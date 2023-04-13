Когда машины восстанут. Наземные боевые роботы грядут не быстро, но неотвратимо, - Александр Храмчихин

00:48 17.04.2023 Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

13.04.2023

Дистанционно управляемый "Уран-9" – самый крупный из числа необитаемых боевых аппаратов сухопутных войск, демонстрировавшихся на форуме "Армия". Фото Владимира Карнозова

Наземные безэкипажные системы, или просто роботы, развиваются не так быстро, как их "летающие коллеги", то есть БПЛА. Но и здесь тенденция очевидна: машины будут все активнее заменять людей на поле боя.

В настоящее время основными сферами действий роботов считаются радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ), различные виды разведки, борьба с пожарами, минами и взрывными устройствами, транспортировка людей (в том числе эвакуация раненых) и грузов.



Развитие боевых роботов пока несколько отстает от разработок вспомогательных машин, что, впрочем, естественно. Уже созданные боевые роботы в основном используются для решения относительно простых задач (в первую очередь для охраны стационарных объектов), а не для применения на поле общевойскового боя.



Как и в случае с БПЛА, для боевых наземных роботов не решена проблема обеспечения полностью надежной связи с оператором либо наличия программы автономных действий, гарантирующей, что робот не выйдет из-под контроля. Причем осуществлять дистанционное управление наземным роботом сложнее, чем БПЛА – из-за наличия складок местности и гораздо меньшей дальности прямой видимости.



БОЛЬШИЕ СОБАКИ



Попытки создания телеуправляемых боевых машин в ряде стран (в том числе в СССР) велись еще в довоенный период, но реального успеха не принесли. Возобновился этот процесс в 1960-е годы. При этом роботы в войсках стали появляться лишь в ХХI веке, и объемы их поставок пока несопоставимы (на несколько порядков ниже) с поставками БПЛА (и даже на порядок ниже, чем поставки морских безэкипажных систем). Это объясняется указанными проблемами с управлением, а также тем, что экономически наземные роботы значительно менее выгодны, чем БПЛА: они не столь дешевы по сравнению с классической наземной боевой техникой, как дроны по сравнению с самолетами и вертолетами.



Во время войн в Ираке и Афганистане ВС США получили несколько тысяч роботов-саперов/разведчиков, из которых до 10% были потеряны. Самыми популярными моделями были малоразмерные и достаточно простые по конструкции роботы "Маркбот" и "Пэкбот". Последний кроме мин мог обнаруживать позиции снайперов.



Дальнейшим развитием "Пэкбота" стала гораздо более крупная и тяжелая машина "Уорриор-700/710". Имея массу 130–160 кг, она способна перевозить тот же "Пэкбот". "Уорриор" способен проделывать проходы в минных полях и проволочных заграждениях, подниматься по лестницам, имеет руку-манипулятор, может нести пулемет.



Очень широко используется робот "Талон" массой до 70 кг, который кроме разведывательного оборудования также может нести пулемет и автоматический гранатомет. На базе "Талона" создан робот MAARS массой до 170 кг, имеющий мощный манипулятор. Сходные размеры имеет противоминный робот ANDROS.



При этом на вооружении остались и несколько типов малоразмерных роботов: "Рекон Скаут", "Фест Лук", "Спай Робот", "Дрэгон Раннер" массой от 1,3 до 9 кг (все их можно руками забрасывать за препятствия). Их задача – разведка местности (в том числе в городских условиях) с помощью видео- и инфракрасных камер. "Дрэгон Раннер" оснащен еще и манипулятором.



Основным недостатком всех перечисленных роботов является малая дальность, на которой ими можно управлять (и получать от них информацию): менее 1 км.



Другим направлением развития наземных роботов является создание безэкипажных транспортных средств, которые, как правило, могут становиться универсальными платформами для размещения различного оборудования и оружия. Такие машины имеют массу в сотни килограммов или даже несколько тонн.



При этом возникает вопрос, должны ли подобные машины обладать конструктивной защитой (броней). Отсутствие брони снижает стоимость и повышает подвижность, но резко понижает живучесть на поле боя. Ее наличие соответственно создает обратную ситуацию. Найти компромиссное решение достаточно сложно.



