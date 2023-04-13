Дикое поле: скифы и сарматы. Из военной истории Донбасса, - Юрий Юдин

00:45 17.04.2023 По фигурам на скифских золотых украшениях можно изучать их образ жизни – в особенности охоту и скотоводство.

Сто лет назад Александр Блок написал поэму "Скифы" – нечто вроде завещания. Ее антизападный смысл и пафос сегодня актуальны как никогда. Но в частностях ("Да, скифы – мы, да, азиаты – мы,/ С раскосыми и жадными очами") Блок не всегда точен.

Скифы были вполне европейской наружности и говорили на языках индоиранской группы. Скифы в широком смысле, включая сарматов, саков и массагетов, владели изрядной частью евразийских степей (от устья Дуная до китайского Синьцзяна) на протяжении почти тысячелетия. Правда, оседлые иранцы (жители гордой Арианы, страны ариев) не хотели считаться со скифами родством и делили ираноязычный мир на праведный Иран и враждебный Туран. Это обычная вражда земледельцев и кочевников, осложненная религиозными распрями (притом что реформатор иранской религии Заратустра, по преданию, происходил из Турана).



ВОИНСТВЕННОЕ ПЛЕМЯ



За рекой Герр (Днестр) живет самое доблестное и многочисленное скифское племя. Их область к югу простирается до Таврики (плоскогорий Яйлы в Крыму), а на восток – до торжища у Меотийского озера (Азовского моря) и Танаиса (Дона), за которым начинаются земли савроматов (сарматов). Вся страна скифов "лишена диких и садовых деревьев". Так описывает страну скифов "отец истории" Геродот.



Окружают Скифию совсем уж дикие земли, где живут фантастические существа: лысые люди, козлоногие люди, люди-медведи, впадающие в зимнюю спячку, одноглазые аримаспы и стерегущие золото чудовища-грифоны. Зимою в Скифии невыносимая стужа, даже реки покрываются льдом. Зима там продолжается восемь месяцев, "да и в остальные четыре месяца не тепло".



Скифы, утверждает Геродот, поклоняются богу войны Арею (или Аресу). Святилища его – большие кучи хвороста. Ежегодно свозится полтораста возов хвороста, потому что от непогоды кучи оседают. На куче водружен старинный железный меч. Этому мечу приносят в жертву рогатый скот и лошадей. В честь бога войны также убивают каждого сотого из взятых в плен врагов. Пленных режут над сосудом, потом кровь их относят на кучу хвороста и льют ее на меч.



Военные обычаи скифов вызывают у Геродота отвращение. Скифы пьют кровь врагов, а головы противников, убитых в сражении, несут вождю: по их количеству выделяется часть военной добычи. С врагов снимают скальп, а иногда и кожу с тела: из нее изготовляют плащи, колчаны и подобия знамен.



Скифские воины – это конные лучники, легкая кавалерия. Сила их, по словам Овидия, "в стреле, в полном колчане и быстром, не знающем устали, коне".



Основным оружием скифов был лук. Он состоял из двух серповидных частей – вероятно, из двух рогов. Скифы натягивали тетиву лука не к груди, а к плечу и стреляли как с правого, так и с левого плеча. Наконечники стрел пропитывали змеиным либо растительным ядом. Кроме того, у скифов были копья, арканы и короткие мечи для ближнего боя. Защитное вооружение – шлем, щит и чешуйчатый панцирь из кожи либо кости. Щит состоял из медных или железных пластинок, нашитых на кожу.



Боевой порядок скифов составляли отдельные отряды, выстроенные в линию. Несколько отрядов высылали вперед для засад или отводили в резерв. Бой вели в конном строю и никогда не спешивались.



Впрочем, в самой знаменитой скифской войне генеральных сражений не было и регулярный строй почти не употреблялся.



ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА



Персидский царь Дарий выступил в поход на скифов между 516 и 512 годами до н.э. (точная дата неизвестна). Во-первых, скифы порой вторгались в подвластную ему Мидию. Во-вторых, Дарий хотел округлить свою империю и получить контроль над всем побережьем Черного моря. Древняя вражда Ирана и Турана, вероятно, также имела значение.



