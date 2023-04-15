Запущен процесс по ликвидации Молдовы

11:55 16.04.2023

Елена Острякова. 15.04.2023



Президент Молдовы Майя Санду инициировала ликвидацию государства Республика Молдова, когда объявила о созыве 21 мая так называемого "Национального собрания".



Об этом заявил бывший молдавский президент Владимир Воронин, выступая перед журналистами в парламенте страны, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Президент Молдовы Майя Санду инициировала ликвидацию государства Республика Молдова, когда объявила о созыве 21...



"Сбор силой людей на площади Великого национального собрания, анонсированный Майей Санду, – это нужно для отвлечения внимания граждан от социально-экономических провалов властей, но и для начала процесса по ликвидации Республики Молдова как независимого и суверенного государства", – сказал Воронин.



Он назвал предстоящий 1 июня саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе "шабашем разжигателей войны".



"А как еще это действо назвать, если его цель – втягивание Молдову в боевые действия. Это также является элементом плана ликвидаторов нашей страны под предлогом углубления европейской интеграции. Все это требует самого решительного и жесткого сопротивления", – сказал Воронин.



Экс-президент считает, что все политические партии, выступающие за унию (объединение с Румынией), должны быть ликвидированы.



"Нужно ввести в Уголовный кодекс наказание за унионизм. Предлагаю запретить двойное гражданство для первых лиц государства", – отметил экс-президент Молдовы Владимир Воронин.



Нельзя сказать, что тревожные предостережения молдавского политического ветерана лишены оснований. Недавно министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску публично заявил, что практически в стране два министра иностранных дел: он и румын Богдан Ауреску. А 62 мэра молдавских городов массово присоединились к Национал-либеральной партии Румынии.



В 1989 на первом "Великом национальном собрании" в Кишиневе унионисты провозгласили независимость, сделали румынский язык государственным и потребовали объединения с Румынией. После этого Приднестровье и Гагаузия заговорили о самоопределении, и разгорелся вооруженный конфликт на Днестре.



В 2009 году на втором собрании сторонники проевропейских партий отказались признавать законными результаты парламентских выборов, на которых победили коммунисты. Они разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента, над которыми были водружены флаги ЕС и Румынии.