В США созданы транспортные и многоцелевые машины-роботы "Крашер", APD, SMSS, "Гладиатор", "Кэмел", "Мул", МUТТ, а также "Титан" (совместно с Эстонией). Ни одна из них до серийного производства пока не доведена.



Широкую известность получили биоморфные шагающие роботы "Биг Дог" и "Альфа Дог". Предполагалось использовать их для переноски грузов для подразделений пехоты и Сил специальных операций (ССО). Однако, как выяснилось, пехоте такие машины не нужны (у нее есть БМП, БТР и автомобили), а для ССО робот оказался слишком шумным и неповоротливым. Поэтому теперь роботов-собак предполагается использовать для охраны стационарных объектов в собственном тылу.



Также был создан антропоморфный робот "Атлас". Его рост составляет 188 см, ширина плеч – 76 см, вес – около 150 кг. Очевидно, данная разработка носит чисто экспериментальный характер и в обозримом будущем вряд ли получит практическое применение.



Чисто боевым должен стать "Блэк Найт", представляющий собой 10-тонный "мини-танк" (точнее – "мини-БМП" М2 "Брэдли"), оснащенный 25-мм или 30-мм пушкой и спаренным с ней пулеметом. По аналогичной концепции создан робот "Рипсо М5". Он также имеет массу 10 т, скорость достигает 65 км/ч, может нести малокалиберные пушки, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", разведывательные БПЛА.



Достаточно активно боевые роботы разрабатываются в Израиле. В первую очередь это патрульные машины для охраны различных объектов или границы. Здесь были созданы роботы "Си Шут", "Сегев", а также разведывательно-саперные малогабаритные MTGR, DOGO, TIGR, IRIS, транспортный PROBOT.



Следует отметить 12-килограммовый боевой робот "Вайпер", вооруженный специально созданным для него вариантом пистолета-пулемета "Узи" с лазерным прицелом. Он способен действовать внутри зданий, в том числе подниматься по лестницам. Другим боевым роботом является "Гардиум".



В Эстонии разработана безэкипажная платформа Туре-Х массой 12 т при массе полезной нагрузки до 3 т. На ее основе возможно создание семейства боевых машин, оснащенных различным вооружением и оборудованием.



Во Франции созданы семейства легких разведывательных роботов "Кобра" и "Нерва", эти машины могут взаимодействовать с БПЛА, передавая через них информацию оператору. В Японии разработка роботов значительно активизировалась в связи с аварией на АЭС "Фукусима". Здесь были созданы разведывательные роботы "Гелиос" и "Квинс", а также боевой робот "Куратас", оснащенный двумя пулеметами и двумя манипуляторами. Боевой робот RCLCV, который может оснащаться пулеметами и/или ручными противотанковыми гранатометами (РПГ), разработан на Тайване. В Республике Корея создан стационарный боевой робот (автоматическая турель) "Самсунг SGR-1" для охраны границы с КНДР. В Китае созданы разведывательные и транспортные роботы "Линьси", "Раптор", "Сноу", "Леопард-10", "Бот", "Шарп Кло" (очень близок по внешнему виду к американскому MAARS). Особо можно отметить робот "Да Гоу" ("Большая собака"). Он построен по той же концепции шагающего биоморфного аппарата, что и американский "Биг Дог". При этом неясно, принят ли этот робот на вооружение.



Целый ряд тяжелых (массой несколько тонн) инженерных машин-роботов создан в Хорватии. Это, в частности, противоминные машины MV-4 и MV-10 и пожарная машина MVF-5. Особенно удачной оказалась первая, она была под названием М160 закуплена сухопутными войсками США, а в России на ее основе была разработана машина-робот "Уран-6". Кроме того, на основе MVF-5 в России создана машина "Уран-14". В 2021 году в Хорватии была продемонстрирована машина "Комодо", предназначенная для ведения РХБ-разведки и решения различных инженерных задач, в том числе пожаротушения и дезактивации. Масса "Комодо" 17 т, скорость хода до 30 км/ч. При этом дальность эффективного радиоуправления составляет всего 1,5 км.



