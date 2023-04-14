В Судане силовики перешли от переговоров к бомбометанию

20:41 16.04.2023

Спецназ решил помочь временному совету военных уйти побыстрее

Данила Моисеев



о Хартум стремительно превратился в арену боевых действий.

В Судане уже два дня продолжается вооруженное противостояние военных, захвативших власть в 2021 году, и Сил быстрого реагирования (СБР), утверждающих, что они действуют в интересах народа и в рамках соглашений между гражданскими лицами и военными. Обе стороны объявляют об успехах и пока не собираются сдаваться. А жертвами боевых действий уже стали десятки, а скорее всего сотни людей. Реальная причина конфликта – передел влияния на фоне провала недавних переговоров о передаче власти гражданским лицам.



По последним данным, в результате новой попытки переворота погибло как минимум 56 человек, из них трое – сотрудники ООН. Однако вполне возможно, что речь может идти уже о трехзначных цифрах жертв, ранено как минимум 595 человек.



По информации британских СМИ, причиной конфликта могли стать разногласия по поводу того, на каких основаниях СБР войдет в состав регулярной армии страны. При этом атаку могли предпринять части армии, поэтому не совсем понятно, кто первым начал конфликт.



Пока никто из мировых лидеров не отважился поддержать какую-либо из сторон конфликта, лишь генсек ООН Антониу Гутерриш дежурно призвал стороны прекратить насилие. Госдеп США ограничился заявлением о том, что его глава Энтони Блинкен старается связаться с союзниками Судана с тем, чтобы они угомонили военных и уговорили их помириться. Также стараются устранить насилие Египет, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.



Если в ближайшее время конфликт погасить не удастся, то велика вероятность гражданской войны. У сторон насчитываются десятки тысяч бойцов в одном только Хартуме, а бои ведутся и на востоке страны, в том числе в Северном и Южном Дарфуре, а также в самой столице, где стороны борются за контроль над телецентром, дворцом президента и аэропортом, отмечает AP.



Председатель Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обвинил повстанцев в том, что они обстреляли его резиденцию. А влиятельный глава СБР Мохамед Хамдан Дагало, известный как Хамидти, заявил, что первой стреляла армия и что военные нарушили договоренности о переходе к мирному правлению. Напомним, совсем недавно между сторонами конфликта были переговоры о том, чтобы военные отстранились от управления страной. По данным СМИ, оставалось урегулировать лишь один пункт. Какой – неизвестно. Не остановило военных даже то, что у мусульман продолжается священный месяц Рамадан. В итоге населению приходится искать убежища, пока ведутся бои с участием тяжелого вооружения.



По последним данным, верх пока одерживает армия, которая, в частности, использует авиацию для уничтожения командных пунктов СБР. Но на стороне повстанцев – боевой опыт, особенно важный при перестрелках в городах. И все-таки есть сомнения в успехе СБР при подавляющем превосходстве армии в тяжелой бронетехнике и авиации.



"СБР были созданы в 2013 году при участии спецслужб из ополчений джанджавидов, воевавших с повстанцами в Дарфуре. Ныне в этих структурах общей численностью не менее 100 тыс. человек служат не только суданские арабы из Дарфура и Южного Кордофана, но и нилоты. В целом же их можно назвать военизированными структурами из полупериферии и периферии Судана, сочетающими в себе черты ОПГ и сил правопорядка. Они были задействованы в подавлении беспорядков, охране и контроле границ, неоднократно обвинялись в избыточном применении силы в отношении гражданских протестующих. Это гораздо более опытная и подготовленная сила, чем регулярная армия – у СБР большой боевой опыт за счет того, что не менее 18–20 тыс. боевиков СБР прошли через йеменскую кампанию, где они выступали в качестве наемной силы коалиции против хуситов как минимум до 2019 года", – пояснил автор Telegram-канала о Черной Африке "Zangaro Today" Алексей Целунов.



В разговоре с "НГ" экперт отметил, что глава СБР имеет огромные связи в экономической сфере.



"С братьями Хамдан Дагало контролирует львиную долю экономики за счет контроля над всей цепочкой добычи, раффинажа и контрабанды золота из Дарфура и Южного Кордофана в ОАЭ. С регулярной армией они прямые конкуренты, потому что ВС – сами крупнейший экономический игрок, который прямо или косвенно контролирует 250 госкомпаний, в том числе золотодобывающие, которые регулярно не платят налоги в бюджет", – подчеркнул Целунов.