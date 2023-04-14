 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава КазМинэнерго Саткалиев отрицает родство с бастардом Назарбаевым. Отрекся от дочери?
07:49 17.04.2023

В министерстве энергетики отрицают наличие какого-либо родства между главой ведомства Алмасадамом Саткалиевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент агентства.

"В ответ на распространяемую в социальных сетях недостоверную информацию сообщаем следующее: дочь министра энергетики РК не состоит в личных отношениях со своим одноклассником, который фигурирует на видео. Сам Саткалиев А. М. не имеет и не имел ранее каких-либо родственных связей с первым президентом РК", - прокомментировали редакции КазТАГ в субботу в пресс-службе минэнерго TikTok-видео, распространяемое в интернете, напомнив о предусмотренной законодательством ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, ранее КазТАГ сообщил, что в интернете распространяются подробности о некоем Таумане Назарбаеве, который назван "внебрачным сыном Нурсултана Назарбаева". В ролике утверждается, что Тауман Назарбаев якобы провел мусульманский обряд бракосочетания с А. Майдановой, отцом которой назван Саткалиев.

Источник - kaztag.kz
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