В России кроме двух "Уранов" хорватского происхождения разработаны универсальные роботы среднего размера МРК-27, "Соратник", "Платформа-М", способные нести пулеметы, автоматические станковые гранатометы (АГС), РПГ, реактивные пехотные огнеметы (РПО), противотанковые ракетные комплексы (МРК-27 и "Платформа-М" могут также использоваться в противоминном варианте). Более тяжелыми машинами того же назначения являются "Нерехта" и "Уран-9".



По концепции биоморфного робота (подобного американской и китайской "Большим собакам") разрабатывается "Рысь". К разведывательно-инженерным машинам относятся "Курсант", "Варан", РТК-05, "Торнадо", "Вепрь", "Кузнечик", "Мангуст".



"Уран-6" и "Уран-9" были испытаны в ходе боевых действий в Сирии, причем успешными эти испытания назвать нельзя. Тем не менее по итогам этих испытаний "Ураны" после соответствующих доработок пойдут на вооружение ВС РФ. "Уран-6" – как саперная машина, 12-тонный "Уран-9" – как боевой робот, вооруженный 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, несколькими ПТРК "Атака" и огнеметами "Шмель-М". Примерно такой же набор вооружения (но с "Корнетом" вместо "Атаки"), как предполагается, будет иметь 7-тонный боевой робот "Соратник".



В Белоруссии разработаны боевой робот "Адунок" на шасси БРДМ-2 и малогабаритный боевой робот "Богомол".



РОБОТЫ-УБИЙЦЫ



В США и СССР/России пытались и пытаются создать роботов (как инженерных, так и боевых) на базе танков, но успешными их назвать сложно. Видимо, ближе к цели подошла Россия, где на шасси танка Т-72Б3 создан боевой робот "Штурм". Он будет вооружен укороченной (для ведения боевых действий в городе) 125-мм пушкой, а также, в разных вариантах, 30-мм пушкой, огнеметами "Шмель" и даже 220-мм неуправляемыми ракетными системами (НУРС; очевидно, по типу огнеметной реактивной системы залпового огня ТОС-1). Возможно, будет создан роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата".



На шасси БМП-3 создается боевой робот "Удар" с 30-мм пушкой, ПТРК "Корнет" и собственным разведывательным БПЛА вертолетного типа. Понятно, что у робота на базе БМП защищенность будет гораздо ниже, чем у танка. "На украинских фронтах", впрочем, ничего этого мы не видим.



Нельзя не отметить, что в данном случае особенно важен вопрос поддержания устойчивой связи с роботами-танками. Причем на значительных расстояниях, поскольку если дальность связи не превышает 1–2 км, создание робота-танка теряет смысл. Кроме того, для таких крупных по массе и габаритам боевых роботов вопросы технического обслуживания и транспортировки на большие расстояния станут серьезной отдельной проблемой.



На самом деле, если применять термин "робот" полностью корректно, ни одна из перечисленных машин таковым не является. Все они управляются операторами дистанционно и не могут работать автономно (либо способны на это в крайне ограниченных масштабах).



Однако при создании полностью автономных систем существует упомянутая техническая проблема выхода машины из-под контроля. И еще более серьезная философско-этическая проблема предоставления машине права убить человека (решающий шаг к уничтожению человечества).



Кроме того, до сих пор не решена задача группового применения наземных роботов (что уже сделано для БПЛА и морских безэкипажных систем).



В среднесрочной перспективе предполагается создание транспортных и боевых роботов, способных формировать и охранять транспортные колонны. В более отдаленной перспективе возможно создание "личных" роботов для каждого солдата (особенно пехотинца или бойца ССО), а затем и замена роботами людей на поле боя. Но для этого необходимо будет решить указанные выше технические и этические проблемы. И если первые решить можно, то вторые – вряд ли ("Роботы на войне или война роботов?", "НВО", 09.03.18).



Наземные роботы военного назначения пока остаются экзотикой (кроме, быть может, саперных машин). Подавляющее большинство описанных выше образцов являются чисто экспериментальными либо используются в очень ограниченных масштабах.



Нет, однако, никаких сомнений, что ситуация будет быстро меняться, поскольку люди все меньше хотят воевать и умирать. В итоге их всех убьют ими же созданные роботы.



13 апр. 2023 Источник - НГ

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