Al-Ayyam: США сосредотачиваются на азиатском фронте из-за неизбежного проигрыша на Украине

00:04 17.04.2023

Al-Ayyam

Государство Палестина



Западный альянс дал трещину с китайского фронта

Al-Ayyam: США сосредотачиваются на азиатском фронте из-за неизбежного проигрыша на Украине



Китай ударил по западному лагерю. И сегодня цель США - не дать образовавшейся "трещине" расколоть Атлантику, пишет Al-Ayyam. Дело в том, что неизбежный проигрыш Украины нанесет стратегическое поражение коллективному Западу. А это совсем не на руку Вашингтону, готовящемуся к конфронтации с Пекином.



Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона вызвали широкий резонанс во всем мире.



Его слова о независимости Европы от Америки вызвали бурю негодования в Вашингтоне, хотя крупные страны Запада не выразили неприятие или осуждение в открытой форме. Их отношение к этим заявлениям можно охарактеризовать так: они ничего не отрицали, но и ничего и не подтверждали.



Президент Франции создал новую "трещину" в западном лагере. При этом она связана не только с китайским, но и с российским фронтом. Насколько глубока эта "трещина", пока нельзя сказать. Необходимо подождать, чтобы узнать, насколько сильно экономические и социальные последствия ударят по странам Запада в свете украинского кризиса.



Мы ранее упоминали, что Вашингтону будет непросто втянуть Брюссель в конфликт против Пекина и испортить европейско-китайские отношения. Этот вопрос находится вне зоны досягаемости американцев по многим причинам, не последней из которых является тесная взаимосвязь западной и китайской экономики.



Вопросы, которые интересуют весь мир, и Европу, в частности, звучат примерно так: почему США сейчас пытаются поднять градус напряженности с Китаем? Какие цели они преследуют с помощью своих провокаций? И зачем Вашингтон это делает, если знает, что коллективный Запад все еще находится в затруднительном положении из-за ​​конфликта на Украине, а Китай не отступил ни на шаг в развитии стратегических отношений с Россией?



Из всех этих вопросов вытекает множество других. Например, способна ли Америка вынести последствия в случае обострения ситуации вокруг Тайваня в то время, когда конфликт на Украине лежит тяжким бременем на плечах Запада?



Подобные действия были бы понятны, если бы на Украине произошли определенные позитивные сдвиги: например, если б ей удалось одержать какие-либо победы или остановить продвижение российских войск на любом из фронтов.



Однако американские провокации против Китая происходят на фоне совершенно иных событий. Речь идет об ухудшении положения ВСУ и серьезном стратегическом дисбалансе. Этот любопытный вопрос требует глубокого осмысления.



Мобилизация азиатского фронта в Японии, на Филиппинах и в Корее, а также ужесточение риторики Австралии в адрес Пекина могут быть настоящей причиной американских провокаций.



Соединенные Штаты не испытывают срочной потребности в европейской поддержке. Больше всего они стремятся укрепить сотрудничество с азиатскими странами, заручиться поддержкой Великобритании и подтвердить участие Австралии в англосаксонской коалиции.



Следовательно, даже если провокации Вашингтона против Пекина и нанесли определенный "ущерб" - отход Европы от американской политики - азиатский фронт неизмеримо важнее для Соединенных Штатов. Они не видят этой западной "трещины" и готовы пойти на стратегические потери, так как им важнее сформировать азиатский альянс.



В нынешних обстоятельствах для Соединенных Штатов предельно важно, чтобы эта "трещина" как можно дольше не доходила до российского фронта, хотя это когда-нибудь так или иначе произойдет.



Американская стратегия становится более понятной и менее двусмысленной, как и то, почему Вашингтон поднимает градус напряженности с Китаем, если посмотреть на ход украинского кризиса.



Я имею в виду, что США начали обострять отношения с Китаем, опираясь на наиболее возможный исход российско-украинского конфликта. Они не могут спасти Киев от неминуемого поражения, не могут добиться какого-либо стратегического прогресса для Запада на Украине и не могут предотвратить крупную стратегическую победу России.



Сейчас главная задача для Америки - предотвратить стремительное поражение коллективного Запада и попытаться сохранить союз с Европой до тех пор, пока не начнутся переговоры о будущем российско-украинских и европейско-российских отношений.



Поддержание китайского фронта в "горячем" состоянии стало еще одним приоритетом для Соединенных Штатов после того, как они потеряли надежду на Украине.



Нет единой логической причины, объясняющей ужесточение риторики Вашингтона в адрес Пекина. При этом ожидания Америки относительно исхода конфликта на Украине играют немаловажную роль.



Соединенные Штаты изначально собирались устроить агрессивные провокации против Китая, но им не хватало времени, чтобы подготовить все должным образом, поэтому они начали с России. Вашингтон был уверен, что разрушит "российский барьер", используя новый киевский режим, который пришел к власти после государственного переворота на Украине. До этого он провоцировал Россию разговорами о расширении НАТО.



Неспособность США разрушить "российский барьер" говорит о том, что ставка на исключение России из международного уравнения обернулась полным провалом.



Демократическая администрация Джо Байдена, а до него Барака Обамы, считала отношения с Азией одним из приоритетных направлений американской внешней политики. У нее не было разногласий ни с Республиканской партией, ни с политикой Дональда Трампа, за исключением одного вопроса - Трамп никогда бы не стал воевать с Москвой. Он стремился выстроить азиатский альянс, не разрывая стратегических отношений с Россией.



Нынешняя администрация США прекрасно понимает, что успех Республиканской партии на предстоящих выборах, особенно успех Трампа, будет означать трагический конец для президента Байдена и победу России. Этим, на мой взгляд, объясняется бешеная судебная кампания, развернутая против Трампа в Соединенных Штатах, которая говорит о политизации судебной власти в этой стране.



Трамп давит на "пятый нерв" в Демократической партии и на самого Байдена. А головная боль, которую он создал для его администрации, теперь влияет на ее способность здраво мыслить.



Автор: Абдель Маджид Суайлем (عبد المجيد سويلم)