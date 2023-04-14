 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Осужденных на пожизненное индийских политиков застрелили в прямом эфире из тюрьмы
07:44 17.04.2023

Подобрались под видом журналистов: индийского политика убили в прямом эфире
В Индии в прямом эфире застрелили осужденного за похищения людей экс-депутата
Михаил Котляр

На севере Индии застрелили бывшего депутата парламента и его брата, которых осудили за похищения людей. Убийство произошло в прямом эфире - заключенные давали комментарии журналистам, пока полицейские сопровождали их на осмотр в больницу. Преступников задержали, они выкрикивали националистические лозунги. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где за последние годы при похожих обстоятельствах погибли 180 осужденных.
В Индии убили бывшего члена парламента страны Атика Ахмеда, которого приговорили к пожизненному заключению за ряд преступлений, в том числе похищения людей. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ахмеда и его родного брата Ашрафа застрелили в прямом эфире, когда они давали комментарии журналистам во время этапирования в больницу для прохождения медицинского осмотра.

На кадрах видно, что Атик и Ашраф, закованные в наручники, идут в сопровождении полиции в окружении журналистов и о чем-то говорят. В этот момент слева к Атику подошел человек, вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. Экс-депутат упал, раздалось еще несколько выстрелов, после чего на землю упал и его брат.

Инцидент произошел в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. По данным властей, трое боевиков выдали себя за журналистов, чтобы приблизиться к братьям Ахмедам. Все нападавшие сдались правоохранительным органам сразу же после нападения. По крайней мере один из них скандировал "Джай Шри Рам" - лозунг, ставший боевым кличем индуистских националистов в их кампании против мусульман.

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Оба погибших политика принадлежали к мусульманскому меньшинству. Полиция пока не сообщает, было ли преступление совершено на религиозной почве. Al Jazeera отмечает, что преступники проживали в этом же штате.

Сотрудник полиции Рамит Шарма, сопровождавший братьев в больницу, рассказал, что нападавшие прибыли на место на мотоциклах.

"Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи комментария и открыть по ним огонь с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Это произошло за считанные секунды", - сообщил полицейский.

После убийства экс-депутата и его брата власти Праяграджа ввели временный запрет на сборы на улицах компаний более четырех человек.

Главный министр Западной Бенгалии и известный в Индии политик Мамата Банерджи заявила, что убийство Ахмеда демонстрирует анархию и полный крах правопорядка в штате Уттар-Прадеш.

"Позорно, что правонарушители теперь берут закон в свои руки, не обращая внимания на присутствие полиции и СМИ. Таким противоправным действиям нет места в нашей конституционной демократии", - написала она в Twitter.

60-летний Атик Ахмед четырежды избирался в законодательные органы власти самого густонаселенного штата страны Уттар-Прадеш, а в 2004 году стал депутатом парламента Индии. В 2019 году его осудили на пожизненное заключение за многократные похищения людей. В общей сложности против Ахмеда завели более 100 уголовных дел.

Несколькими днями ранее сын погибшего - 19-летний Асад Ахмед - был убит в ходе перестрелки с полицией. Ахмеда-младшего обвиняли в убийстве.

В марте Ахмед обратился в Верховный суд Индии с заявлением, что его жизнь находится под угрозой со стороны полиции штата, которым управляет индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната (БДП), одним из лидеров которой является премьер-министр страны Нарендра Моди.

По данным ООН, в Уттар-Прадеше за последние несколько лет были убиты как минимум 180 человек, которым предъявляли обвинения в различных преступлениях. Часто гибель подозреваемых или заключенных происходила во время так называемых "столкновений с полицией". Однако западные правозащитники считают, что за этой формулировкой скрывают практику внесудебных казней.

В 2019 году комиссия ООН по защите прав человека опубликовала большой доклад, посвященный внесудебным казням, похищениям людей в Уттар-Прадеше. По информации независимой мониторинговой группы, против сотен индийских политиков из разных партий возбуждены уголовные дела. Почти половина министров штата Уттар-Прадеш являются подозреваемыми в совершении уголовных преступлений.

Правозащитники отмечали, что есть подтвержденная информация о 59 внесудебных казней в штате, в 15 случаях убитыми были мусульмане. Каждый раз убийства происходили, когда жертвы находились под стражей. В полиции Уттар-Прадеша после всех этих инцидентов заявляли, что погибшие были ликвидированы в ходе самообороны.

Источник - gazeta.ru
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