Армия Дария была по тем временам огромной. Сухопутные его силы ныне оценивают в 40–50 тыс. пеших и конных воинов. А был еще огромный обоз. Греческие инженеры наводили для Дария понтонные мосты через пролив Босфор и устье Дуная. Дарий планировал покорить скифов через два месяца.



Скифские вожди на совете выработали план сопротивления. В битвы с персами не вступать, отходить в земли скифских племен, которые отказались воевать, чтобы те "вступали в войну поневоле". Засыпать колодцы и источники, не оставлять ресурсов неприятелю. Персидское войско истреблять мелкими нападениями, особенно ночными. Все это обычная тактика кочевников, но в войне против персов она превратилась в последовательную стратегию.



Скифы отогнали стада и повозки с женщинами и детьми на север. Свое войско они разделили надвое. К одной из армий присоединились савроматы. Эта армия отступала вдоль Азовского моря к устью Дона. Вторая армия находилась на расстоянии одного дня пути перед персами и завлекала их отряды в земли отступников.



Скифская конница была сильней персидской и нередко обращала ее в бегство. Но скифы поворачивали назад перед пехотинцами, которым не умели противостоять.



СТЕПНЫЕ ПАРТИЗАНЫ



Персы, преследуя скифов, вскоре оказались в безлюдных степях, имея позади опустошенный тыл. Дарий послал к скифскому царю Иданфирсу посла, предложив сражаться или покориться. Индафирс ответил, что раньше времени скифы в битву не вступят, поскольку это им невыгодно.



К этому времени персы уже поняли, что такое партизанская война в степи. Скифы угоняли скот, выжигали траву, засыпали и отравляли колодцы. Летучая конница скифов уничтожала отряды персидских фуражиров.



Прошли назначенные два месяца, потом 100 дней, но конца похода не предвиделось. Армия персов страдала от жажды и болезней, падежа скота и лошадей. Но все же войско их дошло до Дона и вторглось в земли сарматов, которые также стали ускользать от Дария.



А тут еще скифские вожди отправили к Дарию посла с дарами, послав ему птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Одни толкователи сочли это изъявлением покорности. Другие – намеком на поражение ("Если вы как птицы не улетите в небо, как мыши не зароетесь в землю, как лягушки не погрязнете в болоте, то стрел у нас для вас хватит").



Персы дошли до окраины бесплодных солончаковых степей. Тем временем скифы повернули на север и вернулись к Дону. Потеряв соприкосновение с противником, Дарий приказал возвращаться к Азовскому морю, бросив раненых и больных.



Дарий возвращался севернее прежнего пути – через донецкие степи в узком смысле, то есть бассейн Северского Донца (Сиргис у Геродота). Персам пришлось воевать с тамошними кочевниками – меланхенами ("черными варварами"), андрофагами ("людоедами") и неврами.



ПРООБРАЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЙН



Остатки войска персов вышли к устью Дуная, но скифы подкупили греков-строителей, и те разрушили мост. Правда, персидский военачальник Гистией разведал броды и организовал переправу. Но все равно это была катастрофа персидской армии, считавшейся дотоле непобедимой. Уцелела едва ли десятая часть войска, погибла почти вся пехота, обоз пришлось бросить.



Во всей этой истории узнаются основные черты наполеоновского нашествия 1812 года. Вторжение огромной армии. Партизанская война, тактика выжженной земли. Бесславная переправа остатков Великой армии через Березину. Нет только генерального сражения типа Бородина и сожжения Москвы. Вместо этого скифы поджигали степь-кормилицу.



"Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не может их настичь, если только сами они не допустят этого. Ведь у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища – в кибитках. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным?" – заключает Геродот.



РОДИМЫЕ ПЯТНА



Скифы – это наша Античность. Только не классическая, средиземноморская, греко-римская, а доморощенная, степная и кочевая. Сюжеты скифских мифов нетрудно узнать в некоторых русских сказках.



