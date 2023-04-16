Кто убьет Зеленского: Русская ракета или свои же телохранители? - Дуглас Макгрегор

07:26 17.04.2023

В Америке уже точно знают, сколько осталось жить президенту Украины

Дмитрий Родионов Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press)

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Александр Дмитриевский Иван Мезюхо

16 апр. 23

Военнослужащие ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.



Макгрегор сообщил о коррупции в ВСУ. В качестве примера он привел "сотни миллионов наличных денег, которые оказывались в самых разных местах, и пропажу военного оборудования" в стране.



"А вы думаете, почему мы слышим, как они [военные] говорят: „первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц", - сказал он, добавив, что украинские военные "прекрасно знают, что их предали".



Можно предположить, что, если бы Зеленского хотели убить - давно бы убили, ведь Зеленский регулярно появляется на фронте в окружении солдат. Или это постановка? Зеленского, надо заметить. Действительно его не любили в армии в самом начале его президентства, да и вообще рейтинг Зе стал быстро падать, однако с началом СВО ситуация изменилась.



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Для многих он стал своим, "патриотом". И все же, надо полагать, желающих отомстить ему за бездарное командование, приведшее к гибели десятков тысяч солдат и офицеров ВСУ, надо полагать, предостаточно. Вот только дадут ли им шанс осуществить это? Тем же американцам вряд ли выгодно устранение Зеленского сейчас. Они не дадут сделать это. Или же Макгрегор что-то знает? Или, как обычно, "хайпует"?



- Макгрегор, конечно, "хайпует", но его "знание" - это еще тот секрет Полишинеля, - говорит политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.



- Он же сам ссылается на публичные источники в свое интервью. В соцсетях и правда периодически возникают видеокомментарии ВСУшников, в которых они критикуют Зеленского или грозятся пойти на Киев. Потом эти видеооткровения зачищаются.



"СП": Военные ВСУ действительно считают, что Зеленский их предал, и ненавидят его?



- Не знаю доподлинно, что они там считают, но то, что часть военнослужащих не уважают своего Верховного главнокомандующего, так это точно. Об этом можно судить, если периодически изучать украинский сегмент социальных медиа.



"СП": Кажется, в начале срока Зеленского многие военные считали пророссийским. Сейчас ситуация изменилась?



- Как мне представляется, ситуация несколько изменилась. Зеленский радикально поменял имидж. Приобрел новых сторонников из числа радикально настроенных граждан. Однако его рейтинг дутый. Его электоральные позиции после начала боевых действий стремительно взлетели и также стремительно пойдут по нисходящей вниз, когда ситуация на фронте ухудшится.



"СП": Насколько, по-вашему, обеспечена безопасность Зеленского? Нам постоянно показывают, как он общается с солдатами. А что, если среди них найдется обиженный народный мститель? Или это все постановка?

- Он ходит с толпой бодигардов и знает, что его защищают. Отсюда и бодрое поведение и, если говорить проще, понты и показуха Зеленского. Солдат он не боится, а вот свою охрану может и опасаться. Будет не сговорчивым с Западом, его же телохранители его и ликвидируют.



"СП": А среди офицеров может созреть заговор? Стоит ли Зеленскому опасаться его?



- Среди офицеров может созреть заговор, если они заручатся поддержкой Запада. По крайней мере, только тогда он может быть удачен. Известия о том, что украинские военные желают убить Зеленского я бы не назвал какими-то фантастическими, - говорит историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Причина проста: Зеленский своим волюнтаристским подходом к вопросам боевого планирования успел настроить против себя многих от солдата до генерала. Яркий пример: совершенно ненужная с военной точки зрения оборона Артемовска, когда украинские войска надо было бы отвести вглубь территории на более удобные и более ценные рубежи обороны, а не гробить солдат в городских боях.



Хотя с политической точки зрения оборону Артемовска нельзя назвать такой уж и бессмысленной: Киеву важно затягивание войны для того, чтобы успеть сдать украинский суверенитет Варшаве, поскольку на ниве еврокапитуляции надо сделать очень многое в весьма сжатые сроки. Вот за это украинские каратели и отдают свои жизни.



- Макгегор точно, что-то знает о желаниях и предпочтениях своего руководства, - уверен доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- А его руководству крайне невыгодно и дальше марать руки о проект "Зеленский", который явно не оправдал надежд. Вот, видимо, и начал публичную подготовку к "внезапной трагичной смерти" Зеленского.



"СП": Зеленский, по-вашему, действительно является объектом всеобщей ненависти в украинской армии?



- Если убрать за скобки отмороженные нацистские батальоны, то да. Так и считают. Особенно после очевидных мясорубок Бахмута и Артемовска, после того как кладбища на Украине пришлось резко увеличивать. Они же не слепые.



"СП": Макгрегор сообщил о коррупции в ВСУ. Это ставят в вину Зеленскому. Какие еще к нему претензии?



- Обвинения в коррупции - это американская классика подготовки к смене режима. В данном случае, Зеленского. На него же повесят и все неудачи проекта "Украина без России". Поэтому коррупция и обвинения в ней лишь начало. Дальше будут обвинения в пособничестве личным интересам и забрасывание "мясом" Бахмута. Вспомнят и про жену, прекрасно себя чувствующую в Европе. Напомнят про "друзей-приятелей" во власти. И т.д. и т. п. Методичка древняя как мир, в котором есть США.



"СП": Раньше "патриоты" Зеленского не любили, а теперь по-другому?

- Вот сейчас те самые "патриоты", нацистское ядро Украины, пожалуй, единственные союзники Зеленского. Да, вот так все в жизни у него повернулось. Ну, такие союзники затащат в могилу с позором.



"СП": С какой стороны Зеленскому стоит ждать опасности? Или пока не стоит?



- Безопасность Зеленского тождественна его необходимости США. Как только он станет не нужен, сколько бы вокруг него не было охраны, он умрет. Будет ли это народный мститель, обиженный генерал, вишневая косточка или "русская" ракета - зависит от того, к какому режиссеру обратиться.



Помнится, многие когда-то считали, что именно Стэнли Кубрик снял высадку американцев на Луну. Думаю, для смерти Зеленского подошел бы режиссер Коппола. Была бы концовка в духе финала его фильма "Апокалипсис сегодня". Ну вот такой юмор у меня по этому поводу.



"СП": А как насчет сценария военного переворота? Классика же.

- Эх… Это была бы самая банальная смерть для Зеленского. Думаю, если американцы срежиссируют все именно таким образом, то это будет свидетельством лени, как следствие великой усталости от Зеленского. Так-то, конечно, ему стоит опасаться сейчас всего. Даже собственной тени.