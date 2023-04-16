Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая генералом Ли. Ничего неизвестно, но - это важно!

19:54 16.04.2023

16 апреля 2023,

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщил в воскресенье, 16 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Как отметил официальный представитель Кремля, информация о переговорах последует в ближайшее время.



Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Россию 16 апреля. Он пробудет в стране до 19 апреля. Было анонсировано, что в ходе поездки глава минобороны КНР проведет переговоры с российским военным командованием и посетит учебное заведение, где готовят военнослужащих.



Поездка станет первой зарубежной для Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.