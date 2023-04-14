Главной целью погромов в Кордае было убрать Токаева – глава Ассоциации дунган Казахстана

10:45 16.04.2023 Астана. 7 февраля. КазТАГ – Амир Касенов. Сегодня ровно три года, как произошли крупнейшие в новейшей истории Казахстана погромы на этнической почве – вечером 7 февраля 2020 года сразу на несколько населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области, которые являются местами компактного проживания дунган, были совершены нападения, сопровождавшиеся убийствами и избиениями сельчан. К сожалению, КазТАГ тогда оказался единственным СМИ, решившимся нарушить запрет на освещение тех событий в тот момент, когда они происходили, а не тогда, когда факт массовых погромов был признан официально. О том, как повлиял на ход тех событий КазТАГ, а главное, какова была цель этих погромов, и почему конечной мишенью их заказчиков был президент Касым-Жомарт Токаев, главному редактору агентства, спустя три года, рассказал председатель Ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров.



- Хусей Шимарович, три года прошло, как вообще ситуация сейчас, как обстановка, как внимание властей?



- Во-первых, хочу еще раз вас поблагодарить вас за то, что три года назад именно ваш КазТАГ, ваше информационное агентство, вы сами, когда был введен запрет давать какие-то новости об этой трагической ситуации, вы, наверное, внесли самый большой вклад в предотвращении масштабов этой трагедии, могло быть намного больше, если бы в свое время вы не дали в СМИ информацию о том, что случился этот инцидент, конфликт разгорается и так далее.



От редактора – ночью 7 февраля 2020 года редакция КазТАГ получила письмо от комитета информации с требованием "придерживаться официальной позиции" касательно ситуации в Кордайском районе, и данная позиция заключалась в том, что ситуация якобы под контролем, а конфликт, который якобы носил бытовой характер, уже якобы исчерпан. Схожую позицию незадолго до указанного требования публично озвучил и сам Токаев, который, как подтвердилось позже, был на тот момент введен в заблуждение. В итоге, вопреки требованию регулятора, редакция, сопоставив факты и, заручившись поддержкой сооснователя агентства КазТАГ Асета Матаева, приняла решение продолжить освещение событий, несмотря на риск лишения лицензии и закрытия СМИ – на тот момент, как и сейчас, главным приоритетом для редакции были и остаются жизни людей.



- Этим самым вы спасли не только дунганский этнос, а там масштабы планировались очень большие. Одно то, что руководитель районного отдела полиции давал показания, что им дали ложную информацию с Кордайского акимата, что "дунгане восстали", и они приезжали сюда фактически "подавлять восстание". И вот эти ОМОН, Нацгвардия и так далее приезжали с задачей "подавлять восстание", были вооружены автоматами и пулеметами. Чего стоили только эти показания, представляете? Масштаб готовился очень большой и благодаря тому, что общественность узнала, благодаря тому, что приехала Нацгвардия, которая только по приезду, после 5 часов утра, смогла решить ситуацию, стабилизировать ситуацию. Своими сообщениями, прямыми репортажами, вы действительно спасли не только большое количество дунганского населения, но и спасли действующего президента, руководителя страны, а фактически главная задача была дискредитировать его и объявить его недееспособным, и так далее…



- Токаев же тогда был уже президентом…



- Да, именно его. Фактически это было направлено против него, чтобы его дискредитировать и убрать его, чтобы показать, что он не справился, дал слишком много свобод и так далее. И вы, несмотря на письмо из министерства, продолжали освещать. Фактически после 23.00 трагедия не стабилизировалась, а наоборот ухудшалась. Только ваша информация опровергла также слова президента, что ситуация разрешилась, ведь и его вводили в заблуждение и все это помогло предупредить еще большее количество жертв и худшее развитие сценария. Поэтому за это и хотел поблагодарить вас, в том числе Асета и Сейтказы Матаевых, спасибо, что спасли нас, спасли положение!



Во-вторых, я хотел бы сказать, что после того, как президент 11 января прошлого года выступил и подчеркнул одним предложением, что трагические события Жамбылской области – это звенья одной цепи, то есть подготовка провокации с целью дестабилизировать наше общество, нарушить наше единство и так далее, это его выражение дало очень большой эффект, положительное направление в решении многих проблем. Ведь вы сами тоже в курсе и знаете, что нас сразу делали виновными после всех этих трагических событий.



Бывший в то время акимом области Аскар Мырзахметов, увидев всю трагическую ситуацию, увидев всю эту толпу пришлых, а это более 10 тыс. людей, сказал одну важную вещь. Когда он подошел к оцеплению, где стояла редкая цепочка полицейских и наши ребята стояли там, не пропуская бандитов в село, он сказал, что им нужно продержаться любой ценой: "Помощь идет, войска идут, а вам, ребята, надо продержаться любой ценой". Но, ни слова акима, ничто не помогло сделать нас невиновными.



- Как обстоит ситуация с уничтоженным и поврежденным имуществом?



- Фактически были выделены копейки на восстановление этих домов. Хотя первая комиссия, которая определила ущерб только сгоревших домов, а сгорело у нас 168 домов, 22 объекта бизнеса, 122 машины сгорели либо были угнаны, более 1 тыс. голов животных, так вот только от сгоревших домов комиссия определила ущерб в Т1,77 млрд. И чудесным образом, в течение двух-трех месяцев, когда началась выдача компенсации, а выдача началась только в сентябре 2020 года, спустя семь месяцев, и нам выдали жалкие Т213 млн. То есть выдали 15% от суммы ущерба, и то – выдали только через какой-то специально искусственно созданный фонд, фонд еще накрутил свои проценты, налоги. То есть пострадавшие, погорельцы получили даже меньше этих Т213 млн. Это также один из моментов, когда пострадавших посчитали виновными в этих событиях. Хотя с самого начала было видно, что инцидент с этим аксакалом, он послужил бомбой для того, чтобы на всю страну очернить наш народ. И по существу это была такая компания по оправданию этих бандитов, которые совершили этот самый крупный, наверное, этнический конфликт, погромы и по обвинению самих пострадавших, что сами спровоцировали этот конфликт.