Правда, славяне – скорее двоюродные родственники скифов, народы того же индоевропейского корня и близкие их соседи. Прямыми потомками скифов считаются осетины. Их самоназвание аланы было известно уже в Античности – так называли племена сарматов, племен скифского круга.



Осетины-аланы принесли на Кавказ нартский эпос, который усвоили и соседние горские народы – от грузин до чеченцев. Всемирную рекламу нартскому эпосу сделал в ХХ веке французский исследователь Жорж Дюмезиль. Это воинственный эпос, где царит культ железа – металла войны. Нарты пьют расплавленную сталь, рождаются на свет из камня, некоторые их герои имеют железные тела.



Михаил Вайскопф показывает, что образы нартского эпоса повлияли на выбор Иосифом Джугашвили псевдонима Сталин и сказались на сумрачном мировоззрении вождя.



САРМАТЫ



Именно родичи-сарматы и вытеснили скифов из Причерноморья в III веке до н. э. Еще пару веков Скифское царство существовало в Крыму и в низовьях Днепра. А позднее остатки скифов растворились среди племен великого переселения народов. Имя скифов сохранилось, но так называли уже кого угодно: готов, гуннов, славян, половцев.



Некоторые историки полагают, что сарматы первыми изобрели стремена в I веке до н.э. Другие приписывают это изобретение кочевому племени сяньби из Северного Китая либо ищут следы его в Древней Индии.



Как бы то ни было, стремя превратило летучие армии конных лучников в войско катафрактариев – тяжеловооруженных всадников, которых трудно выбить из седла. Именно сарматы впервые создали тяжелую конницу, вооруженную мечами и длинными копьями, где и всадник, и конь были защищены панцирем. Длинный сарматский меч (от 70 до 110 см) оказался очень хорош в конном бою.



"Замечательно, что вся доблесть сарматов лежит как бы вне их самих. Они крайне трусливы в пешем бою; но, когда появляются конными отрядами, вряд ли какой строй может им противиться", – писал Корнелий Тацит.



Другие античные писатели воспевали выносливость сарматской конницы. Она могла проходить за день до 150 миль (220 км), при этом всадники имели сменных лошадей.



Валерий Флакк описывает "управляющего огромной пикой сармата". Амвросий, епископ Македонский, пишет, что "аланы искусны в обычае накинуть петлю на шею врага". Павсаний описывает выделку чешуек сарматского панциря из лошадиных копыт.



Страбон описывал разгром сарматами 50-тысячного войска роксоланов. Флавий Арриан, управляя в 131–137 годах Каппадокией, сам отражал аланский набег. Правда, битва римских легионов с сарматами не состоялась: кочевники благоразумно отступили.



Аммиан Марцеллин описывал военные обычаи сарматов. С самого рождения они учатся верховой езде, постоянно тренируются, поклоняются мечу. У них считается счастливым тот, кто испускает дух в сражении.



САРМАТСКОЕ РЫЦАРСТВО



Сарматы то враждовали с имперским Римом, то заключали союзы с римлянами. Восьмитысячный отряд языгской (сарматской) конницы был принят в римскую армию, при этом часть всадников отправлялась служить в Британию. По версии Дюмезиля, именно эти сарматы стали прообразами героев мифов о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.



Действительно, конный сармат в тяжелой броне – готовый рыцарь, особенно если придать ему группу оруженосцев и отряд ополченцев-лучников. Правда, куртуазные рыцарские идеалы – позднейшее провансальское изобретение, сарматы такими глупостями не заморачивались.



Постепенно группы западных сарматов расселялись в римских провинциях – от нынешних Венгрии и Румынии до Франции и Британии. В названиях многих французских местечек, таких как Алансон, прослеживается имя аланов.



С сарматами считались родством, чаще всего мнимым, и польские шляхтичи. Но гораздо больше прав на наследство сарматов имело запорожское "лыцарство", описанное Гоголем. Запорожцы усвоили многое из традиционной тактики степняков.



13 апр. 23 Источник - НГ

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