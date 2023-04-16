Президент Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи

11:59 16.04.2023

16 апреля 2023



Президент поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 апреля, поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи.



Текст поздравления Главы государства:



"Уважаемые соотечественники!



Уважаемые православные христиане!



Поздравляю Вас со знаменательным праздником – Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!



Пасха – это радостный праздник для всех православных христиан, имеющий огромное нравственное значение.



Он символизирует обновление и очищение помыслов, любовь к ближнему, милосердие и прощение.



Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, пробуждает веру, надежду и вдохновляет на благие дела и поступки.



Кыргызстан является многоконфессиональной страной, где живут в атмосфере взаимопонимания представители различных религий и конфессий, и каждая религия имеет свою значимость в нашей стране.



Государство всегда будет прилагать большие усилия в укреплении мира и согласия среди конфессий.



Искренне желаю вам и вашим близким благополучия, добра и крепкого здоровья, чтобы в каждом доме царил мир, уют, а в Кыргызстане – процветание".