- Мы сейчас говорим про реваншистские настроения Старого Казахстана? Как думаете, кто стоял за кампанией по обелению погромщиков, провокаторов, этих молодчиков крепкого телосложения из других регионов, которые туда прибывали? Это были те, кто сейчас у власти или это были те, кто устроили январские события и которых принято называть представителями Старого Казахстана?



- Я думаю, что характер этих погромов и организация такого огромного числа людей за короткое время, что прибыли сюда и открытие им зеленых коридоров – беспрепятственного прохождения до мест погромов – имеет место быть спланированная акция. У нас же это была пограничная зона и находилась в Карасу – черной речке, контрольно-пропускной пункт пограничников, которые пропускали в нашу зону дунганских поселений только по удостоверению или паспортам. Так вот, они беспрепятственно пропустили тысячи машин, десятки тысяч людей беспрепятственно. Мало того, по показаниям людей, им давали напутствие и говорили, что у них еще в запасе есть четыре часа и им предлагали еще представители силовых структур, чтобы им сняли номерные знаки и так далее. Все это говорит об их подготовленности к провокации. Скорее всего, я думаю, что, во-первых, это было подготовлено против действующего президента Токаева. Главная цель была дискредитировать его – также, как и во время январских событий.



- Если в этих событиях замешаны пограничники, а они подчиняются комитету национальной безопасности (КНБ), который на тот момент возглавлял Карим Масимов, получается, курировать мог эти события только он?



- Не совсем. Знаете, команда была дана руководителем района, это не обязательно структура КНБ, это могли быть также представители прежней власти. Они, скорее всего, давали команду, вводили в заблуждение президента страны и почерк, как собирали людей и откуда – собирали, кстати – с "Алтын Орды" (рынок на окраине Алматы, который, как считается, до январских событий контролировал брат экс-президента Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев – КазТАГ). И вы тоже об этом писали, что с "Алтын Орды" ставили бесплатно водителей, таксистов, им давали на руки от Т35 тыс. до Т50 тыс., чтобы они собирали людей и отправляли туда. И это в точности повторяет события трагичного января, когда также толпа собралась у "Алтын Орды" и пошла громить уже Алматы. Здесь, скорее всего, прослеживается именно почерк представителей прежней власти и силовых структур. Чтобы провокацию использовать против тех демократических преобразований, которые прошли в 2019 году при новом президенте, это, наверное, многим не понравилось и решили использовать этот инцидент, чтобы дискредитировать власть самого Токаева, использовать это.



Эти же люди владели очень большим влиянием в Казахстане, они же создали эту правительственную комиссию, им также дали задание сделать виновными именно самих пострадавших. Но самое страшное, что и сегодня продолжают нас считать виновными. В частности, акимат Кордайского района уже третий год отказывает нам в проведении любых общественных мероприятий, например, запрещают проводить поминки вследствие этих трагических событий. Мы же проводим эти поминки не столько за упокой этих 12 человек, которые погибли в наших селах, сколько за стабильность и процветание самого Казахстана. В этом году, например, в селе Масанчи мы планируем провести поминки с приглашением наших братских казахских сел.



- Как обстоят взаимоотношения у дунган с казахами?



- Поверьте мне, между нами – жителями дунганских и казахских сел – абсолютно нет никаких проблем или вражды. Нет никакой мести, мы уж 150 лет вместе живем и переженились, подружились, живем в одном месте. А этот конфликт искусно срежессирован и между нами хотят вбить клин.



А мы же приглашаем этих аксакалов, имамов, жителей этих сел. И в селах Масанчи и Сортобе отменили нами намеченные мероприятия, перенесли их на другие сроки. Обычно мы приглашаем имамов, вместе читаем Коран, приглашаем тысячи людей, а в селе Масанчи пригласили двоих с района или с области имамов, прочитали Коран, запретили людям где-то выступать и так далее. Это разочаровывает. Скорее бы правительство уже выработало стратегию, фактические планы и конкретные механизмы по разрешению конфликтных ситуаций в местах компактного проживания каких-то этносов. Хочется, чтобы наши министры учли горький опыт, произошедший в Кордайской области, чтобы больше нигде в Казахстане не происходили такие события и могли предупредить такие события…



От редактора – когда данный материал готовился к выпуску, автору материала позвонил Хусей Дауров и сообщил, что в Кордайском районе все же состоялись официальные мероприятия памяти жертв событий трехлетней давности. Как уточнил глава Ассоциации дунган Казахстана, в мероприятиях приняли участие официальные лица, в том числе представители руководства Жамбылской области, что, по словам Даурова, вселяет оптимизм и надежду в то, что историческая правда касательно того, как на самом деле разворачивались кровавые февральские события 2020 года, в итоге восторжествует.



- Хусей Шимарович, как живут дунгане Казахстана сейчас?



- Дунгане производят 1,5 тонны лука и не только лука. Благодаря нам овощи в Казахстане одни из самых дешевых в мире, поэтому мы работаем, не жалуемся на судьбу, сажаем овощи по всем областям Казахстана. Люди, вроде бы, успокоились, живем в Новом Казахстане – также по прежнему трудимся на благо и процветание Казахстана.



- Благодарим Вас за интервью! Источник - kaztag.kz

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