Удержится ли Эрдоган у власти в Турции, - Ст.Тарасов
01:14  Китайский гамбит в ШОС, - Саддад аль-Хусейни
01:12  Конфликты в Восточной Азии: в чем отличие от Европы? - Дм.Стрельцов
01:10  Либеральная демократия и ветер перемен, - Илтер Туран
01:06  Междуморье и Украина, - Валерий Ильин
01:00  Что будет с православием на Украине? И кто Зеленский - Иуда или искуситель? Предсказания сбываются, - Е.Мурзина
00:58  Переселение соотечественников – шанс и для них, и для России, - Виталий Лекомцев
00:18  Америка взбешена, и ставит Индию на колени из-за русской нефти, - СП
00:12  Фронт сопротивления в Афганистане пытается избавиться от прозападного лобби, - А.Серенко
Пятница, 14.04.2023
22:13  В США подтвердили гибель минимум 3-х "бывших" спецназовцев под Артемовском
21:56  Италия: миграционная катастрофа, - Игорь Веремеев
19:04  Почему экспаты и узбекский бизнес недовольны работой друг друга
18:15  УзбСМИ пишут об отставке хокима Андижанской области Абдурахманова
18:13  Самые страшные и загадочные авиакатастрофы в небе Казахстана
18:01  Алия Назарбаева и Кайрат Сатыбалды лишились 2 тыс. га земли близ Алматы
17:59  Таджикистан и Китай договорились о прокладке оставшихся участков автодороги Душанбе – Кульма
17:55  В Панджшере в бою против талибов пал полевой командир ФНСА Акмал Амири
17:18  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана, - "Караван"
17:16  Китай дрейфует к военной поддержке России: сенсационный визит министра обороны КНР, - М.Ростовский
12:38  Большевиков Абай Кылычбекович назначен... Кадровые перестановки в кыргызском Оше
12:36  Китай начал уверенную подготовку к конфронтации с США, - У Цзюнь Хуа
12:33  Президентским указом Жапарова. За неуплату налогов спирт- и винзавод "Аю" конфискованы государством
12:31  "Это вам на чай". Зам. губера Ошской области Киргизии Жаныкулов попался на взятке в прямом эфире (видео)
11:56  Как кыргыз-президент может быть отрешен от должности? Садыр Жапаров подписал поправки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Спецпрокуроры Казахстана просят Люксембург допросить руководителей ArсelorMittal. Самим - никак?
10:42 16.04.2023

Спецпрокуроры Казахстана просят Люксембург допросить руководителей ArсelorMittal, сообщил пресс-секретарь генерального прокурора РК Дархан Дуйсенбай.

"Для проведения всестороннего расследования спецпрокуроры направили запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Великого Герцогства Люксембург, где зарегистрирована материнская компания Общества – ArсelorMittal", – рассказал Дуйсенбай в субботу.

Он отметил, что казахстанское следствие просит "установить и допросить первых лиц" ArсelorMittal. В частности, спецпрокуроры хотят понять: знают ли главные держатели компании об авариях, происходящих на их шахтах, и последствиях. Принимались ли какие-то меры "по предотвращению подобных инцидентов и сохранению жизни и здоровья работников".

Отметим, что число жертв на мощностях компании за 16 лет достигло около 100.

Предыдущей крупной трагедией на АМТ было обрушение печи на заводе 10 июня – тогда под завалами погибли четыре человека. Другой крупной трагедией был инцидент, произошедший год назад – 7 ноября 2021 года на шахте Абайская погибли сразу шесть человек – тогда же сенатор Сергей Ершов сообщал, что с 2006 года – то есть за пять лет – на шахтах АМТ погибли около 90 человек. Таким образом, инцидент, произошедший в ночь на четверг 3 ноября 2022 года, увеличил число жертв на мощностях предприятия до около 100 человек.

Отметим, что по информации МИА КазТАГ, на одной лишь шахте Абайская, где последняя крупная трагедия произошла год назад, за все время ее существования погибло около 50 человек.

После каждой трагедии представители как исполнительной, так и законодательной власти поднимают вопросы безопасности труда, грозя ужесточением мер. Вот и сегодня после трагедии в Шахтинске спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя ситуацию, заверил, что парламент готов ужесточить законодательство в области охраны труда. Однако похоже на то, что нарушений в области безопасности труда на АМТ меньше не становится. Самый свежий пример – сообщение комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям, распространенное всего три дня назад – в частности, 31 октября стало известно, что на одной лишь шахте "Тентекская", которая тоже относится к АМТ, одна проверка выявила 151 нарушение в области промышленной безопасности.

Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске произошел выброс газа, в результате погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Список погибших уже известен и доступен на сайте агентства КазТАГ.

Источник - kaztag.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681630920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами
- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год
- Кадровые перестановки
- В столице состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников науки
- Мажилисменам презентовали законопроект по вопросам ведения бизнеса
- Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы
- Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области
- Рабочий график главы государства
- Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили Сенаторы Казахстана и России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  